Питання потрапляння України до трійки великих країн Європи із захворюваності на COVID-19 - це питання одного-двох тижнів, - KSE

У Київській школі економіки (KSE) заявили, що Україна за тиждень з 11-го місця перейшла до п'ятірки великих країн Європи за рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, очікується, що Україна буде і далі рухатися в бік антилідерства, і "питання потрапляння до трійки – це питання одного-двох тижнів".

"Україна вже вийшла на рівень високого плато, який зараз спостерігається в Європі, і, незначно, але перевищила цей рівень. І на наступному тижні ми вже побачимо Україну, яка вже значно перевершуватиме рівень плато європейського", – зазначив він.

Ганиченко підкреслив, що Європа вже понад два місяці перебуває на високому плато, і захворюваність там не спадає.

"Румунія та Україна активно зростають. Румунія продовжує зростати галопуючими темпами – понад 60% нових випадків за тиждень. Україна зараз не значно, але сповільнюється… Але в Румунії показники смертності зараз виходять на рівень Росії, яка вже близько трьох місяців перебуває на максимальному європейському рівні у плані смертності", – додав він.

Експерт уточнив, що в Україні смертність від COVID-19 також зростає достатньо високими темпами й продовжить зростати.

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Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, тоді ж в Україні та ще у низці країн світу стартував карантин.

Коронавірус в Україні 27 вересня знайшли у 6552 осіб, а 26 числа виявили 3007 інфікованих.

Станом на 28 вересня в нашій країні COVID-19 діагностовано у 2 401 956 осіб, одужав 2 248 071 пацієнт, а померли 55 863 хворих.

Раніше в KSE прогнозували, що Чернівецькій, Харківській та Луганській областям України загрожує найжорсткіший карантин – ці регіони можуть опинитися в "червоній" зоні.

Нагадаємо, Україна з 23 вересня із "зеленої" зони перейшла в "жовту", і карантин став більш суворим. Перед "червоним" рівнем епіднебезпеки є ще один – "помаранчевий".