МЗС аналогічно викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини в Києві. Українська сторона хоче донести позицію щодо газового контракту Будапешта і "Газпрому".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом"

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть постачатися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив зупинку Росією транзиту газу до Угорщини через Україну. За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку заявив, що Україна відповідатиме на цей удар. Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.

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