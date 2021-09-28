Харківський суд підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомив представник позивачів Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - сказав він.

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8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова.

19 червня 2019 року Харківська міськрада повернула проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов, поданий депутатом міськради Ігорем Черняком, депутатом облради Дмитром Булахом, депутатом Верховної Ради VIII скликання Андрієм Білецьким, а також Харківською терорганізацією "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Харківською облорганізацією "ВО "Свобода" і політичною партією "Демократична сокира", і скасував рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міськрада вдруге проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка та присвоєння йому імені радянського маршала Жукова.

Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради й залишив у силі рішення суду першої інстанції.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

Харківська територіальна організація "Європейської Солідарності", Харківська обласна організація "ВО "Свобода", а також депутати Харківської міськради Ігор Черняк і Дмитро Булах звернулися з адміністративними позовами до суду, вимагаючи визнати це рішення протиправним та скасувати.

10 червня Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

У Харківській міськраді заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.