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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу в Києві померли 4 людини, виявили 461 новий випадок, - Кличко

За добу від коронавірусу в Києві померли 4 людини, виявили 461 новий випадок, - Кличко

У Києві за добу госпіталізували 57 осіб з діагнозом коронавірус, 156 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Про це в Facebook повідомляє мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу в Києві виявили 461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 233 317 випадків з початку пандемії).

Серед захворілих 247 жінок віком від 18 до 84 років, 158 чоловіків віком від 18 до 91 років, 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років

Крім того, за добу в столиці від COVID-19 померли 4 людини (всього 5 378 летальних випадків з початку пандемії).

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У той же час, 57 осіб було госпіталізовано з діагнозом коронавірус, а 156 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

219 жителів столиці побороли коронавірус (всього 220 177 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (66), Солом'янському (65) і в Голосіївському (55).

Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да сколько можно то, умерли не от ковида, а от того что просто не могли самостоятельно дышать и почему то вдруг остановилось сердечко, такое часто бывает. Лякают народ, что бы чипы себе вживляли. 6 джи не пройдет, я, покойный гуру с Шри Ланки и мои антиковидные соседи по палате дома скорби, будем бороться до последнего.
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28.09.2021 12:06 Відповісти
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28.09.2021 12:08 Відповісти
отличная идея... еще бы и очки для с только зеленым цветом
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28.09.2021 12:12 Відповісти
Головний "санітар" міста Києва повідомляє
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29.09.2021 00:12 Відповісти
 
 