"Слуга народу" Буймістер: Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, але призведе до диктатури
Законопроєкт про олігархів не знизить вплив бізнесу на політику, а тільки запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури та узурпації влади.
Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Людмила Буймістер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе", - заявила нардепка.
Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт насамперед через ризики узурпації влади.
"Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроєкту щодо реформи Антимонопольного комітету", - додала нардепка.
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До сих пір впарює, що Буба хароший, але його підставляє його оточення.
Чи не найбільш адекватна людина серед зелених.
І вона побачила, що цей закон призведе до того ж в Україні.
Її батько родом з України, працював у представництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН .
Родина Буймістер була знайома з Політковською, яку стратив путлєр.
Так вона чітко проводить аналогії між фуйловою боротьбою з олігархами і з зеленською.
Це призведе до знищення свободи слова. До зникнення незручних людей. Ми йдемо до диктатури.
Цей закон абсолютно скопійований з російського.
Коломойкіна планували оштрафувати на 5 млрд гривень, але влада зеленського зробила ВСЕ, щоб цього не трапилось.
Далі лише розарава зі ЗМІ та неугодним бізнесом. Все по кальці московії 2002-2004рр.
Самое смешное, что те же порохоботы говорили бы о концентрации, а не узурпации, окажись сегодня Порошенко на месте Зеленского.))
2012-2018 рр. - директор Гданской судостроительной верфи (Польша) , сегодня , директор наблюдательного совета Гданской верфи.