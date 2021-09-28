У Трускавці обговорять рокіровки у владі: без крісла можуть залишитися Лазебна та Абрамовський
У Трускавці депутатська фракція "Слуга народу" 1-2 жовтня не збирається обговорювати питання про заміну керівників комітетів Верховної Ради.
Про це заявив глава фракції Давид Арахамія. При цьому він спрогнозував, що в першій декаді жовтня відбудуться кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пише "Дзеркало тижня".
"Я їх (ротації. Ред.) анонсував до кінця вересня. Трошки ми затримуємося. Умовно - це буде перша декада жовтня. І ми ось у Трускавці ці питання обговорювати будемо, в тому числі. І як раз, я думаю, після приїзду будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати", - зазначив глава фракції.
За даними журналістів, на виїзному засіданні обговорюватимуть кадрові ротації - заміну спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, чотирьох міністрів і кількох глав парламентських комітетів. Точно втратять свої портфелі глава комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, а також глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха - вони з орбіти Разумкова. Крім того, як стверджують джерела у ВРУ, своїх посад можуть позбутися глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, глава Міноборони Андрій Таран, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і глава Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський. Нещодавно також стало відомо, що наступників Абрамовському вже знайшли: серед кандидатів називають чинну заступницю міністра з питань європейської інтеграції Ірину Ставчук; заступника міністра з питань цифрового розвитку Руслана Стрільця, та ексміністра екології Остапа Семерака.
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-- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..(с)
У нас будет Трускавецкий процесс?
https://ibigdan.livejournal.com/27322604.html
Що потрібно знати, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Зе «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.
Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. ВАЗ ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, все-одно знімати будуть.
... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко