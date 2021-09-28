"Банкір Кремля" і колишній друг Путіна Пугачов: Медведєв категорично не хотів віддавати пост президента РФ, але на нього натиснули і він погодився

Дмитро Медведєв, який був президентом Росії в 2008-2012 роках, планував балотуватися на другий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону розповів російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов, який перебуває в розшуку на Батьківщині, живе у Франції і судиться з Росією у Гаазі через активи вартістю $15 млрд.

Пугачов і Путін познайомилися на початку 1990-х років, а близько спілкуватися почали 1996-го. За словами бізнесмена, із Путіним із середини 1990-х і приблизно до 2010 року вони проводили дуже багато часу разом і спілкувалися практично щодня, зокрема разом святкували дні народження та інші сімейні свята. У ЗМІ Пугачова називали "банкіром Кремля" і "банкіром Путіна".



Бізнесмен сказав, що Путіна і Медведєва пов'язують особливі стосунки.



"Для мене незрозумілі. Тому що жодних заслуг, окрім проблем із переданням назад крісла президента, я не знаю", – зазначив Пугачов.



За словами бізнесмена, наприкінці першого президентського строку Медведєв серйозно думав про нове балотування.



"Принаймні він зібрав своїх прибічників і сказав, що йде на вибори. Мовляв, "на другому строці в мене ніяких зобов'язань перед Путіним немає". Це було вночі, годині о четвертій. А о 10-й ранку він виголосив полум'яну промову про те, що єдиним кандидатом від "Единой России" може бути тільки Володимир Володимирович (імовірно, ідеться про XII з'їзд партії "Единая Россия", який відбувся 24 вересня 2011 року і на якому тодішній президент РФ Медведєв сказав: "Я вважаю, що було б правильно, щоб з'їзд підтримав кандидатуру голови партії [прем'єр-міністра] Володимира Путіна на посаду президента країни". – Ред.)", – сказав Пугачов.

Він відмовився розповісти, що сталося за ці шість годин, коли Медведєв кардинально змінив свою думку.



"Я дещо знаю, але це, так би мовити, непублічна інформація. Скажімо, на Медведєва натиснули – і він погодився", – зазначив Пугачов.



За його словами, Медведєв "категорично" не хотів віддавати посаду президента РФ і перед виборами не розмовляв із Путіним.



"Вони протягом шести місяців до виборів не розмовляли. Узагалі не спілкувалися і не зустрічалися", – повідомив Пугачов.

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Нагадаємо, Путін обіймає посаду президента РФ із 2000 року з перервою у 2008–2012 роках, коли він був главою уряду. У цей час президентом був Медведєв.



Із 2012-го до 2020 року Медведєв очолював російський уряд. 15 січня 2020 року Медведєв оголосив про те, що йде у відставку.



Новим прем'єром став Михайло Мішустін, а Медведєва призначили на новостворену посаду заступника голови Ради безпеки РФ.



2020 року в Росії ухвалили закон про занулення президентських строків Путіна. Документ дозволяє Путіну залишитися на посаді глави держави до 2036 року.



Про те, що Медведєв планував балотуватися на другий строк, в інтерв'ю Гордону розповідав і російський журналіст, письменник, колишній головний редактор телеканала "Дождь", автор книги "Уся кремлівська рать" Михайло Зигарь. За його інформацією, через це стосунки Путіна і Медведєва погіршилися.

"Якоїсь миті Путін вирішив, що він становить для нього загрозу. Думаю, що був момент, коли Медведєв засумнівався. Був момент, коли подумки він зрадив. Був момент, коли він захотів іти на другий строк", – сказав Зигарь.