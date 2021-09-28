Росія ніколи не використовувала газ для того, щоб карати Україну, - Пєсков
Росія не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ні, це не так, - сказав він, відповідаючи на питання про те, що газовий контракт РФ та Угорщини спрямований на чинення тиску на Україну. - Росія ніколи не використовувала, не використовує і не планує використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати".
За словами Пєскова, Росія "була і залишається абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки всього європейського континенту".
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там в лучшие времена расейского газа было едва 30%
пачиму малчит на заманчивое придлажение врага ?
патамуша каламой приказал ?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!