Стрімке погіршення стану, температура 37,2- 37,5, задишка наростає за лічені години, - лікар-інфекціоніст Федорова про перебіг нинішнього COVID-19

Головна відмінність, якщо так можна висловитися, сучасної коронавірусної інфекції від торішньої полягає в тому, що від початку захворювання до госпіталізації і навіть реанімаційного відділення проходить дуже мало часу. Все відбувається стрімко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

"Порівняно з попереднім роком відмінність у тому, що до реанімації народ доходить дуже швидко, і, що найгірше, це до останнього непомітно ні для хворого, ні для його близьких", - зазначає медик.

За її словами, температура у хворої людини не дуже висока – 37,2-37,5, але ураження легень при цьому може бути 70%.

Задишка наростає різко, за лічені години. Запахи і смак не губляться, у всякому разі у більшості. Хвороба дає про себе знати на самому початку першінням у горлі, нежитем, тобто симптомами звичайної застуди або переохолодження. Кашель, як і задишка, з’являється вже на пізніх стадіях.

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Для госпіталізації в стаціонар потрібно або електронненаправлення сімейного лікаря, або виклик швидкої, якщо зовсім погано.

Крім того, Світлана Федорова дає чіткий алгоритм, як поводитися, якщо відчули нездужання, але температури немає або вона невисока і добре знижується до норми. Потрібно:

звернутися до сімейного лікаря

прийняти протизапальний препарат (парацетамол, нурофен, німесил)

промивати ніс сольовим розчином, так само підійдуть будь-які аптечні спреї для носа

пити багато, дуже багато води

антибіотики – тільки за рішенням лікаря

у перші дні хвороби робити КТ або РГ немає сенсу.

Якщо ви родич пацієнта стаціонару, то вкрай небажано щогодини телефонувати лікарю, особливо реаніматологу. Пам’ятайте, що кожні дві хвилини, відірвані на розмову з вами, можуть коштувати життя пацієнту.

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