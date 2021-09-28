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Новини Коронавірус і карантин
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Питання потрапляння України до трійки великих країн Європи із захворюваності на COVID-19 - це питання одного-двох тижнів, - KSE

Питання потрапляння України до трійки великих країн Європи із захворюваності на COVID-19 - це питання одного-двох тижнів, - KSE

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що Україна за тиждень з 11-го місця перейшла до п'ятірки великих країн Європи за рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, очікується, що Україна буде і далі рухатися в бік антилідерства, і "питання потрапляння до трійки – це питання одного-двох тижнів".

"Україна вже вийшла на рівень високого плато, який зараз спостерігається в Європі, і, незначно, але перевищила цей рівень. І на наступному тижні ми вже побачимо Україну, яка вже значно перевершуватиме рівень плато європейського", – зазначив він.

Ганиченко підкреслив, що Європа вже понад два місяці перебуває на високому плато, і захворюваність там не спадає.

"Румунія та Україна активно зростають. Румунія продовжує зростати галопуючими темпами – понад 60% нових випадків за тиждень. Україна зараз не значно, але сповільнюється… Але в Румунії показники смертності зараз виходять на рівень Росії, яка вже близько трьох місяців перебуває на максимальному європейському рівні у плані смертності", – додав він.

Експерт уточнив, що в Україні смертність від COVID-19 також зростає достатньо високими темпами й продовжить зростати.

Також читайте: За два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж удвічі, - KSE

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, тоді ж в Україні та ще у низці країн світу стартував карантин.

Коронавірус в Україні 27 вересня знайшли у 6552 осіб, а 26 числа виявили 3007 інфікованих.

Станом на 28 вересня в нашій країні COVID-19 діагностовано у 2 401 956 осіб, одужав 2 248 071 пацієнт, а померли 55 863 хворих.

Раніше в KSE прогнозували, що Чернівецькій, Харківській та Луганській областям України загрожує найжорсткіший карантин – ці регіони можуть опинитися в "червоній" зоні.

Нагадаємо, Україна з 23 вересня із "зеленої" зони перейшла в "жовту", і карантин став більш суворим. Перед "червоним" рівнем епіднебезпеки є ще один – "помаранчевий".

Автор: 

карантин (18172) прогноз (1382) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
первые везде, в самом плохом
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28.09.2021 13:58
+2
КСЕ рулид !
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28.09.2021 14:00
+2
Ваша молодая жена, вакцинировались.? вы ей ещё мозг не выели» вакцинацией? Или она не обращает , на Вас , внимание
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28.09.2021 14:26
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первые везде, в самом плохом
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28.09.2021 13:58 Відповісти
ули....мастера спорта у руля.
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28.09.2021 14:32 Відповісти
КСЕ рулид !
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28.09.2021 14:00 Відповісти
Ми ж чемпіони як не як.
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28.09.2021 14:03 Відповісти
уже в тройке по количеству новых случаев заражения.
и в тройке по количеству ежедневных смертей
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28.09.2021 14:07 Відповісти
Срочно надо выделить миллиарды на строительство дорог, чтоб отвозить трупы в крематорий под Киевом. Уже так делали, создали фонд борьбы с ковидом, а потом "построили" дороги.
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28.09.2021 14:11 Відповісти
опять миловановские рвачи-экономисты
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28.09.2021 14:13 Відповісти
время было для принятия ответственного решения - вакцинироваться или нет, был прекрасный выбор вакцин, доступные локации .. были правла и накладки - но то такое... что же выбрал наш нарид ? а он как всегда слушал ботов пропагандонов, льющий свое лайно как с телевизора так и с этого сайта, фейсбуков, инста помоек и прочих рашаботных помоек... и ехал отдыхать, марафонил, шлялся по концертам, ресторанам и кабакам.... Теперь наступает время отвественности за свой выбор....
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28.09.2021 14:24 Відповісти
Ваша молодая жена, вакцинировались.? вы ей ещё мозг не выели» вакцинацией? Или она не обращает , на Вас , внимание
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28.09.2021 14:26 Відповісти
наш нарід важко чимось здивувати,чи налякати, навіть якщо повно трупів буде на вулиці, все одно будуть ходити байки про скрите чіпування населення вакциною, чи неодмінну смерть через два роки після щеплення..
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28.09.2021 14:36 Відповісти
Я бачу нікого не дивує, що у нас економісти стали вірусологами? Чи після обрання клоуна, це вже стало нормою?
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28.09.2021 16:03 Відповісти
 
 