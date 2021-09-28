Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС
Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя вранці російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - задовільний.
"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.
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хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
https://www.youtube.com/watch?v=_3wvyZAHe_k