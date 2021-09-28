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Росія ніколи не використовувала газ для того, щоб карати Україну, - Пєсков

Росія ніколи не використовувала газ для того, щоб карати Україну, - Пєсков

Росія не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, це не так, - сказав він, відповідаючи на питання про те, що газовий контракт РФ та Угорщини спрямований на чинення тиску на Україну. - Росія ніколи не використовувала, не використовує і не планує використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати".

За словами Пєскова, Росія "була і залишається абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки всього європейського континенту".

Читайте також: РФ готова обговорювати з Україною відновлення прямих закупівель газу, - Пєсков

Автор: 

газ (10417) Пєсков Дмитро (1612) росія (65052)


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Топ коментарі
+26
А врет то как чмо.
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28.09.2021 13:28
+12
Ага. Сцат в глаза и говорят что ето дождь. И о чем вы еще с етими неадекватами лживыми хотите договориться?
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28.09.2021 13:28
+11
Про це співав і хор Ліксандрова: Украине перекроем газ.
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28.09.2021 14:01
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А врет то как чмо.
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28.09.2021 13:28 Відповісти
Тут питання. Кацапи брешуть в очі, як пліснява, чи пліснява, як кацапи?
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28.09.2021 13:45 Відповісти
#акакаяразница ?
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28.09.2021 13:54 Відповісти
Почему как? Не согласен! Он и есть настоящее .
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28.09.2021 13:51 Відповісти
Пурга ,від пургоносного піськоструя !!!)))
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28.09.2021 13:51 Відповісти
Ага. Сцат в глаза и говорят что ето дождь. И о чем вы еще с етими неадекватами лживыми хотите договориться?
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28.09.2021 13:28 Відповісти
ну прям уж всего континента .
там в лучшие времена расейского газа было едва 30%
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28.09.2021 13:28 Відповісти
я вже навіть не знаю, яка дрянь більша побрехуха: оця *****, чи наша уродна ЄрЗе. Але, скоріш за все - один одного варті.
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28.09.2021 13:29 Відповісти
то всьо баба Йуля
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28.09.2021 13:30 Відповісти
ПиСЬков мог бы в 95 квартале быть ведущим клоуном
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28.09.2021 13:35 Відповісти
и хде наш величайший лидер "всех уставших ат войны"?
пачиму малчит на заманчивое придлажение врага ?
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28.09.2021 13:36 Відповісти
Як завжди, обдовбаний ,в простраціі ,поміж сосен корабельних блукає !!!)))
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28.09.2021 13:56 Відповісти
тогда нахера он так рьяно клоун на стадионе обсирал Пороха, чтоб схватить булаву?
патамуша каламой приказал ?
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28.09.2021 14:03 Відповісти
Роль в нього така ,все згідно з сценарієм та режисурою !!)))
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28.09.2021 14:08 Відповісти
Реальное чмо. Ну как его хозяин *****.
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28.09.2021 13:43 Відповісти
Так кто ж этого не знает. Что никогда..
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28.09.2021 13:55 Відповісти
Вот ЧМО брехливое!!!
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28.09.2021 13:55 Відповісти
Да-да,помним -помним сюжеты кацапского телевидения---,,перекрытие газовой трубы хахлам под Новый год в самые морозы,,-под радостное завывание своих халопов,никогда этого газа и не видевших.
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28.09.2021 13:55 Відповісти
Про це співав і хор Ліксандрова: Украине перекроем газ.
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28.09.2021 14:01 Відповісти
У кацапов слишком короткая память при полном отсутствии чести и совести.Как побочка--постоянная лож
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28.09.2021 14:04 Відповісти
Это то хор,который фсе?
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28.09.2021 14:07 Відповісти
Егеж.
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28.09.2021 14:10 Відповісти
Ну,земля им стекловатой в аду и вой парика круглосуточный
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28.09.2021 14:30 Відповісти
В смысле,,какярада,, кабзона
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28.09.2021 14:38 Відповісти
тепер хор ліксандрова разом із дохтаром лізай на своєму місці: на дні Чорного моря..... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.09.2021 14:21 Відповісти
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28.09.2021 13:57 Відповісти
який шедевральний мультик!!!
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28.09.2021 14:11 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.09.2021 14:17 Відповісти
Бреше собака
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28.09.2021 14:23 Відповісти
Этому дрочеру говорить что два пальца...оно же не несет никакой ответственности Х#йло держит этого цуцыка чтоб гавкало на кого пальцем укажут.
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28.09.2021 14:25 Відповісти
врет как дышит. впрочем это уже привычно. от гусни ничего другого не ожидаешь
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28.09.2021 14:28 Відповісти
Все сказано в рішенні міжнародного суду. Хто кого поімєл. Кацапи ж виплатили три лярда які не признавали.
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28.09.2021 14:54 Відповісти
Піську- ******** слухати - себе не поважати.
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28.09.2021 15:10 Відповісти
"Врешь собака!"
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28.09.2021 15:54 Відповісти
А кто выключал 1.01.2009г. газ всей Украине, кто оставил большую страну на 20 дней в середине зимы без газа? Я не говорю про постоянный газовый шантаж нашей страны РФ в конце каждого года.
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28.09.2021 19:33 Відповісти
 
 