Росія ніколи не використовувала газ для того, щоб карати Україну, - Пєсков

Росія не збирається використовувати газ, щоб чинити тиск на інші країни, зокрема, на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, це не так, - сказав він, відповідаючи на питання про те, що газовий контракт РФ та Угорщини спрямований на чинення тиску на Україну. - Росія ніколи не використовувала, не використовує і не планує використовувати блакитне паливо для того, щоб когось карати".

За словами Пєскова, Росія "була і залишається абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки всього європейського континенту".

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