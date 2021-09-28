Медведєв про сумніви Заходу в легітимності виборів у РФ: Взагалі плювати, собака гавкає, а караван іде
Заступник голови Радбезу РФ і голова путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв просить не реагувати на сумніви Заходу в питанні легітимності виборів у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, коментуючи позицію Заходу щодо виборів до Держдуми, Медведєв в інтерв'ю RT сказав: "собака гавкає, а караван іде" і "взагалі плювати на такі заяви".
"Можна сказати трохи грубіше: собака гавкає, а караван іде. Взагалі плювати на такі заяви. Ми самостійна країна, велика країна, що володіє державним суверенітетом на всій її території. У нас є своє законодавство. Тому, що б вони не говорили, для нас це не має жодного значення", - сказав Медведєв.
Також Медведєв назвав спробою "дискредитувати вибори" відмову ОБСЄ надсилати до Росії спостерігачів.
"Така неприхована, цинічна, відверта спроба. Адже вони що сказали: "Ми вам надішлемо за лінією БДІПЛ ОБСЄ 500 осіб". Ну зараз же все-таки складні умови. Ми їм сказали: "Хлопці, ну це дуже багато. У Сполучені Штати ви надіслали 30. У середньому ви надсилаєте 50. Вам навіщо потрібні 500? Давайте ми все це скоротимо до стандартних норм, і, що називається, welcome, приїжджайте". Вони кажуть, ні, aut nihil, aut Caesar, або все, або нічого. Або Цезар, або ніхто. Ну, раз так, значить ніхто", - зазначив він.
Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Держдуми. За численними свідченнями, голосування та підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.
Євросоюз, США та інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частині Донецької та Луганської областей України.
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Телега:
Дорогие подписчики и гости канала! Информация, которую мы сегодня обнародуем, носит весьма щекотливый характер, и мы взвешивали все "за" и "против", решая, стоит ли её разглашать. Но так как речь идёт о здоровье президента, хоть и бывшего, тем более, Дмитрий Медведев - публичная персона, и хоть и формально, но председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же в данном случае имеет место преступление, совершенное по приказу действующего президента Путина. Происшествие, которое случилось с Дмитрием Медведевым, абсолютно абсурдное и даже анекдотичное, но реальность порою оказывается намного интересней и случай с Медведевым яркий тому пример.
16 сентября у нас на канале мы опубликовали информацию о том, что в преддверии дня рождения Дмитрия Медведева действующий президент Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСО привести в чувство Дмитрия Анатольевича, который находился в запое, для того, чтобы Путин мог поздравить трезвого именинника. Мы оставим этот пост в ссылке под этим материалом. Но история на этом, к сожалению для Медведева, не закончилась и имела продолжение. Во время физического воздействия на бывшего президента ребята из ФСО перестарались, что привело к, мягко говоря, печальным последствиям для Медведева. Мы упоминали о том, что во время экзекуции Дмитрий Анатольевич получил в том числе травмы мягких тканей в области паха, и эти травмы оказались настолько серьёзны, что потребовалась медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Оперирующий врач пришёл к выводу, что семенники спасти не удастся, и они были удалены. Теперь Дмитрий Анатольевич вынужден будет проходить терапию, чтобы избежать изменений в голосе и других неприятных последствий.
Ситуация действительно нелепая и для Медведева трагическая. Но, с другой стороны, если Путина не замучает совесть (что навряд ли) и Медведева, как планируется, плавно выкинут из политического пространства, то Дмитрий Анатольевич может начать карьеру исполнителя песен тенором или фальцетом, ну или может стать танцором - теперь ему ничего не мешает. https://t.me/generalsvr/500
Чувак явно попал в десятку: кацапы - это караван верблюдов, ослов, мулов ...во главе ботоксного мерина !