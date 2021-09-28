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Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом", - глава МЗС Сійярто

Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з

Угорщина викликає посла України через суперечку про угоду Будапешта з "Газпромом".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Таку позицію України він вважає серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

Також читайте: Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття

"Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас... Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - написав він.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть постачатися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив зупинку Росією транзиту газу до Угорщини через Україну. За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку заявив, що Україна відповідатиме на цей удар. Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.

Автор: 

Угорщина (2269) газ (10417) газопровід (1547) Газпром (3387) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+19
Личное дело? Так пусть сидят на попе ровно с Закарпатьем и прочим вопросами, по дружбе можно их цыган переселить на Урал, к хутину поближе...
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28.09.2021 10:57
+18
Так так, і кого і на якій мові вчить також це наше особисте діло. Хай утруться
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28.09.2021 10:56
+17
Нехай викликає. Треба було цих чмирів викликати на коврик і надавати по сраці.
Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
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28.09.2021 10:51
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Нехай викликає. Треба було цих чмирів викликати на коврик і надавати по сраці.
Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
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28.09.2021 10:51 Відповісти
боже как страшно... мадьяры перевозбудились
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28.09.2021 10:52 Відповісти
Так-то да, но, в первую очередь, перевозбудились здесь.
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28.09.2021 10:57 Відповісти
вентилятори - то плата за воду тиси
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28.09.2021 10:57 Відповісти
У кого, что и сколько покупать - их личное дело.
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28.09.2021 10:52 Відповісти
Так так, і кого і на якій мові вчить також це наше особисте діло. Хай утруться
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28.09.2021 10:56 Відповісти
Хай.
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28.09.2021 11:02 Відповісти
Личное дело? Так пусть сидят на попе ровно с Закарпатьем и прочим вопросами, по дружбе можно их цыган переселить на Урал, к хутину поближе...
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Да, это их страна, их интересы и их дело.
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28.09.2021 11:01 Відповісти
Так и я про то, а нам своє робить, ариведерчи Рома...
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28.09.2021 11:04 Відповісти
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28.09.2021 11:09 Відповісти
Бьіло бьі личньім делом , если бьі не членство Венгрии в ЕС. Єнергетическая политика ЕС направлена против подобньіх сделок.
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за 1000 кубометров.
Они нарушают какой-то договор, защищая свои интересы?
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28.09.2021 11:00 Відповісти
Так это просто бизнес такой качать газ несколько кругов вокруг Европы что б подать его в её центр, а не коротким маршрутом через Украину? Или это политическое решение?
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28.09.2021 11:16 Відповісти
Ты когда-нибудь что-нибудь продавал?
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28.09.2021 11:18 Відповісти
Вы продаете газ в Венгрию? Вы уверены что вам не пора к врачу? Или выражайте свои мысли определенее.
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28.09.2021 11:22 Відповісти
На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
(А по поводу врача, вам точно его помощь не помешает).
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28.09.2021 11:25 Відповісти
Да вы гений экономики! А о себестоимости и тд товара слышали когда ни будь? Газ при одной и той же цене добычи доставляется по пути гораздо более длинному что увеличивает цену доставки, но продается по более дешёвой цене, чем при более дешёвой доставке. Это экономический подход или политический? И цена ведь взлетела не просто так. К стати с чего это вы так губки надули на врача, если это у вас не болезненное, что вы не можете выражать свои мысли, то подучитесь самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.
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28.09.2021 11:40 Відповісти
Знаешь такое слово - РЫНОК?
Повторяю один раз, для тупорылого.
"На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон."
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28.09.2021 11:42 Відповісти
Да не демонстрируйте, только не расплачьтесь, свою глупость рассуждая о понятиях о которых вы даже определение не прочитали. Рынок это конкуренция и тд, если продавец назначает цену товара то это монополия, на борьбу с которой и направленно кучи директив ЕС. Ну а про непротивление сторон это у вас что то личное?
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28.09.2021 11:54 Відповісти
Рынок, это - право каждого назначать цену своему товару самостоятельно.
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28.09.2021 11:59 Відповісти
Ну под ваше определения рынка больше подходит наше понятие базар. Вы б прочли классическое определение из каких ни будь источников связанных с экономикой, а не вашими фантазиями. Тут интересно другое, а не ваша безграмотность, недавно Германия обещала на уровне ЕС добиваться санкций против росийи, если она будет газ, как способ давления на Украину. И вот начало: росийя продает газ дешевле чем с себестоимостью доставки через Украину, при гораздо дороже себестоимостью доставкой вокруг Европы. Где обещанная реакция Германии?
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28.09.2021 12:15 Відповісти
Рынок.
Синонимы: базар, ярмарка, торг.
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28.09.2021 12:26 Відповісти
Про реакцию Германии спроси у Германии.
Вызови их посла и отчитай.
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28.09.2021 12:27 Відповісти
Рынок это не синонимы, это понятие в экономике, как науке. А вот базар и ваш глупый базар это омонимы и к сожалению пустопорожние. Ну если для вас просто послов вызывать к себе на квартиру, то зря вы советами посетить врача пренебрегаете.
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28.09.2021 13:34 Відповісти
Надоел.
Поговори с соседями по палате.
Давай, выздоравливай.
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28.09.2021 13:37 Відповісти
Какой же у вас неожиданно ожидаемый слив. Подучитесь пожалуйста, вам же во благо будет.
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Слился ты, знаток рынка сраный.
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28.09.2021 15:05 Відповісти
ты поц штоли?
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28.09.2021 12:13 Відповісти
Нет. Поц - ты.
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28.09.2021 12:24 Відповісти
вентиляторі сравнили с газпромом
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28.09.2021 10:56 Відповісти
Эти из-за критики вызывают посла, а наших чмырят на каждом шагу, а реакции НОЛЬ.
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28.09.2021 10:56 Відповісти
Например?
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28.09.2021 11:02 Відповісти
значит ему можно покупать газ в обход, а Украине нельзя вырыть шахту под натовскую ракету где -нибудь под Харьковом...
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28.09.2021 10:56 Відповісти
А не пошел бы ты козе в трещину, ватное уе_ще?
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28.09.2021 10:56 Відповісти
Благодетели, бл.....ь!
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28.09.2021 10:57 Відповісти
Кулеба наоборот проявил заботу о Венгрии , бо раша накаляет обстановку на Балканах
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах?
и будет Венгрия без газа
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28.09.2021 10:57 Відповісти
а танки сереярто із кацапії на угорщину як у 1956 не хоче визвати? так отож....
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28.09.2021 10:58 Відповісти
угри бикують выдчувая пуйла за спиною
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28.09.2021 10:59 Відповісти
и между ягодиц
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28.09.2021 12:15 Відповісти
Це той випадок, коли з "жестами доброї волі" треба бути обережними. Якщо до слів цього ******* підійти з принциповістю, то треба попросити рахунок за їхні "субсидії" і сплатити його. Натомість, паралельно висунути свої претензії (а їх ой як багато) і прагматично та послідовно намагатись примусити цих хитрожопих таваріщей по ним відповісти. Але...
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28.09.2021 11:02 Відповісти
Угу..И еще возместить затраты на печатание паспортов,которые ******* раздавали в Закарпатье.
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28.09.2021 11:13 Відповісти
А чому б і ні? За рахунок отримавших ці папірці, обедавшие їх підвищеним податком на нерухомість. 😉
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28.09.2021 11:29 Відповісти
В этом Мире не осталось даже убожеств,которые б не пнули зекрысу...
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28.09.2021 11:02 Відповісти
Ага, мадяри пішли по принципу -"Лучшая защіта - это нападение". Короче, вирішили з хворої голови на здорову перекласти. А саме головне, що причина цих всіх наслідків, в конченій слабкій ніякій владі Зеленського і слуг. Через них об Україну ноги витерають всі кому не ліньки в світі.
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28.09.2021 11:05 Відповісти
ЗЕленым надо было раньше думать головой, а не хреном на рояле бацать.
Венгры имеют право покупать у кого угодно и доставлять как угодно. Это их хотелки.

Если мне будут указывать в каком магазине покупать продукты для семьи и каким маршрутом нести домой покупки, я не посла вызову, а просто дам в морду.
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28.09.2021 11:07 Відповісти
а если это будет Усик? - храбрые все))))
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28.09.2021 11:10 Відповісти
тю - надо сделать жизнь венгров в Украине не выносимой -а потом путем сложных,долгих ,но плодотворных переговоров ,естественно после планомерных и понятных уступок со стороны Венгрии - вернуть все как есть сейчас ))
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28.09.2021 11:08 Відповісти
венгрия придумана генштабом австрии
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28.09.2021 11:09 Відповісти
Венгры скоты в 1943 году убили всех жителей Корюковки на Черниговщине - 7 тысяч человек, население целого города по европейским меркам.
И это не единственный их акт геноцида на территории Украины, в смысле массовых убийств ничем ни лучше московитов и немцев.
А ведь они даже репараций никаких не платили после войны, хотя были до конца верными союзниками Гитлера, потому что венгерский комитет из военнопленных от имени Венгрии договорился в Москве со Сралиным о передаче в стране власти коммунистам, назначенным Москвой для образования страны "народной демократии" - ВНР,
и теперь лучшие друзья с Ордой, что ж, как говорят, "скажи, мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
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28.09.2021 11:21 Відповісти
покажите этому придурку медаль - за взятие будапешта.....
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28.09.2021 11:24 Відповісти
Зебобики любят компромиссы, а потому самое время делать венгерский государственным Запомните, зебилье ,одно: свое надо защищать, а не искать средние линии. Вы решили встать р@ком в расчете на то, что кто-то оценит. Вот венгры и оценили... В какой позе вам находиться, решать вам самим, но страна здесь при чем?
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28.09.2021 11:25 Відповісти
Все зрозуміло, окрім одного - а з чого хтось взяв, що деякі країни "зобов'язані" купувати лише той газ який транспортується територією України?
Звичайно - нам так вигідно. Але ми не вправі когось змушувати до цього.
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28.09.2021 11:27 Відповісти
мадьяры мерзкие твари, но кому они давали обязательство ?
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28.09.2021 11:35 Відповісти
зеГниды куда хуже ...
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28.09.2021 11:37 Відповісти
Пинком под сраку его
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Угорци открыли ящик пандоры. Теперь все, что касается Закарпатья и их мнения будет посылаться на йух.
Думай те)
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28.09.2021 11:51 Відповісти
ответ похож на тезисы "искуство и спорт вне политики", лживые паразиты
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28.09.2021 12:08 Відповісти
єй зе-Кулеба. Нужно больше уступок мадьярам. так они точно успокоятся и не будут прислуживать нашими врагами!
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28.09.2021 12:11 Відповісти
 
 