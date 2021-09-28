Чоловік на Полтавщині отримав умовний термін за зйомку хоум-відео з дружиною для PornHub, - судове рішення

Мешканець Кременчука Полтавської області отримав умовний термін за поширення в інтернеті порнографічних відео. Ролики він знімав удома разом зі своєю дружиною і заливав на сайт PornHub.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Обозреватель, про це йдеться в рішенні Крюківського районного суду Кременчука.

Чоловік працює інженером-електронником у місцевому ліцеї. Раніше судимим він не був.

Хоум-відео інженер зберігав на своєму iMac. Усього на електронному носії було знайдено 28 матеріалів порнографічного характеру, які зловмисник публікував у мережі під ніком MonaCharm.

Судячи з назв відеороликів, дружина обвинуваченого часто знімалася в ролі неповнолітньої.

За перегляди українець отримував незаконний дохід, чим "довів свій злочинний умисел до кінця", сказано в судовій ухвалі.

Дії чоловіка були кваліфіковані за ч.1 ст. 301 і ч.3 ст. 301 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (до трьох років).

Однак вирок обвинуваченому був пом'якшений. Справа в тому, що житель Кременчука визнав свою провину й під час слідства уклав угоду з прокурором.

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Обвинуваченого звільнили від трьох років в'язниці з випробувальним терміном в один рік. На користь держави з чоловіка також стягнули судові витрати (3269 грн за проведення судової портретної експертизи і 1307 грн – судової мистецтвознавчої експертизи). Усю вилучену для розслідування техніку повернули власнику, але флешку із записами знищили.