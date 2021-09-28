"Слуга народу" Буймістер: Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, але призведе до диктатури

Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, а тільки запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури та узурпації влади.

Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе", - заявила нардепка.

Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт насамперед через ризики узурпації влади.

"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроєкту щодо реформи Антимонопольного комітету", - додала нардепка.

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