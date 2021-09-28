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Новини Коронавірус і карантин
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Стрімке погіршення стану, температура 37,2- 37,5, задишка наростає за лічені години, - лікар-інфекціоніст Федорова про перебіг нинішнього COVID-19

Стрімке погіршення стану, температура 37,2- 37,5, задишка наростає за лічені години, - лікар-інфекціоніст Федорова про перебіг нинішнього COVID-19

Головна відмінність, якщо так можна висловитися, сучасної коронавірусної інфекції від торішньої полягає в тому, що від початку захворювання до госпіталізації і навіть реанімаційного відділення проходить дуже мало часу. Все відбувається стрімко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

"Порівняно з попереднім роком відмінність у тому, що до реанімації народ доходить дуже швидко, і, що найгірше, це до останнього непомітно ні для хворого, ні для його близьких", - зазначає медик.

За її словами, температура у хворої людини не дуже висока – 37,2-37,5, але ураження легень при цьому може бути 70%.

Задишка наростає різко, за лічені години. Запахи і смак не губляться, у всякому разі у більшості. Хвороба дає про себе знати на самому початку першінням у горлі, нежитем, тобто симптомами звичайної застуди або переохолодження. Кашель, як і задишка, з’являється вже на пізніх стадіях.

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Для госпіталізації в стаціонар потрібно або електронненаправлення сімейного лікаря, або виклик швидкої, якщо зовсім погано.

Крім того, Світлана Федорова дає чіткий алгоритм, як поводитися, якщо відчули нездужання, але температури немає або вона невисока і добре знижується до норми. Потрібно:

  • звернутися до сімейного лікаря
  • прийняти протизапальний препарат (парацетамол, нурофен, німесил)
  • промивати ніс сольовим розчином, так само підійдуть будь-які аптечні спреї для носа
  • пити багато, дуже багато води
  • антибіотики – тільки за рішенням лікаря
  • у перші дні хвороби робити КТ або РГ немає сенсу.

Якщо ви родич пацієнта стаціонару, то вкрай небажано щогодини телефонувати лікарю, особливо реаніматологу. Пам’ятайте, що кожні дві хвилини, відірвані на розмову з вами, можуть коштувати життя пацієнту.

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Автор: 

карантин (18172) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
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28.09.2021 12:51
+11
Для некоторых убогих это сказки и повод "пошутить", а для некоторых это жизнь или смерть. И первые вполне реально могут перейти в категорию вторых.
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28.09.2021 12:44
+4
Друзі,я дякую вам безмежно за підтримку, допомогу, смски, відео з фронту, від різних підрозділів котиків (снайпера, розвідка і т.д.),з шаленою підтримкою мене та мами.

Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.

8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.

Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....

Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все

Величезне дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456082982&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Віктор Лучків , https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Федоренко ви як завжди були поруч. https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Nataly Voronkova ,дякую тобі рідна- ти Чіп та Дейл в одному обличчі! https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=kK-R Оксана Корчинська ,дякую. https://www.facebook.com/ulkinova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Юлия Кириенко -

Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.

Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.

Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
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28.09.2021 12:51
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28.09.2021 12:37 Відповісти
Для некоторых убогих это сказки и повод "пошутить", а для некоторых это жизнь или смерть. И первые вполне реально могут перейти в категорию вторых.
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28.09.2021 12:44 Відповісти
Я буду конспектировать все твои мудрые мысли.
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28.09.2021 12:54 Відповісти
При таких состояниях нимесил противопоказан...
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28.09.2021 12:45 Відповісти
Може не при ковіді. Адже активність імунної системи вражає легені. Німесил цей процес призупинить. Та окрім ковіду циркулюють інші орві, при яких німесил вживати навіть небезпечно.
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28.09.2021 12:50 Відповісти
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28.09.2021 12:50 Відповісти
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28.09.2021 12:51 Відповісти
Мне чип Рокфор и сало вместо сыра.А лучше сало с сыром и борщ с шоколадом
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28.09.2021 14:31 Відповісти
Друзі,я дякую вам безмежно за підтримку, допомогу, смски, відео з фронту, від різних підрозділів котиків (снайпера, розвідка і т.д.),з шаленою підтримкою мене та мами.

Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.

8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.

Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....

Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все

Величезне дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456082982&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Віктор Лучків , https://www.facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Федоренко ви як завжди були поруч. https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Nataly Voronkova ,дякую тобі рідна- ти Чіп та Дейл в одному обличчі! https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=kK-R Оксана Корчинська ,дякую. https://www.facebook.com/ulkinova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Юлия Кириенко -

Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.

Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.

Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
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28.09.2021 12:51 Відповісти
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28.09.2021 12:53 Відповісти
Это не первоисточник - учитесь гуглом пользоваться.
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28.09.2021 13:13 Відповісти
Зачем? Делать мне больше нечего...
Автор поста, если он копипастит чужой пост, должен давать ссылку на первоисточник.
Если ссылки нет, значит это и есть первоисточник.
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28.09.2021 13:16 Відповісти
Как не первоисточник?😅. Она сутками на ветках. Где написано , что это копипаст
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28.09.2021 15:04 Відповісти
 
 