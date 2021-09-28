Виші адаптувалися до нових умов роботи. COVID-19 - не тільки виклики, але й нове вікно можливостей, - представники українських університетів

Вищі навчальні заклади змогли адаптуватися до нових умов роботи під час пандемії COVID-19, яка прискорила перехід на цифрові технології.

Таку думку висловив начальник навчального відділення Київського національного університету будівництва і архітектури Андрій Шпаков на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можна сказати, що COVID-19 навіть мав позитивний вплив на діяльність університету. В якому плані. Він прискорив перехід на цифрові технології, на створення нових комунікаційних платформ між викладачами", - сказав він.

У той же час, він зазначив, що негативною стороною питання є те, що дистанційний формат вимагає більшого часу на підготовку.

"Коронакриза - це не тільки виклики і проблеми, а й нове вікно можливостей, і нові горизонти", - зазначив проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Анатолій Колот.

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У той же час, заступник першого проректора, начальник науково-методичного управління Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Сергій Гожий заявив, що їхній виш заклав основи для дистанційного навчання ще до пандемії коронавірусу, що дозволило швидко адаптуватися до нових умов освітнього процесу.

Також і завідувач кафедри менеджменту і економіки Міжнародного європейського університету Юлія Реміга заявила, що виш повністю адаптувався до викликів, які принесла пандемія, зокрема до дистанційного навчання.