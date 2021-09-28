За два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж удвічі, - KSE

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що за два тижні рівень смертності від COVID-19 в Україні збільшився більш ніж удвічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Смертність зростає такими ж темпами, як ми бачили до цього зростання і рівня захворюваності, і рівня госпіталізацій. Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше - 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі", - розповів він.

Ганиченко наголосив, що такі темпи є дуже небезпечними.

Однак, за його словами, у KSE не очікують, що вони зростатимуть у такому ж різкому співвідношенні.

Зокрема, експерти прогнозують, що зростання смертності має сповільнитися.

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"На це є дві причини: зараз ми будемо входити у більш жорсткий рівень обмежень "помаранчевого" рівня, коли на рівні регіональному будуть прийматися ті чи інші додаткові обмеження, а також вже незабаром ми побачимо перші "червоні" регіони. Це впливатиме позитивно на зменшення рівня смертності. А друге – це, звичайно, нарощування темпів вакцинації, які ми зараз спостерігаємо в Україні", - пояснив очільник Центру економіки охорони здоров'я KSE.

Він також підкреслив, що, незважаючи на те, що темпи зростання рівня смертності сповільняться, вона все ж продовжить зростати.

За словами Ганиченка, наразі Україна вже виходить на той рівень, з якого починалася весняна хвиля захворюваності.

Він нагадав, що КSE спрогнозувала такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: "зелений" (оптимістичний), "жовтий" (середній) та "чорний" (песимістичний).

"Поточний квартал проходить зараз абсолютно прогнозовано… Показник смертності рухається за "жовтим" сценарієм… І ми очікуємо, що на кінець вересня ми будемо мати близько 56-57 тис. померлих, і цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тис. померлих", - додав експерт.