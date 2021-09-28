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Новини Правосуддя
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Чоловік на Полтавщині отримав умовний термін за зйомку хоум-відео з дружиною для PornHub, - судове рішення

Чоловік на Полтавщині отримав умовний термін за зйомку хоум-відео з дружиною для PornHub, - судове рішення

Мешканець Кременчука Полтавської області отримав умовний термін за поширення в інтернеті порнографічних відео. Ролики він знімав удома разом зі своєю дружиною і заливав на сайт PornHub.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель, про це йдеться в рішенні Крюківського районного суду Кременчука.

Чоловік працює інженером-електронником у місцевому ліцеї. Раніше судимим він не був.

Хоум-відео інженер зберігав на своєму iMac. Усього на електронному носії було знайдено 28 матеріалів порнографічного характеру, які зловмисник публікував у мережі під ніком MonaCharm.

Судячи з назв відеороликів, дружина обвинуваченого часто знімалася в ролі неповнолітньої.

За перегляди українець отримував незаконний дохід, чим "довів свій злочинний умисел до кінця", сказано в судовій ухвалі.

Дії чоловіка були кваліфіковані за ч.1 ст. 301 і ч.3 ст. 301 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (до трьох років).

Однак вирок обвинуваченому був пом'якшений. Справа в тому, що житель Кременчука визнав свою провину й під час слідства уклав угоду з прокурором.

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Обвинуваченого звільнили від трьох років в'язниці з випробувальним терміном в один рік. На користь держави з чоловіка також стягнули судові витрати (3269 грн за проведення судової портретної експертизи і 1307 грн – судової мистецтвознавчої експертизи). Усю вилучену для розслідування техніку повернули власнику, але флешку із записами знищили.

Автор: 

Кременчук (293) порнографія (110) строк (32) суд (11669) кримінальна відповідальність (212) юстиція (732) Полтавська область (1103)


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Топ коментарі
+66
Судова влада, прокуратура та поліція сидять на порнохабі замість того щоб працювати! На що йдуть гроші платників податків? Яка суспільна небезпека від того що вдома людина знімає порно зі своєю дружиною і викладає на закриті платні Інтернет ресурси! За таке кримінальне провадження потрібно звільнити всіх слідчих та прокурорів які вели цю справу, а суддю позбавити суддівського статусу без пенсії! Це фальсифікація правоохоронної діяльності. Замість того щоб ловити та судити бандитів та реальних злочинців, ці ідіоти займаються дрочнею!
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28.09.2021 10:38
+51
Очень серьезное преступление....
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28.09.2021 10:37
+33
Спасибо, что ник написали, щас заценим
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28.09.2021 10:37
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Привет участнику соревнований!
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28.09.2021 11:34 Відповісти
Чего добру пропадать то? Это известный ресурс, само название которого говорит за себя. Они даже инвалидам помагают.
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28.09.2021 11:43 Відповісти
Пострадавший кто?
Идиоты мусорские
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28.09.2021 11:45 Відповісти
Ментовская крыша.)
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28.09.2021 11:56 Відповісти
государство)) недополучило налогов))
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28.09.2021 15:01 Відповісти
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28.09.2021 18:44 Відповісти
Это не по православному.
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29.09.2021 13:32 Відповісти
Блин, порно звезду зЕлоха, даже здесь убирают! =)
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28.09.2021 11:57 Відповісти
Флешке дали высшую меру наказания
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28.09.2021 12:18 Відповісти
чим би мусарня не займалася, аби лиш бандитів не ловити
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28.09.2021 12:25 Відповісти
"1307 грн - судебной искусствоведческой экспертизы"

Мусорам заплатили 1307 грн за то, что те посмотрели порнуху?!!
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28.09.2021 12:33 Відповісти
прикінь, недавно в одному телеграм каналі, хтось викладав скрін з вирока по такій самій справі, може й по цій.
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28.09.2021 14:06 Відповісти
это его личное дело какой не законный доход вы головой тронулись
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28.09.2021 13:33 Відповісти
"уклав угоду з прокурором".. - "святой" прокурор арендовал жену обвиняемого?
давно уже умиляют "монахи"-моралисты от пещерного правосудия и конкретно мусоров - везде ложь и лицемерие блдское, с потными глазами и волосатами, трясущимися руками..
тупорылое жлобьё рулит.. а теперь оно ещё и клоунско-зелёное.. наголосувалы 73% дебилы-экспериментаторы "светлое будущее"..(
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28.09.2021 13:40 Відповісти
Недавно моего знакомого побил хулиган. Мусара даже дело не захотели зарегистрировать. Оформили как ругася матом. Теперь понятно почему... На порнохабе "преступники" интереснее.
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28.09.2021 13:57 Відповісти
тепер зрозуміло де шахраїв та роспропагандистів шукає кіберполіція)
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28.09.2021 14:27 Відповісти
тобиш решение суда сдерживающий фактор морали данного соития ..мораль при зарплате судьи в 120 000 грн .оно может так но такая мораль выглядит как публичная порка ...за два дня Цензор третий кто освещает новост ..остался Укр-нет и по 1+1 рассказать ..впечетление что в мвд сидит совковый дед и рулит ситуацией
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28.09.2021 15:31 Відповісти
Долбанная тоталитарная Укранда...
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Кацап пішов на х#й тут бояри немає.
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29.09.2021 00:51 Відповісти
пнх безмозглый ********.
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29.09.2021 13:40 Відповісти
От ти тупе... підаріоти живуть на рф й спілкуються рюсскім язиком. Не гальмуй так дурнику.
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29.09.2021 21:42 Відповісти
Чё ты прицепилось, *********** создание?
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29.09.2021 22:11 Відповісти
Если слышите про жопы,
Про э#ать, говно и рот!
Без сомнений перед вами,
Русский, скрепный патриот!
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30.09.2021 11:13 Відповісти
Пока что об этом пишешь только ты, украндийский вышиватник.
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30.09.2021 15:01 Відповісти
Максим шевчук f8c29dee ти дурний як усі кацапи. Перевертання фраз/фактів то що не працює, як ви кацапи досі не зрозуміли....
P. S. Крим-Україна.
РФ- фашиская країна.
путин-*****.
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30.09.2021 15:07 Відповісти
Иди стирай обосранные шаровары.
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30.09.2021 15:20 Відповісти
Спалився кацап козломордий. Сратися то кацапів "затєя" ти знов протупив дурко мокшанське. Седи на пляшці ріано, не йорзай.
путин-*****!
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30.09.2021 15:32 Відповісти
Слава Укранде!
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30.09.2021 17:44 Відповісти
Ссылку хоть в описании оставили бы
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28.09.2021 18:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.09.2021 00:50 Відповісти
Ничего не понимаю - снимал себя и жену , добровольно . За что осудили ?
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28.09.2021 18:57 Відповісти
За распространение порнухи.
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28.09.2021 20:26 Відповісти
Люди зарабатывают как могут. Создавайте конкурентные зарплаты, рабочие места и условия для ведения бизнеса и никто не будет снимать дичь. А вообще по по-хорошему пора легализовать проституцию
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28.09.2021 19:40 Відповісти
такие действия надо легализовать. самозанятость, снижение безработицы, налоги.
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28.09.2021 20:33 Відповісти
Тобто , уклав угоду з прокурором ? Вони що , тепер втрьох зніматимуться ? Я шось нічо не розумію .
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28.09.2021 20:37 Відповісти
Вот это Поворот! А что, так можно было?

А самое главное- кому какое дело???
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28.09.2021 22:15 Відповісти
п#д0раси
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28.09.2021 22:21 Відповісти
маразм крепчал
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12.01.2022 14:44 Відповісти
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