Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя вранці російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Також читайте: "Ми захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян", - Разумков про обстріл на Донбасі

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я - задовільний.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Також дивіться: "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО