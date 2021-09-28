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МЗС аналогічно викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією, - Ніколенко

МЗС аналогічно викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією, - Ніколенко

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини в Києві. Українська сторона хоче донести позицію щодо газового контракту Будапешта і "Газпрому".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом"

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть постачатися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив зупинку Росією транзиту газу до Угорщини через Україну. За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку заявив, що Україна відповідатиме на цей удар. Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.

Також читайте: Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття

Автор: 

Угорщина (2269) Газпром (3387) МЗС (4113) посол (1099) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+7
Мне непонятна позиция Украины. Где хотят венгры там и покупают газ. Это действительно ихние внутренние дела . Нафтогаз корупционная система со врем4н создания Кучмой и Бакаём. Почему никто из этих корупционеров не сидит в тюрьме а корупционные схемы продолжаются до сих пор. Это и есть ответ на все вопросы
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28.09.2021 11:13
+7
А взагалі, ці угри вже всім сусідам остокуєлі...особливо румунам і словакам. Ім теж, як і мордві, муляє "історічєская нєсправєдлівость", наслідком якої стало територіальне зменшення країни майже у три рази...
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28.09.2021 11:23
+6
Хуже. Это два забила.
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28.09.2021 11:20
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ми їм ще й воду з тиси даємо, а взамєн один чардаш звучить
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28.09.2021 11:08 Відповісти
Будем реки поворачивать?
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28.09.2021 11:12 Відповісти
вдаримо гопаком
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28.09.2021 11:15 Відповісти
и языком.
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28.09.2021 11:19 Відповісти
пропонуєш, знову мадярську мову повернути лише в початкові класи...
це дієвий важіль..
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28.09.2021 11:25 Відповісти
какая нафиг позиция завести пару батальонов в места компактного проживания цыганских мадярів выставить патрули ввести комендантский час и заставить дегенератов ботать на мове.. или за 24 часа покинуть территорию Украины с голым задом... на свою Уродину...
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28.09.2021 11:29 Відповісти
Так вони на тій території споконвічно живуть.
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28.09.2021 11:45 Відповісти
не пишите бред за 2 века образовалось Киевское княжество Киевская Русь..а вот вам испокон веку варвары венгры живущие ага....
*****Переход древневенгерской конфедерации племен через Карпаты под водительством князей Арпада и Курсана и поселение в Среднем Подунавье, месте нынешнего расположения Венгрии, называется у венгров временем «завоевания родины на Дунае». Венгры происходили из угро-финских племен воинственных полукочевников-скотоводов, прародиной их является Уральский регион. В I тысячелетии они перекочевали в бассейн Камы, а затем в причерноморские и приазовские степи, где долго были под властью хазар. В европейской истории они впервые упомянуты в 830-х гг., когда, нанятые византийцами, воевали с болгарами. Они завоевали Паннонию и начали совершать набеги на европейские государства, вторгались в Италию. Постепенно венгры ассимилировались с местными народами-земледельцами, перешли на оседлое существование.
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28.09.2021 12:15 Відповісти
Ага. А якщо взяти з часів неардетальців...
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28.09.2021 12:36 Відповісти
9 век нашей эры... венгры пришлые из за Урала.... к чему юмор то... славяне как то не пришлые с Азии -в отличии от многих живущих в Европе...
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28.09.2021 13:37 Відповісти
Можна ще згадати часи Османської імперії чи Речі Посполитої і відновити "історічєскую справєдлівость"... І це зовсім не гумор.
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28.09.2021 14:33 Відповісти
а не услышат - отключить газ
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28.09.2021 20:52 Відповісти
Отвызывали друг друга А толку то
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28.09.2021 11:08 Відповісти
Для москвы толка оч много.
Разосрать Украину со страной ЕС - нужно и важно.
А клоуны из квартала 95 еще и подмахивают - накаляют еще сильнее, вызвав посла в ответ.
Украина точно движется в ЕС, а не от?

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28.09.2021 11:50 Відповісти
Украина движется в между...
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28.09.2021 13:17 Відповісти
Оце діло!
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28.09.2021 11:11 Відповісти
венгрия это проект генштаба австрии
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28.09.2021 11:11 Відповісти
Кругом одни враги и предатели.
Прям, как у параши.
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28.09.2021 11:13 Відповісти
Мне непонятна позиция Украины. Где хотят венгры там и покупают газ. Это действительно ихние внутренние дела . Нафтогаз корупционная система со врем4н создания Кучмой и Бакаём. Почему никто из этих корупционеров не сидит в тюрьме а корупционные схемы продолжаются до сих пор. Это и есть ответ на все вопросы
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28.09.2021 11:13 Відповісти
При цене 1000 баксов за 1000 кубов, каждый вправе искать выгодные предложения.
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28.09.2021 11:15 Відповісти
если убрать прокладки между поставщиком и потребителем,то газ в Украине будет стоить пару гривен с доставкой.

а где же шариковы столоваться будут?
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28.09.2021 11:15 Відповісти
система НЕФТЕГАЗ не может иначе работать. любой повар скажет, если сварить в ресторане борщ по рецепту, его не провернешь черпаком, надо разбавить в 2 раза. так и с газом, как ни крути, украсть необходимо, а то будут излишки.
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28.09.2021 11:17 Відповісти
А что за коррупция при транзите?
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28.09.2021 11:28 Відповісти
Вспомни слова Бакая первого главы Нафтогаза- Самые богатые люди Украины заработали деньги на российском газе . Воровали,перепродавали в Европу
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Ну и фантазии у вас. А транзит сейчас то тут при чем?
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28.09.2021 12:05 Відповісти
у меня на огороде крот постоянно роет...я его уже столько раз вызывал на беседу,а он один хер роет...

наверное надо перестать беседовать...
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28.09.2021 11:14 Відповісти
В общем,вышел амерский сериал ФБР -там ,в одной из серий,с зекрысы ржут
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28.09.2021 11:15 Відповісти
Олег Петрович и Максим Максимович -это или два кацапа ,или один кацап
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28.09.2021 11:17 Відповісти
Хуже. Это два забила.
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28.09.2021 11:20 Відповісти
Вот видишь, теперь и вас два.
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28.09.2021 11:21 Відповісти
Ти полварєніком попєрхнулся, штолє?
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28.09.2021 11:25 Відповісти
Нет не я, а тЬі.
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28.09.2021 11:26 Відповісти
А, так тебя еще и концом Епохи нищеты придавило... 😁
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28.09.2021 11:34 Відповісти
Ты на базар или в магазин ходишь?
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28.09.2021 11:21 Відповісти
Як би там не було, а Угорщина - вільна незалежна країна і може чинити як вважає за потрібне.
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28.09.2021 11:18 Відповісти
на рахунок вільна і незалежна я був би не такий категоричний...
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28.09.2021 11:21 Відповісти
Так, але вона вважає себе вільнішою і незалежнішою і хоче щоб з цим її баченням реальності всі рахуватися.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
Побили горщики і жопа об жопу.
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28.09.2021 11:20 Відповісти
головне тут дії...а з нашого боку жодних дій крім дипломатичних пасажей і роздування щік
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28.09.2021 11:20 Відповісти
Украина, зря поднимает кипишь.
Политический ли это проект? - Да безусловно! Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что никакой экономики здесь нет.
Недружественный к Украине? - Конечно!
Но в целом и общем, Венгрия имеет полное право покупать газ, там где она считает нужным и организовывать поставку так, как она считает нужным.
Результат этого контракта - это уровень нашей сегодняшней дипломатии.
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28.09.2021 11:20 Відповісти
Якщо вона хоче мати з нами дружні контакти, то має враховувати і наші інтереси.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
Поляки відмовляються від продовження контракту з кацапами, тобто лишають нас 4,7 млрд. кубів транзиту. Чому ти мовчиш з цього приводу?
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28.09.2021 11:49 Відповісти
А чого одразу не викликали ? Проспали ???
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28.09.2021 11:22 Відповісти
За шо його викликати?
За те, що знайшли газ подешевше?
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28.09.2021 11:40 Відповісти
это тот же самый маскальский газ ... не более и не менее .... просто в очередной раз ***** хочет наказать Украину что бы мы не получали бабло за транзит... ну а Венгрия и та же Германия отлично в этом подыграли *****!
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Они подыграли своим интересам.
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28.09.2021 11:49 Відповісти
Интересам ***** они подыграли в первую очередь .... этот газ россии на фиг не упал они могут его хоть отдавать безплатно ... просто лохи ведуться на эту игру... как ведёшься на неё и ты.
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28.09.2021 11:53 Відповісти
Те кто покупает то же, но дешевле - лохи?
Я думаю, наоборот.
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Что мешало газпрому продавать тот же газ дешевле по прежнему транзиту через нафтогаз ???
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28.09.2021 12:20 Відповісти
А взагалі, ці угри вже всім сусідам остокуєлі...особливо румунам і словакам. Ім теж, як і мордві, муляє "історічєская нєсправєдлівость", наслідком якої стало територіальне зменшення країни майже у три рази...
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28.09.2021 11:23 Відповісти
Был когда-то в Будапеште, взял речную экскурсию с гидом. Она рассказывала о достопр, в том числе о их здании Парламента. Говорит (на английском): вы спросите, зачем такой маленькой стране такой большой парламент, но дело в том, что венгрия не всегда была тако маленькой, гости из Украины подтвердят.

Они там все не то чтобы с откровенной предвзятости к Украине, но и не особо любят, мягко говоря.
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28.09.2021 13:49 Відповісти
в тому самому парламенті висить мапа Угорщини, на якій позначені контури Угорської Держави, яка охоплювала колись Румунію, Словаччину, Сербію, Хорватію, Словенію і Україну. Вони цього ніколи не забувають і завжди прагнуть до культурної і мовної незалежності. Наприклад в Румунії, Сербії та Україні.
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28.09.2021 14:36 Відповісти
и... раком его! раком!!!!!!
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28.09.2021 11:26 Відповісти
Эта сделка помощь врагу, который ведет против нас войну, в т. ч. и одну из ее разновидностей - энергетическую.
Дешево продавать Орда могла бы газ Венгрии и при транзите через Украину, только транзитный путь занял бы значительно более короткий путь, меньше было бы затрат на транспортировку.
Конечный замысел Орды в том, чтобы сделать нерентабельным из малых объемов транспортировки магистральный трубопровод через Украину.
Понятно почему это хочет сделать кремлевский фюрер, он мечтает уничтожить наше государство, венгры же ему хотят помочь нагадить Украине, и еще больше испортить с ней отношения.
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28.09.2021 11:48 Відповісти
А куда смотрят ЕС и НАТО, не могут поставить на место кучку продажных мадяр, или ещё импотенты?
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28.09.2021 12:01 Відповісти
мадяри завжди лизари дупу путлеру та кремлівській владі- від них слід було чекати подібного-
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28.09.2021 12:03 Відповісти
4,5 млрд. за 15 років - це взагалі ні про що.... Україна більше би витратила на підтримку трубу в робочому стані, ніж би заробила на перекачці такої малої кількості газу: це тільки 300 млн. кубів в рік!
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28.09.2021 13:03 Відповісти
Странные взаимные претензии у Украины и Венгрии друг к другу.
Венгров послать с их языковыми хотелками необходимо было сразу же.
А газ они не обязаны прокачивать через Украину. Это уже хотелки нашей олигархической Системы сидеть 30 лет тупо на трубе и ничегошеньки не делать в плане развития страны.
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28.09.2021 13:16 Відповісти
 
 