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Медведєв про сумніви Заходу в легітимності виборів у РФ: Взагалі плювати, собака гавкає, а караван іде

Медведєв про сумніви Заходу в легітимності виборів у РФ: Взагалі плювати, собака гавкає, а караван іде

Заступник голови Радбезу РФ і голова путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв просить не реагувати на сумніви Заходу в питанні легітимності виборів у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, коментуючи позицію Заходу щодо виборів до Держдуми, Медведєв в інтерв'ю RT сказав: "собака гавкає, а караван іде" і "взагалі плювати на такі заяви".

"Можна сказати трохи грубіше: собака гавкає, а караван іде. Взагалі плювати на такі заяви. Ми самостійна країна, велика країна, що володіє державним суверенітетом на всій її території. У нас є своє законодавство. Тому, що б вони не говорили, для нас це не має жодного значення", - сказав Медведєв.

Також Медведєв назвав спробою "дискредитувати вибори" відмову ОБСЄ надсилати до Росії спостерігачів.

"Така неприхована, цинічна, відверта спроба. Адже вони що сказали: "Ми вам надішлемо за лінією БДІПЛ ОБСЄ 500 осіб". Ну зараз же все-таки складні умови. Ми їм сказали: "Хлопці, ну це дуже багато. У Сполучені Штати ви надіслали 30. У середньому ви надсилаєте 50. Вам навіщо потрібні 500? Давайте ми все це скоротимо до стандартних норм, і, що називається, welcome, приїжджайте". Вони кажуть, ні, aut nihil, aut Caesar, або все, або нічого. Або Цезар, або ніхто. Ну, раз так, значить ніхто", - зазначив він.

Також читайте: Глава МЗС РФ Лавров пов'язав невизнання світом російських виборів в окупованому Криму з Мінськими угодами

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Держдуми. За численними свідченнями, голосування та підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США та інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частині Донецької та Луганської областей України.

Автор: 

вибори (6687) Держдума (734) Медведєв Дмитро (1911) росія (65052)


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Топ коментарі
+13
в пропасть идет, правда. но то такое
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28.09.2021 12:09
+7
"-Будут лаять, уменьшим поставки газа..."" А мокші зараз на коні. Ціна газу в Європі перевищила 1000 баксів за тисячу кубів. Догралися гєйропейці. Опинилися в газовій кабалі у Пуйла.
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28.09.2021 12:14
+7
кто разбудил менделя? видать собаки на уточку налаяли...
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28.09.2021 12:16
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в пропасть идет, правда. но то такое
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28.09.2021 12:09 Відповісти
"-Будут лаять, уменьшим поставки газа..."" А мокші зараз на коні. Ціна газу в Європі перевищила 1000 баксів за тисячу кубів. Догралися гєйропейці. Опинилися в газовій кабалі у Пуйла.
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28.09.2021 12:14 Відповісти
Медвед идёт в пропасть без яиц
Телега:
Дорогие подписчики и гости канала! Информация, которую мы сегодня обнародуем, носит весьма щекотливый характер, и мы взвешивали все "за" и "против", решая, стоит ли её разглашать. Но так как речь идёт о здоровье президента, хоть и бывшего, тем более, Дмитрий Медведев - публичная персона, и хоть и формально, но председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же в данном случае имеет место преступление, совершенное по приказу действующего президента Путина. Происшествие, которое случилось с Дмитрием Медведевым, абсолютно абсурдное и даже анекдотичное, но реальность порою оказывается намного интересней и случай с Медведевым яркий тому пример.

16 сентября у нас на канале мы опубликовали информацию о том, что в преддверии дня рождения Дмитрия Медведева действующий президент Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСО привести в чувство Дмитрия Анатольевича, который находился в запое, для того, чтобы Путин мог поздравить трезвого именинника. Мы оставим этот пост в ссылке под этим материалом. Но история на этом, к сожалению для Медведева, не закончилась и имела продолжение. Во время физического воздействия на бывшего президента ребята из ФСО перестарались, что привело к, мягко говоря, печальным последствиям для Медведева. Мы упоминали о том, что во время экзекуции Дмитрий Анатольевич получил в том числе травмы мягких тканей в области паха, и эти травмы оказались настолько серьёзны, что потребовалась медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Оперирующий врач пришёл к выводу, что семенники спасти не удастся, и они были удалены. Теперь Дмитрий Анатольевич вынужден будет проходить терапию, чтобы избежать изменений в голосе и других неприятных последствий.

Ситуация действительно нелепая и для Медведева трагическая. Но, с другой стороны, если Путина не замучает совесть (что навряд ли) и Медведева, как планируется, плавно выкинут из политического пространства, то Дмитрий Анатольевич может начать карьеру исполнителя песен тенором или фальцетом, ну или может стать танцором - теперь ему ничего не мешает. https://t.me/generalsvr/500
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28.09.2021 14:42 Відповісти
кто разбудил менделя? видать собаки на уточку налаяли...
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28.09.2021 12:16 Відповісти
интересно, что у этого еврея с нашей еврейкой одинаковые фамилии-бригада. он родом из местечкового еврейского городка валуйки белг обл.
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28.09.2021 12:22 Відповісти
Шакал медведев хвост пружинит....Ржавая безоколонка рулит...Европа сдулась.
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28.09.2021 12:16 Відповісти
А шо, разве оно не прав? Европейцы опять утрутся от говна которое этими словами навалил им на голову Медведев, примут душ и глубоко озаботятся. Но, как не мойся и не душись, а срусским говном то от них, европейцев, разить будет все больше и больше.
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28.09.2021 12:16 Відповісти
після другої світової вони отримали занадто велику дозу антимілітарної вакцини і зараз можуть лише "вислювлювати різни види стурбованості", не більше того
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28.09.2021 12:28 Відповісти
Они долбо...бы танцующие на граблях,тоже умиротворяли Гитлера,и чем закончилось? А закончилось таким лютым пи..децом,хотя можно было как и ***** задушить в зародыше.
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28.09.2021 15:22 Відповісти
всі сподіваються що пронесе
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28.09.2021 15:23 Відповісти
Доцент (так сами кацапы его величают) разбушевался !
Чувак явно попал в десятку: кацапы - это караван верблюдов, ослов, мулов ...во главе ботоксного мерина !
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28.09.2021 12:17 Відповісти
Дело в том шо караван может просто никуда не идти. Не пустят. В связи с вашими фашистскими проделками, партайгеноссе Медведев.
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28.09.2021 12:18 Відповісти
А смысл вообще выборы проводить? Взял бы ***** автомат и короновал себя как Лукашеску и плевать на всех в том числе на свой народ.
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28.09.2021 12:20 Відповісти
з часом так і зробить...але до чого автомат, якщо народ все це толерує
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28.09.2021 12:27 Відповісти
такий крутий...кручє лише варьоні яйця
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28.09.2021 12:26 Відповісти
Ну так і не гавкац, кацапська шавка.
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28.09.2021 12:28 Відповісти
Березовский отметил что у этого уродца Медведева такие внешние признаки--маленький рост узкие плечи большая голова выпученные глаза в общем ДЕГЕНЕРАТ
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28.09.2021 12:29 Відповісти
Ше трохи почекати і мокші будуть їхати в Ураїну на заробітки. Ще трохи, років 20-30 і рашка розвалиться. От тоді запануєм...
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28.09.2021 12:31 Відповісти
Не "розкочуй губу" , "донбасіт"! Китайці запланували до 2035 року анексувать Сибір Будете їздить в Пекін "унітази мить" ... А поки що побатрачте в Якутії на кацапів - потопчіть вічну мерзлоту, поки вас звідти китайці не вигнали ...
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28.09.2021 12:39 Відповісти
Так а шо разве не так, так и есть. Пока они будут просто выражать свою обеспокоенность, россия будет срать на голову и говорить, что так и было.
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28.09.2021 12:33 Відповісти
На одном из ресурсов была статья о том, что этот уродец ушел в конкретный запой. И кремлевское х.....ло уже не рассматривает его своим последователем. Видать здорово врачи димона обкололи, чтобы он из алкогольного кризиса вышел и такую херню написал.
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28.09.2021 12:36 Відповісти
Айфончик, да всем наплевать, потому что выгребная яма-404! Давно сказали: "Недоговороспособная сраньа"!
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28.09.2021 12:37 Відповісти
***** придерживается своей тактики *курочка по зернышку тук-тук-тук*. Прошлые выборы на окупированном крыму и Украина и Европа проглотили молча. В етом году ***** провел выборы на даунбасе. Будете такими же импотентами то в следующий раз ***** проведет выборы в Харькове и Киеве. Если вы импотенты то ето не значит что вас не вы*бут.
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28.09.2021 12:52 Відповісти
Бггг,медвед стрынданул любимую приговорку самых упоротых зебилов -прям совпадение какое то )))
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28.09.2021 12:52 Відповісти
ХАХАХАХАХА!!! дімон-айфон пригорів
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28.09.2021 12:53 Відповісти
Де США з Катаром?
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28.09.2021 13:03 Відповісти
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Талиб ждёт караван мордовских братушек
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28.09.2021 14:11 Відповісти
Собака то гавкає, але де ж той караван?
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28.09.2021 14:39 Відповісти
Собака гавкає, а глисти плодяться.
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28.09.2021 15:00 Відповісти
 
 