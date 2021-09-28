Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом", - глава МЗС Сійярто
Угорщина викликає посла України через суперечку про угоду Будапешта з "Газпромом".
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Таку позицію України він вважає серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.
"Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас... Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - написав він.
Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть постачатися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив зупинку Росією транзиту газу до Угорщини через Україну. За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку заявив, що Україна відповідатиме на цей удар. Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.
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Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
Они нарушают какой-то договор, защищая свои интересы?
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон.
Повторяю один раз, для тупорылого.
"На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон."
Синонимы: базар, ярмарка, торг.
Вызови их посла и отчитай.
Поговори с соседями по палате.
Давай, выздоравливай.
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах?
и будет Венгрия без газа
Венгры имеют право покупать у кого угодно и доставлять как угодно. Это их хотелки.
Если мне будут указывать в каком магазине покупать продукты для семьи и каким маршрутом нести домой покупки, я не посла вызову, а просто дам в морду.
И это не единственный их акт геноцида на территории Украины, в смысле массовых убийств ничем ни лучше московитов и немцев.
А ведь они даже репараций никаких не платили после войны, хотя были до конца верными союзниками Гитлера, потому что венгерский комитет из военнопленных от имени Венгрии договорился в Москве со Сралиным о передаче в стране власти коммунистам, назначенным Москвой для образования страны "народной демократии" - ВНР,
и теперь лучшие друзья с Ордой, что ж, как говорят, "скажи, мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
Звичайно - нам так вигідно. Але ми не вправі когось змушувати до цього.
Думай те)