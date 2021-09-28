МЗС аналогічно викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією, - Ніколенко
Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини в Києві. Українська сторона хоче донести позицію щодо газового контракту Будапешта і "Газпрому".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.
"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом"
Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією діятиме 15 років. Укладений на 15 років контракт передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу будуть постачатися через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон припустив зупинку Росією транзиту газу до Угорщини через Україну. За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну під час транзиту газу, запускаються довші, але власні транзитні газопроводи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку заявив, що Україна відповідатиме на цей удар. Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни.
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це дієвий важіль..
*****Переход древневенгерской конфедерации племен через Карпаты под водительством князей Арпада и Курсана и поселение в Среднем Подунавье, месте нынешнего расположения Венгрии, называется у венгров временем «завоевания родины на Дунае». Венгры происходили из угро-финских племен воинственных полукочевников-скотоводов, прародиной их является Уральский регион. В I тысячелетии они перекочевали в бассейн Камы, а затем в причерноморские и приазовские степи, где долго были под властью хазар. В европейской истории они впервые упомянуты в 830-х гг., когда, нанятые византийцами, воевали с болгарами. Они завоевали Паннонию и начали совершать набеги на европейские государства, вторгались в Италию. Постепенно венгры ассимилировались с местными народами-земледельцами, перешли на оседлое существование.
Разосрать Украину со страной ЕС - нужно и важно.
А клоуны из квартала 95 еще и подмахивают - накаляют еще сильнее, вызвав посла в ответ.
Украина точно движется в ЕС, а не от?
Прям, как у параши.
а где же шариковы столоваться будут?
наверное надо перестать беседовать...
Политический ли это проект? - Да безусловно! Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что никакой экономики здесь нет.
Недружественный к Украине? - Конечно!
Но в целом и общем, Венгрия имеет полное право покупать газ, там где она считает нужным и организовывать поставку так, как она считает нужным.
Результат этого контракта - это уровень нашей сегодняшней дипломатии.
За те, що знайшли газ подешевше?
Я думаю, наоборот.
Они там все не то чтобы с откровенной предвзятости к Украине, но и не особо любят, мягко говоря.
Дешево продавать Орда могла бы газ Венгрии и при транзите через Украину, только транзитный путь занял бы значительно более короткий путь, меньше было бы затрат на транспортировку.
Конечный замысел Орды в том, чтобы сделать нерентабельным из малых объемов транспортировки магистральный трубопровод через Украину.
Понятно почему это хочет сделать кремлевский фюрер, он мечтает уничтожить наше государство, венгры же ему хотят помочь нагадить Украине, и еще больше испортить с ней отношения.
Венгров послать с их языковыми хотелками необходимо было сразу же.
А газ они не обязаны прокачивать через Украину. Это уже хотелки нашей олигархической Системы сидеть 30 лет тупо на трубе и ничегошеньки не делать в плане развития страны.