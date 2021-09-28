Стрімке погіршення стану, температура 37,2- 37,5, задишка наростає за лічені години, - лікар-інфекціоніст Федорова про перебіг нинішнього COVID-19
Головна відмінність, якщо так можна висловитися, сучасної коронавірусної інфекції від торішньої полягає в тому, що від початку захворювання до госпіталізації і навіть реанімаційного відділення проходить дуже мало часу. Все відбувається стрімко.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
"Порівняно з попереднім роком відмінність у тому, що до реанімації народ доходить дуже швидко, і, що найгірше, це до останнього непомітно ні для хворого, ні для його близьких", - зазначає медик.
За її словами, температура у хворої людини не дуже висока – 37,2-37,5, але ураження легень при цьому може бути 70%.
Задишка наростає різко, за лічені години. Запахи і смак не губляться, у всякому разі у більшості. Хвороба дає про себе знати на самому початку першінням у горлі, нежитем, тобто симптомами звичайної застуди або переохолодження. Кашель, як і задишка, з’являється вже на пізніх стадіях.
Для госпіталізації в стаціонар потрібно або електронненаправлення сімейного лікаря, або виклик швидкої, якщо зовсім погано.
Крім того, Світлана Федорова дає чіткий алгоритм, як поводитися, якщо відчули нездужання, але температури немає або вона невисока і добре знижується до норми. Потрібно:
- звернутися до сімейного лікаря
- прийняти протизапальний препарат (парацетамол, нурофен, німесил)
- промивати ніс сольовим розчином, так само підійдуть будь-які аптечні спреї для носа
- пити багато, дуже багато води
- антибіотики – тільки за рішенням лікаря
- у перші дні хвороби робити КТ або РГ немає сенсу.
Якщо ви родич пацієнта стаціонару, то вкрай небажано щогодини телефонувати лікарю, особливо реаніматологу. Пам’ятайте, що кожні дві хвилини, відірвані на розмову з вами, можуть коштувати життя пацієнту.
Будь ласка, зачекайте...
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Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.
8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.
Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....
Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все
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Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.
Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.
Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
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