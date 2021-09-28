У РФ зафіксовано новий рекорд за добовою смертністю від COVID-19: померли 852 людини - максимум за весь час пандемії

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ становить 21 559 випадків, померли за добу 852 пацієнти - це максимум за весь час пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, це випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у вівторок.

Попередній максимум - 826 померлих - зареєстрували на ранок 24 вересня. Найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві - 63, в Санкт-Петербурзі - 58, у Свердловській області - 40.

Водночас фіксується зниження кількості нових випадків зараження: напередодні повідомлялося про 22 236 хворих, різниця в значеннях становить 677 випадків.

У Москві захворіли ще 2541 особа, в Петербурзі - 1530, у Підмосков'ї - 1450. Крім того, ще 586 випадків зареєстрували в Самарській області, 551 - у Воронезькій області, 546 - у Нижньогородській області, 518 - у Свердловській області, 483 - у Ростовській області, 473 - у Пермському краї, 384 - у Башкирії, 375 - у Челябінській області, 370 - в Іркутській області, 362 - в Омській області, 361 - в окупованому Криму, 359 - у Красноярському краї, 351 - у Волгоградській області.

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Також 350 нових випадків - в Оренбурзькій області, 348 - у Ставропольському краї, 314 - в Ульяновській області, 299 - у Саратовській області, 280 - у Хабаровському краї, 275 - в Архангельській області, 250 - у Вологодській області. В інших регіонах Росії добовий приріст не перевищує 250.

Загалом у Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн ​​464 тис. 708 випадків коронавірусної інфекції, 205 531 померлий і 6 млн 635 тис. 485 виписаних, зокрема 17 368 виписані за останню добу.