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Адвокат на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами в Києві вартістю 2,5 млн грн, - прокуратура

Адвокат на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами в Києві вартістю 2,5 млн грн, - прокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру адвокату, який на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами в столиці вартістю 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлюючі документи на дві квартири у м. Києві, що належали померлим особам. У подальшому на підставі цих документів адвокат заволодів вказаними квартирами", - йдеться в повідомленні.

При цьому однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи паспортні документи власного клієнта без відома останнього та надалі з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, відчужив її на користь третіх осіб.

Як повідомляється, шахрайськими діями завдано збитків спадкоємцям на загальну суму понад 2,5 млн грн.

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З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на зазначені квартири окружною прокуратурою накладено арешт.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Автор: 

адвокат (935) квартира (296) Київ (19443) шахрайство (1079) прокуратура (3671)


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Сразу видно этот адвакат хорошо учился в универе, а не протирал штаны в клубе веселых и кмитливых
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28.09.2021 10:32 Відповісти
Alexander Fesenko



@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1442742583302754306 48 хв



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28.09.2021 10:36 Відповісти
чера звучало число 60 млн на 58 человек за 2 года,тоже вызывыет вопросы,но пол-ляма в год на твакие вещи,как вы пишете,явно не хватит.
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Одну квартиру, что получше, отдает судье и выходит с вердиктом "не виновен" и незапятнанной репутацией. Мы же все в одной стране живем, прекрасно знаем, что будет дальше.
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28.09.2021 10:47 Відповісти
Этот адвокат?

Докладаю.
Падла редкая. Торгует информацией клиента, а при случае, может грохнуть его серверную подручными средствами
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28.09.2021 11:34 Відповісти
то же мне новость в 90 годках мой коллега по юр-конторе адвокат выдурил у клиентки генеральную доверенность посоветовав ей покинуть территорию Украины типа ей грозит уголовное дело и преследование..сам же обстряпав с бланков прокуратуры и милиции... какие то бумажки про арест майна арест ее и прочую галиматью.... уехать к родственникам в Израиль.... а сам тихо и быстро продал ее бизнес- пару магазинов автомастерскую 4 комнатную квартирку гаражи 3 штуки.. дачу в пригороде и домик в деревне с 50 сотками земли....а когда она пришла к нему с вопросом- как так- он ей коротко типа пошла на..... далеко.. что она сразу и сделала уехала на ПМЖ в Израиль...
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28.09.2021 11:37 Відповісти
 
 