У боротьбі з "Північним потоком-2" в України з'явилося друге дихання, - "слуга народу" Арахамія

Російський газопровід "Північний потік-2" не особливо просунувся в питанні запуску.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Більш того, з'явилися такі жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про такі санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти. Я не знаю, будуть вони втілені в життя чи все-таки потім будуть досягнуті якісь домовленості, але з усім тим Україна активізувалася в цьому процесі", — зазначив нардеп.

За словами Арахамії, питання "Північного потоку-2" остаточно не вирішене.

"Якщо ви звернете увагу, наш головний союзник у цьому питанні Польща дуже жорстку риторику зайняла щодо Німеччини. А сьогодні, з огляду на те, як завершилися вибори в Німеччині, у нас з'явилося друге дихання в цій боротьбі. З огляду на те, як Росія розігналася і показала всім , що вона готова використовувати "Північний потік-2" як, по суті, зброю, і розгойдала ціну на газ до майже 1 тис. євро, то всі в Європі чітко побачили, що вірити обіцянкам Росії в цьому питанні - це себе не поважати" , - додав парламентар.

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