Медведєв про сумніви Заходу в легітимності виборів у РФ: Взагалі плювати, собака гавкає, а караван іде

Заступник голови Радбезу РФ і голова путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв просить не реагувати на сумніви Заходу в питанні легітимності виборів у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru, коментуючи позицію Заходу щодо виборів до Держдуми, Медведєв в інтерв'ю RT сказав: "собака гавкає, а караван іде" і "взагалі плювати на такі заяви".

"Можна сказати трохи грубіше: собака гавкає, а караван іде. Взагалі плювати на такі заяви. Ми самостійна країна, велика країна, що володіє державним суверенітетом на всій її території. У нас є своє законодавство. Тому, що б вони не говорили, для нас це не має жодного значення", - сказав Медведєв.

Також Медведєв назвав спробою "дискредитувати вибори" відмову ОБСЄ надсилати до Росії спостерігачів.

"Така неприхована, цинічна, відверта спроба. Адже вони що сказали: "Ми вам надішлемо за лінією БДІПЛ ОБСЄ 500 осіб". Ну зараз же все-таки складні умови. Ми їм сказали: "Хлопці, ну це дуже багато. У Сполучені Штати ви надіслали 30. У середньому ви надсилаєте 50. Вам навіщо потрібні 500? Давайте ми все це скоротимо до стандартних норм, і, що називається, welcome, приїжджайте". Вони кажуть, ні, aut nihil, aut Caesar, або все, або нічого. Або Цезар, або ніхто. Ну, раз так, значить ніхто", - зазначив він.

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Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Держдуми. За численними свідченнями, голосування та підрахунок голосів проходили з масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США та інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частині Донецької та Луганської областей України.