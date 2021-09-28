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Затримано колишнього топчиновника бронетанкового заводу, який "розвалив" українську оборонну сферу в 2014 році, - СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод". Він займав посаду протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитків на 12 млн грн. Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За оперативними даними, зловмисник організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Для цього зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

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За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовця державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 року для уникнення відповідальності за протиправну діяльність ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Наразі експосадовцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності та затримання зловмисника проводили співробітники Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Автор: 

затримання (4339) корупція (4681) оборона (4776) СБУ (12797)


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Топ коментарі
+10
таких новостей должно быть "по пять в день".
но, похоже СБУ и этого случайно поймало...
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28.09.2021 11:55
+10
Це ще кадри януковища.
Чим посилилась армія за останні два роки невідомо. Певно лише сраколизами зеленського.
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28.09.2021 12:02
+10
Ну да, он именно сбежал в 14 году, и именно от "миролюбивых реформаторов". А вот вернуться решил именно сейчас при власти рыгов. Решил что свои не тронут, как и других, например, Богатыреву, Портнова и т.д.
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28.09.2021 12:05
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28.09.2021 11:52 Відповісти
новає ліцо
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28.09.2021 11:52 Відповісти
нет. там же написано что в 14 году. а это старИе мыролюбные реформаторы.
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28.09.2021 11:59 Відповісти
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28.09.2021 12:02 Відповісти
Це ще кадри януковища.
Чим посилилась армія за останні два роки невідомо. Певно лише сраколизами зеленського.
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28.09.2021 12:02 Відповісти
Ну да, он именно сбежал в 14 году, и именно от "миролюбивых реформаторов". А вот вернуться решил именно сейчас при власти рыгов. Решил что свои не тронут, как и других, например, Богатыреву, Портнова и т.д.
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28.09.2021 12:05 Відповісти
Игорёша, шо делало твоё чмо в 14м? Давало концерты гиркину?
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28.09.2021 12:49 Відповісти
Тому гіркіну, колону якого величний гетьман пропустив до Донецька і привіт ди-ни-ри
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28.09.2021 15:57 Відповісти
таких новостей должно быть "по пять в день".
но, похоже СБУ и этого случайно поймало...
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28.09.2021 11:55 Відповісти
1."неначасі"
2. "бопутіннападе"
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28.09.2021 15:55 Відповісти
Идиот непуганный. После этого еще и пересекать линию разграничения. Как и те предатели из Крыма, которые едут в Украину за паспортами и их берут тепленькими.
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28.09.2021 12:02 Відповісти
Пан прихвостень *****? СЕПАРАТИСТ?
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28.09.2021 12:25 Відповісти
У пана сегодня обострение когнитивного диссонанса?
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28.09.2021 12:41 Відповісти
Пана нудить від кацапів,бо пан їх гидує.
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28.09.2021 12:43 Відповісти
Ну так и не лепи их помойную фотку где не попадя. И попустит пана.
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28.09.2021 12:54 Відповісти
Зараз зблюю. ФУ.
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28.09.2021 12:56 Відповісти
Смачного пану.
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28.09.2021 13:00 Відповісти
Що робили Петрик з Юрком під час свого правління? Мабуть підвищував таким чином обороноздатність країни.
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28.09.2021 12:07 Відповісти
В 14м? Ты идиот?
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28.09.2021 12:47 Відповісти
Ти мабуть сам ідіот! Він один втік. А решта? Петрик з Юрком ще на майдані почали свою роботу.
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28.09.2021 13:20 Відповісти
В смысле - "Він один втік"? Ты о Горловке?
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28.09.2021 13:23 Відповісти
А может его как Чауса охрана доброго Президента переправила и спрятала у боевиков?
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28.09.2021 12:07 Відповісти
Такого не може бути. У 2014р працювали лише патріоти які видновили армію, віру і мову,бо до 2014 всього цього не було,ні армії ні віри,а за мову зовсім забули яка вона.
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28.09.2021 12:23 Відповісти
Шота пошло не так. Чоловіка зелені позвали очолити оборонпром, адже рекомендував сам таваріщ путєн, та й заслуги очевидні. А от на пропускному пункті затримали. Не заніс? Чи всьо єщьо впєрєді?
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28.09.2021 12:40 Відповісти
Имя, сестра, имя???!!!
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28.09.2021 13:01 Відповісти
не втік , а дали втекти в 14му
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28.09.2021 15:53 Відповісти
 
 