У Трускавці обговорять рокіровки у владі: без крісла можуть залишитися Лазебна та Абрамовський

У Трускавці депутатська фракція "Слуга народу" 1-2 жовтня не збирається обговорювати питання про заміну керівників комітетів Верховної Ради.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія. При цьому він спрогнозував, що в першій декаді жовтня відбудуться кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пише "Дзеркало тижня".

"Я їх (ротації. Ред.) анонсував до кінця вересня. Трошки ми затримуємося. Умовно - це буде перша декада жовтня. І ми ось у Трускавці ці питання обговорювати будемо, в тому числі. І як раз, я думаю, після приїзду будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати", - зазначив глава фракції.

За даними журналістів, на виїзному засіданні обговорюватимуть кадрові ротації - заміну спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, чотирьох міністрів і кількох глав парламентських комітетів. Точно втратять свої портфелі глава комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, а також глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха - вони з орбіти Разумкова. Крім того, як стверджують джерела у ВРУ, своїх посад можуть позбутися глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, глава Міноборони Андрій Таран, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і глава Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський. Нещодавно також стало відомо, що наступників Абрамовському вже знайшли: серед кандидатів називають чинну заступницю міністра з питань європейської інтеграції Ірину Ставчук; заступника міністра з питань цифрового розвитку Руслана Стрільця, та ексміністра екології Остапа Семерака.