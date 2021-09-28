За добу від коронавірусу в Києві померли 4 людини, виявили 461 новий випадок, - Кличко
У Києві за добу госпіталізували 57 осіб з діагнозом коронавірус, 156 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Про це в Facebook повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за добу в Києві виявили 461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 233 317 випадків з початку пандемії).
Серед захворілих 247 жінок віком від 18 до 84 років, 158 чоловіків віком від 18 до 91 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років
Крім того, за добу в столиці від COVID-19 померли 4 людини (всього 5 378 летальних випадків з початку пандемії).
У той же час, 57 осіб було госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 156 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
219 жителів столиці побороли коронавірус (всього 220 177 видужали).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (66), Солом'янському (65) і в Голосіївському (55).
Будь ласка, зачекайте...
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