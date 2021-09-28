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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя вранці російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Також читайте: "Ми захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян", - Разумков про обстріл на Донбасі

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - задовільний.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Також дивіться: "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28365) поранення (2799) Донбас (22354) бойові дії (3760) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Серед поранених водія Шефіра нема?
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28.09.2021 12:34
+6
Надеюсь ФБР задействовано в расследовании этого преступления?
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28.09.2021 12:34
+6
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення!!!
хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
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28.09.2021 12:45
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Серед поранених водія Шефіра нема?
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28.09.2021 12:34 Відповісти
Нема. Тому зеленському плювати.
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28.09.2021 12:34 Відповісти
Надеюсь ФБР задействовано в расследовании этого преступления?
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28.09.2021 12:34 Відповісти
українцям це здебільшого пох...вони як страуси запустили голови в пісок і нічого не хочуть слухати про війну і вилазити з теплої ванни...видумують для себе якісь виправдання, типу "це все верхи сперечаються, а народи браття", але це все від вродженої глупості здебільшого і інфантилізму
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28.09.2021 12:35 Відповісти
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення!!!
хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
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28.09.2021 12:45 Відповісти
адекватный огонь?? 🐑
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28.09.2021 12:58 Відповісти
Швидкого одужання наших захисникам.
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28.09.2021 13:04 Відповісти
А чё только из гранатомётов по вам стреляют? Где "Калибры"? Авиация?
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28.09.2021 14:39 Відповісти
Качество российского оружия: задержан киллер , который должен был ликвидировать бизнесмена, но пистолет дважды дал осечку.
https://www.youtube.com/watch?v=_3wvyZAHe_k
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28.09.2021 16:17 Відповісти
Пистолет игрушечный, пистоны настоящие, дым тоже...
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28.09.2021 19:30 Відповісти
 
 