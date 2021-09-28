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"Слуга народу" Буймістер: Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, але призведе до диктатури

Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, а тільки запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури та узурпації влади.

Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе", - заявила нардепка.

Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт насамперед через ризики узурпації влади.

"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроєкту щодо реформи Антимонопольного комітету", - додала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" може виключити з фракції нардепку Буймістер, яка не голосувала за законопроєкт про олігархів, - Арахамія

Автор: 

ВР (14961) диктатура (58) узурпація (14) Буймістер Людмила (65) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+15
Розумна місцями Буймістер ...
До сих пір впарює, що Буба хароший, але його підставляє його оточення.
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28.09.2021 11:45
+9
Але зміни вже відбулись. Вчора слухала її виступ на Прямому.

Чи не найбільш адекватна людина серед зелених.
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28.09.2021 11:48
+8
Вчора було обговорення цього закону в студії Прямого.
Родина Буймістер була знайома з Політковською, яку стратив путлєр.
Так вона чітко проводить аналогії між фуйловою боротьбою з олігархами і з зеленською.
Це призведе до знищення свободи слова. До зникнення незручних людей. Ми йдемо до диктатури.
Цей закон абсолютно скопійований з російського.
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28.09.2021 11:51
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Розумна місцями Буймістер ...
До сих пір впарює, що Буба хароший, але його підставляє його оточення.
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28.09.2021 11:45 Відповісти
Параноїдна шизофренія ,невиліковна психічна хвороба !!!)))
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Вона в це вірить.
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Або грає роль віруючої в доброго сцаря для підтримки рейтингу Буби.
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28.09.2021 12:03 Відповісти
навряд, скоріш за все ій трохи шкода його, вона вже з усюди каже що вся влада дилетанти, хоча як з усюди? її лише на прямий запрошують ще)
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28.09.2021 12:35 Відповісти
А мені його не шкода. І дурником-лопухом я його не вважаю, на відміну від зелохів, які одночасно вірять, що Зєля найвеличніший лідер, і в те, що його так легко надурити.
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28.09.2021 12:43 Відповісти
нє, він не тупий, це точно... я теж не вірю в наївного хлопчика. В шантаж і компромат вірю, в хлопчика ні
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Але зміни вже відбулись. Вчора слухала її виступ на Прямому.

Чи не найбільш адекватна людина серед зелених.
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Адекватные там бы не удержались. Или уйдет сама или изгонят. Если это не игра на публику.
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28.09.2021 11:54 Відповісти
Рассказывает про СНБО при том, что состав СНБО формирует единолично именно Буба. Сделать следующий логичный вывод ей шибко тяжело.
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28.09.2021 11:52 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! )))
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28.09.2021 11:46 Відповісти
Для цього ж найкоротший і придумав цей закон.
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28.09.2021 11:46 Відповісти
понимают мухи зеленые что если на второй срок не пройдут то пойдут на первый уже 100%
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28.09.2021 11:48 Відповісти
Щиро сподіваємося, що це буде перша влади із шести, яких вдастся таки посадити. Віра доказів не потребує.
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28.09.2021 12:08 Відповісти
Лялька не здатна на розумову діяльність,тирса ,це не мізки !!! Лялька лише грає відведену їй роль ,за сценарієм та волею ляльководів !!!)))
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28.09.2021 11:49 Відповісти
Вона не лялька. Путлєр стратив Політковську, друга їхньої родини.
І вона побачила, що цей закон призведе до того ж в Україні.
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28.09.2021 11:52 Відповісти
Кстати -- девичья фамилия Политковской -- Мазепа. Символизм однако.
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Можливо її предки по лінії батька були родичами Івана Мазепи.
Її батько родом з України, працював у представництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН .
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28.09.2021 12:06 Відповісти
А хіба вона "найкоротший" ?? Уважніше ,вельмишановна !!!))))
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Единственная кто из Слуг проголосовала против, одно это уже вызывает уважение.
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28.09.2021 11:47 Відповісти
Это ее в московском МГИМО так научили небось?))
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28.09.2021 11:49 Відповісти
Жаль,что в криворожском экономическом институте этому не учили
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28.09.2021 11:55 Відповісти
Как все правильные депутаты яро защищают своих патронов)
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28.09.2021 11:49 Відповісти
Вчора було обговорення цього закону в студії Прямого.
Родина Буймістер була знайома з Політковською, яку стратив путлєр.
Так вона чітко проводить аналогії між фуйловою боротьбою з олігархами і з зеленською.
Це призведе до знищення свободи слова. До зникнення незручних людей. Ми йдемо до диктатури.
Цей закон абсолютно скопійований з російського.
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28.09.2021 11:51 Відповісти
Як і решта законів прийнятих в турборежимі !!!))
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28.09.2021 11:54 Відповісти
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28.09.2021 11:58 Відповісти
Аж всрались..
Коломойкіна планували оштрафувати на 5 млрд гривень, але влада зеленського зробила ВСЕ, щоб цього не трапилось.
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28.09.2021 12:18 Відповісти
Логика, как в анекдоте... Спичек нет, значит ты импотент.
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28.09.2021 12:20 Відповісти
Вава хоче командувати всім і вся. Щоб вс ішли до нього на поклон, інакше запише в реєстр олігархів.
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28.09.2021 11:54 Відповісти
Невелика поправка: не приведе до диктатури, а у нас в Державі вже фактично діє авторитарна модель управління одніє людиною.
Далі лише розарава зі ЗМІ та неугодним бізнесом. Все по кальці московії 2002-2004рр.
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28.09.2021 12:06 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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28.09.2021 12:17 Відповісти
Пока ещё "слуга народа"...
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28.09.2021 12:16 Відповісти
Цим законом Янелох хоче позбутись конкурентів на виборах. Оголосить їх олігархами за місяць до виборів щоб вони не встигли оскаржити в судах. І справу зроблено. Опозиції потрібно вже зараз звертатись в Європейський суд з прав людини.
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28.09.2021 12:17 Відповісти
Интересно, как долго она выдержит прессинг шпаны ОП во главе с комунякой зе, или пойдёт на сделку с совестью, как рыжая безуглая.
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28.09.2021 12:18 Відповісти
Схоже на : " і я не я, і зелень не моя", або "а що я? Я не зелена!" Це хороший сигнал. Схоже на велику й зелений шухер.
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28.09.2021 12:50 Відповісти
Навести порядок в государственной системе, которая не просто не эффективна, но и откровенно паразитарна, без временной концентрации власти в одном центре принятия решений- невозможно! 30 лет новейшей истории Украины показали, что простая смена людей у власти, не приводит к качественным изменениям в жизни страны. Президенты приходят и уходят, а коррупция, беззаконие и нищета- остаются. Поэтому сегодня приходится выбирать между риском узурпации власти и бесконечным бардаком в стране.
Самое смешное, что те же порохоботы говорили бы о концентрации, а не узурпации, окажись сегодня Порошенко на месте Зеленского.))
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28.09.2021 12:52 Відповісти
брешеш, як завжди 73/43%зебіл
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28.09.2021 13:42 Відповісти
Вчера на прямом послушал эту депутатку. Если бы не анонс ведущего, то не поверил бы, что она из "слуг". Реально умная женщина.
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28.09.2021 13:36 Відповісти
Кстати, эта депутатка, высокопрофессиональный специалист:
2012-2018 рр. - директор Гданской судостроительной верфи (Польша) , сегодня , директор наблюдательного совета Гданской верфи.
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28.09.2021 17:00 Відповісти
 
 