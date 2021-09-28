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Новини
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У Трускавці обговорять рокіровки у владі: без крісла можуть залишитися Лазебна та Абрамовський

У Трускавці обговорять рокіровки у владі: без крісла можуть залишитися Лазебна та Абрамовський

У Трускавці депутатська фракція "Слуга народу" 1-2 жовтня не збирається обговорювати питання про заміну керівників комітетів Верховної Ради.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія. При цьому він спрогнозував, що в першій декаді жовтня відбудуться кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пише "Дзеркало тижня".

"Я їх (ротації. Ред.) анонсував до кінця вересня. Трошки ми затримуємося. Умовно - це буде перша декада жовтня. І ми ось у Трускавці ці питання обговорювати будемо, в тому числі. І як раз, я думаю, після приїзду будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати", - зазначив глава фракції.

За даними журналістів, на виїзному засіданні обговорюватимуть кадрові ротації - заміну спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, чотирьох міністрів і кількох глав парламентських комітетів. Точно втратять свої портфелі глава комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, а також глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха - вони з орбіти Разумкова. Крім того, як стверджують джерела у ВРУ, своїх посад можуть позбутися глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, глава Міноборони Андрій Таран, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і глава Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський. Нещодавно також стало відомо, що наступників Абрамовському вже знайшли: серед кандидатів називають чинну заступницю міністра з питань європейської інтеграції Ірину Ставчук; заступника міністра з питань цифрового розвитку Руслана Стрільця, та ексміністра екології Остапа Семерака.

Автор: 

Кабмін (14081) відставка (1462)


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Топ коментарі
+4
Нюрнберг был выбран для процесса именно из-за феерических нацистских съездов.
У нас будет Трускавецкий процесс?

https://ibigdan.livejournal.com/27322604.html
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28.09.2021 12:39
+4
Верните абхазскую обезьяну - агрохимию обратно в зоопарк.
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28.09.2021 12:46
+3
А я думала ви самороспуститесь, бо проявили себе лише як нікчеми та скандалісти.
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28.09.2021 12:47
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Можно подумать что мнение зеленых "кнопочек" кого то с Банковой интересует. Очередной Потураев и Милованов мозги будет мусорным депутатам парить и вдалбливать что ОНИ НИКТО!
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28.09.2021 12:38 Відповісти
-- Повторяю, - продолжил Остап, - что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя

-- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..(с)
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28.09.2021 13:31 Відповісти
Лабезную то за что что она говорит правду что пенсионеров зеленые падлы таки поимели и имела вся остальная власть со времен незалежности и дальше прогноз будут иметь еще больше??7 или мало субсидантов срезала всего 2,700 тыс вместо 700 тыс всего??!! конец эпохи бедности от Порошенко привет жирности от Воввчика...
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28.09.2021 13:42 Відповісти
Нюрнберг был выбран для процесса именно из-за феерических нацистских съездов.
У нас будет Трускавецкий процесс?

https://ibigdan.livejournal.com/27322604.html
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28.09.2021 12:39 Відповісти
А сколько мы оккупировали стран, что б процесс такой был?
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28.09.2021 13:58 Відповісти
стадо бабуинов снова едет в Трускавец. пс Господи, когда это кончится?!
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28.09.2021 12:42 Відповісти
Верните абхазскую обезьяну - агрохимию обратно в зоопарк.
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28.09.2021 12:46 Відповісти
А я думала ви самороспуститесь, бо проявили себе лише як нікчеми та скандалісти.
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28.09.2021 12:47 Відповісти
Вангую-в Трускавце у кого-то будет передоз
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28.09.2021 12:48 Відповісти
Нанюхаються до всирачки щоб ніхто не бачив, погуляють і поїдуть назад.
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28.09.2021 12:54 Відповісти
А Безугла Вовку влаштовує.
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28.09.2021 12:50 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Як вони приймають рішення
Що потрібно знати, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Зе «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.

Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. ВАЗ ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, все-одно знімати будуть.

... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
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28.09.2021 13:36 Відповісти
"А вы друзья как не садитесь в музыканты не годитесь" (с)
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28.09.2021 13:38 Відповісти
Шо ж воно таке опухше..
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28.09.2021 14:33 Відповісти
 
 