"Укрзалізниця" продала перший непрофільний актив на Prozorro уп’ятеро дорожче за стартову вартість

Державна компанія "Укрзалізниця" почала продаж непрофільних активів, і перший лот "пішов" за ціною, уп’ятеро дорожчою за стартову.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

Першим лотом став магазин у місті Сміла. Його початкова вартість була встановлена ​​на рівні 3 млн грн, а купили його за 15,5 млн грн.

"Зростання вартості об'єктів свідчить - перші аукціони з продажу непрофільних активів - успішні. Фіксуємо хорошу конкуренцію, в кожному лоті від 14 до 44 учасників", - говорить Камишін.

За його словами, кошти, виручені від продажу активів, будуть спрямовані на ремонт інфраструктури і рухомого складу в пропорції 50/50. Загалом до кінця року в "Укрзалізниці" планують продати об'єкти непрофільної інфраструктури на суму понад 500 млн грн.

Всього на 27 вересня планувалося провести 5 аукціонів, серед яких адмінбудівлі, нежитлові приміщення, магазини і склади в Києві, Смілі та Кривому Розі.

Нагадаємо, 21 травня 2021 року правління "Укрзалізниці" затвердило рішення почати продаж непрофільних активів компанії.

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