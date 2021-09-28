Адвокат на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами в Києві вартістю 2,5 млн грн, - прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру адвокату, який на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами в столиці вартістю 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлюючі документи на дві квартири у м. Києві, що належали померлим особам. У подальшому на підставі цих документів адвокат заволодів вказаними квартирами", - йдеться в повідомленні.

При цьому однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи паспортні документи власного клієнта без відома останнього та надалі з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, відчужив її на користь третіх осіб.

Як повідомляється, шахрайськими діями завдано збитків спадкоємцям на загальну суму понад 2,5 млн грн.

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З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на зазначені квартири окружною прокуратурою накладено арешт.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.