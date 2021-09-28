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Харківський суд підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Харківський суд підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомив представник позивачів Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - сказав він.

Також читайте: У Харкові мерія втретє перейменувала проспект Григоренка на Жукова

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова.

19 червня 2019 року Харківська міськрада повернула проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної Ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична сокира", і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Жукова.

Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської Солідарності", Харківська обласна організація "ВО "Свобода", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.

Автор: 

перейменування (584) суд (11669) Харків (5581)


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Топ коментарі
+9
Не ужели Харьков так хочет сосать у россии. Гыдота.
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28.09.2021 13:45
+9
У Кернеса (покойного)
Одесса - у труханова
Кривой рог - у вилкула.
Это - города-заповедники, сосущие у своих местячковых князьков и не признающих ничего другого.
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28.09.2021 13:49
+7
Вот же харьковская ватная погань!никак не уймутся
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28.09.2021 13:47
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Не ужели Харьков так хочет сосать у россии. Гыдота.
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28.09.2021 13:45 Відповісти
Харьков просто надо очистить от местной мафии и сросшейся с ней "правоохранительной" системой в этом весёлом городе, но на протяжении уже лет 20 как, всё некому. Все Гетманы в Киеве делают вид, что там ничего не происходит
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Так це гетьмани обирали Кернеса весь час?
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28.09.2021 13:49 Відповісти
У нас "обрани" получают индульгенцию от правосудия? Или у нас правоохранительных органов нет, ну тех которые в Киеве? Или наши Гетманы деньги из регионов получают себе на карман и голоса избирателей очень ждут на выборах в свою поддержку? Или харьковские, как впрочем и другие, бабушки всей стране будут диктовать условия? К чему этот тупейший высер?
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28.09.2021 14:07 Відповісти
Гетьманы, если их цель не бабла напилить из бюджета, а строительство благополучной и развитой страны, в первую очередь должны бы позаботиться о том, чтобы гос.безопасность, менты и прокуроры класть хотели бы на личности, защищали бы общество и от врвчей, учителей, гор.исполкомщиков активно помогающим кернесам "избирать" самих себя.
Но где же взять такого гетьмана?
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28.09.2021 14:15 Відповісти
Просто сложилась такая традиция, что харьковских лидеров периодически отстрелливают...Кушнарь первый, Гепа второй..интересно кто третий..
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28.09.2021 14:06 Відповісти
Так отож и очень грустно, что у нас Гетман, Генпрокурор, главы СБУ и МВД всё ждут пока региональная проблема самоустраниться, а потом внезапно возникают "народные республики" и "корпуса народных милиционеров" и простым гражданам приходится воевать
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28.09.2021 14:12 Відповісти
У Кернеса (покойного)
Одесса - у труханова
Кривой рог - у вилкула.
Это - города-заповедники, сосущие у своих местячковых князьков и не признающих ничего другого.
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Вот же харьковская ватная погань!никак не уймутся
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28.09.2021 13:47 Відповісти
тупой, кровожадный, зависливый мародер жуков как лакмусовая бумага Харькова... запоребриковская, антиукраинская пропоганда и ненавистники Украины делают свое черное дело... удавятся гниды своей ненавистью - Григоренко все равно победит и вместе с ним Украина!
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28.09.2021 14:56 Відповісти
Та сколько там этих судов будет?И еще вопрос:если решение признано незаконным,то привлекут ли к ответственности чмошников,которые его принимали?
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Якби ті депутаНи, які голосують за повернення назви Жукова платили судові витрати з власних кишень, а не міського б'юджету, то цей пінг-понг вже давно б закінчився.
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28.09.2021 13:50 Відповісти
ТА назовите уже проспект в честь Гепы и харковчане будут спокойны
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28.09.2021 13:54 Відповісти
Думаєте не назвуть?)
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28.09.2021 13:57 Відповісти
Там у них є блок Кернеса. Можна створить будь яку партію в Харкові, головна умова слово "Кернес" чи "Гепа" в назві словосполучення і харків"яни, як собакі Павлова будуть голосувати
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28.09.2021 14:04 Відповісти
а разве не жуков сказал - ватных харьковчан не жалеть-
руцкие бабы их ещё нарожают...
ничему их гнид продажных ни донецк ни история не учит
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28.09.2021 14:00 Відповісти
Может быть СБУ надо подключиться к борьбе с этими упоротым сепарам!
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28.09.2021 14:08 Відповісти
Померите всех! И пусть тратят энергию на созидание а не деление.
Назовите "Авеню №1".
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28.09.2021 14:11 Відповісти
Чтобы помирить русофилов и амерофилов, нужно уговорить их на название "Проспект им. Авеню"
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28.09.2021 14:21 Відповісти
За незаконные действия кто то же должен быть наказан
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28.09.2021 14:12 Відповісти
Нагадує анекдот як партизани і німці виганяли один одного з лісу аж поки їх лісник не розігнав до чортової матері.
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28.09.2021 14:19 Відповісти
Маршал жуков взяток не даст...можно иск неудовлетворять
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28.09.2021 14:20 Відповісти
Жуков-это тот ,, великий полководец'' начальник Генерального штаба в 1941 г.который проср#л нападение 22июня.Сам 25 июня напал на Финляндию(которая заявляла о нейтралитете),тем способствовал окружению Ленинграда.Это тот в чьем распоряжении в начале войны было 1500 средних и тяжёлых танков(у немцев ни одного).Это тот что положил под Ржевом десятки тысяч солдат просто так.И ещё положил кучу танков которых бросил на взятие Берлина,без поддержки пехоты поскорее к 1мая.И ещё масса фактов,что полководец он как и Коба никакой.Учите историю.Не выбирайте проституток в мэры Харькова.
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28.09.2021 14:57 Відповісти
Это также тот, кто командовал Тоцкими учениями, где проводили испытание воздействия атомного оружия на своих солдатах. Очень многие пострадали от лучевой болезни.
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28.09.2021 15:48 Відповісти
Чуть иначе здесь. 31 октября выборы мэра. Железно ползают на выборы совки. Гепуций тему отлично знал. Шли на выборы совки за Жукова---голосовали за луДшего мэра. И теперешний секретарь исполкома эту схему повторяет. Главная проблема на таких выборах одна---не ходит молодёжь. Песню про куйла поют---но на выборы не ходят---не по приколу им! Всегда призывал приколистов применить метод *Стырь паспорт у бабушки или дедушки* в субботу вечером и помоги найти в понедельник. Дадут внучку-дурачку на пиво за это! Но тоже не проходит. А сам маршал победы давным давно и близко ни кому не нужен---тем более тем кто во власть лезет. Харьков кстати освобождал маршал Конев, который и был настоящим полководцем, и в той армии его любили и солдаты и офицеры. И есть под Харьковом мемориал *Высота Конева* где и находился командный пункт маршала при освобождении города. Если бы его именем назвали проспект--то комеди дешёвой бы и не было.
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28.09.2021 15:57 Відповісти
30 років відновлення Незалежності України, а зкацаплені совки в Харкові гроші від окупантів он, як відробляють… «мішебратія та адінрот»….
«Забули», мабуть уже, хто з ригоАналів Кушнарьова застрелив… 16 січня…
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28.09.2021 17:18 Відповісти
 
 