У боротьбі з "Північним потоком-2" в України з'явилося друге дихання, - "слуга народу" Арахамія
Російський газопровід "Північний потік-2" не особливо просунувся в питанні запуску.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Більш того, з'явилися такі жорсткі повідомлення про відключення від системи SWIFT, про такі санкції, про які раніше українцям тільки хотілося б мріяти. Я не знаю, будуть вони втілені в життя чи все-таки потім будуть досягнуті якісь домовленості, але з усім тим Україна активізувалася в цьому процесі", — зазначив нардеп.
За словами Арахамії, питання "Північного потоку-2" остаточно не вирішене.
"Якщо ви звернете увагу, наш головний союзник у цьому питанні Польща дуже жорстку риторику зайняла щодо Німеччини. А сьогодні, з огляду на те, як завершилися вибори в Німеччині, у нас з'явилося друге дихання в цій боротьбі. З огляду на те, як Росія розігналася і показала всім , що вона готова використовувати "Північний потік-2" як, по суті, зброю, і розгойдала ціну на газ до майже 1 тис. євро, то всі в Європі чітко побачили, що вірити обіцянкам Росії в цьому питанні - це себе не поважати" , - додав парламентар.
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Ви хоч брешіть синхронно, довбаки зелені...
хламидия не перестает радовать набором слов...)))
только поэтому его надо повесить последним ))))
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
Доки ви відпочиваєте, посольство КНР організовує топ-зраду.
Майже всі міністерства, різні органи виконавчої влади, ОПЗЖ, Юля Тимошенко, Суркіс зібралися на святкування дня утворення комуністичного Китаю.
Востаннє так було за Януковича. Оголошували курс України на Китай.
Ничего подобного. общие поставки в Европу по всем каналам - +8 млрд кубов по сравнению с прошлым годом.
Тогда уже спросите со США и Норвегии, у них - минус 28 млрд кубов по сравнению с прошлым годом.
Вернемся к морковкам,вы европа вам на зиму надо 100 морковок, газпром свои 30 морковок дал, норвегия 20 морковок дала, америка с катаром 25 морковок везет в азию, голандия вместо 25 морковок дала только 10, итого дело к зиме 40 морковок не хватает , что вы будите делать? кацапы могут чуть больше дать но у них условие только через сп2, который еще не сертифицирован, норвегия с голандией нарастить поставки не могут, остаются только морковки которые в азию везут, вы поднимаете цену , чтоб морковковозы переманить,но азия тут же тоже поднимает цену, плюс у них фора к ним ближе везти, европа еще поднимает, азия следом , вот цены и взлетают, а газпром тут вообще не при делах, у него всего 5 процентов мировых поставок газа и 30 процентгв поставок в европе, если следовать вашей логике типо газпром такой всемогущий рулит мировыми ценами на газ, почему он такой тупой в прошлом году себе в убыток по 50 баксов за 1000 кубов торговал,?
Сп 2 современный короткий однокомпрессорный трубопровод, он проходит по нейтральной территории следовательно конечному покупателю не надо платить за транзит, и сама доставка там дешевле и в разы короче, или вы думаете меркель просто так в него зубами вцепилась? несегодня завтра его запустят, с такими ценами на газ он отобьется за пару лет и чистая прибыль будет оставатся газпрому и 5 западным компаниям. да запуск сп 2 ослабит украину, следовательно можно сп 2 назвать не только комерческим но и оружием против украины, но как говорится взялся за гуж не говори что не дюж, раз война как то не красиво получать деньги от агрессора вы не находите? но например для германии это чисто коммерческий проэкт, им выгодны прямые дешевые поставки газа, так что газпром сп2 сразу нескольких зайцев убьет, Будет зарабатывать сам а не отдавать деньги транзитным странам, оставит украину без приличного дохода и самое главное , раз и навсегда уберет рычаг давления на себя и на транзит в целом как это было в 2009 когда наши пугали что транзит перекроют. ну и судебные проблемы останутся в прошлом.
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Лучше и не скажешь про эту чуму
кому надо же приглашать других национальностей то?
шоб правили аборигенами, ибо не скажу иначе. поц, севший в кресло чето там заявляет.
ты словно летчик, убит и падаешь сверху
пошел ты нафиг, дремучий ты "викинг"
блин дожились шо нами правят эти вот все.... ах, да, я не там расист и прочее.
просто идут пусть нахер - в стране должен быть как это.... ну коренной нации чувак какой-то... но не Смешко, ибо смешон.
и да, мну обозвут расистом?
пусть идут на три буквы, на Путина.
По прежнему рвотный рефлекс вызывает дешевый популизм, но тут уже ничего не исправить. После победы на следующих выборах (а здесь, к сожалению, сильно сомневаться не приходиться) благодаря "победам" над всем злом вселенским от Ким Чен Зе каждое утро будет вставать солнце
Ведь если разложить по полочкам это "ПОЧЕМУ" и признать что СВ-2 запустят в любом случае, то окажется что все эти пляски с бубном вокруг СВ-2 не более чем забалтывание настоящих проблем Украины и имитация работы вместо самой работы.
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Лучше бы второе дыхание открылось у в горах не сгодившегося - сюда прикатившегося истинного джигита Предводителя ЗЕ-мандатоносцев АрыХамлы, когда он, отхватив дэбэлый пендель промеж полужопий, будет как конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.