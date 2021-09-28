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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ зафіксовано новий рекорд за добовою смертністю від COVID-19: померли 852 людини - максимум за весь час пандемії

У РФ зафіксовано новий рекорд за добовою смертністю від COVID-19: померли 852 людини - максимум за весь час пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 21 559 випадків, померли за добу 852 пацієнти - це максимум за весь час пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у вівторок.

Попередній максимум - 826 померлих - зареєстрували на ранок 24 вересня. Найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві - 63, в Санкт-Петербурзі - 58, у Свердловській області - 40.

Водночас фіксується зниження кількості нових випадків зараження: напередодні повідомлялося про 22 236 хворих, різниця в значеннях становить 677 випадків.

У Москві захворіли ще 2541 особа, в Петербурзі - 1530, у Підмосков'ї - 1450. Крім того, ще 586 випадків зареєстрували в Самарській області, 551 - у Воронезькій області, 546 - у Нижньогородській області, 518 - у Свердловській області, 483 - у Ростовській області, 473 - у Пермському краї, 384 - у Башкирії, 375 - у Челябінській області, 370 - в Іркутській області, 362 - в Омській області, 361 - в окупованому Криму, 359 - у Красноярському краї, 351 - у Волгоградській області.

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Також 350 нових випадків - в Оренбурзькій області, 348 - у Ставропольському краї, 314 - в Ульяновській області, 299 - у Саратовській області, 280 - у Хабаровському краї, 275 - в Архангельській області, 250 - у Вологодській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн ​​464 тис. 708 випадків коронавірусної інфекції, 205 531 померлий і 6 млн 635 тис. 485 виписаних, зокрема 17 368 виписані за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) росія (65052) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Бабы еще нарожают...
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28.09.2021 12:08
+4
Умножаем минимум на пять и получаем более-менее реальный результат !Так держать ..
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28.09.2021 12:07
+4
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28.09.2021 12:30
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Умножаем минимум на пять и получаем более-менее реальный результат !Так держать ..
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28.09.2021 12:07 Відповісти
Бабы еще нарожают...
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28.09.2021 12:08 Відповісти
Даже по картине на лице видно, что изображен мясник
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28.09.2021 12:14 Відповісти
китайчат они нарожают
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28.09.2021 13:10 Відповісти
россия стала золотой ордой золотыми вымиратами
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28.09.2021 12:10 Відповісти
На Парахе, как и в Украине, большинство не хотят прививаться. Находятся даже уникалы, которые даже готовы платить за липовые справки.
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28.09.2021 12:11 Відповісти
Наша вата на початку вакцинації верещала про те, щоб давали їм СПУТНИК!!!
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28.09.2021 12:48 Відповісти
Чумний барак.
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28.09.2021 12:13 Відповісти
Явно в числе смертности не хватает одной циферки, только интересно, с переди или с зади?
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28.09.2021 12:14 Відповісти
ишо нарожают.
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28.09.2021 12:14 Відповісти
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28.09.2021 12:27 Відповісти
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28.09.2021 12:29 Відповісти
как сказал Медведев-плевать
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28.09.2021 12:28 Відповісти
Димон-Айфонщик проговорился о настоящей цели жижизации. "Без вакцинации распространить болезнь было бы невозможно"

https://www.youtube.com/watch?v=41StqRezrCQ
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28.09.2021 12:33 Відповісти
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28.09.2021 12:30 Відповісти
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28.09.2021 12:41 Відповісти
852 чилавека
то ани- не умерли,
ани больше жить не захатели ...
в паРаше
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28.09.2021 12:45 Відповісти
смішні числа! З такими темпами москалі будуть сотні років вимирати від суперстрашного китайського вірусу
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28.09.2021 12:56 Відповісти
минус 800-900 полумокшей
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28.09.2021 13:31 Відповісти
 
 