Кулеба: Закликаю угорських партнерів не "розкручувати" емоції. Ми захищаємо свої інтереси
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати емоції" у зв'язку із кризою через підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України.
Про це він заявив журналістам у Києві 28 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я закликаю угорських партнерів зараз не "розкручувати" емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, і Угорщина цю вимогу прийняла.
"Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями. Ми чи наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоду з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який включав би транзит через Україну. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія", - розповів Кулеба.
Він також зазначив, що Україна звернеться до Єврокомісії, щоб зрозуміти, яким чином угода Угорщини з "Газпромом" впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом.
"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом", - пояснив глава МЗС України.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.
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ПИТАННЯ ТІЛЬКІ ВІД ВЕДУЧОГО . По бокам покірно мовчазні Клімкін та представниця ЄС .
Друга частина предачі ,з другого ряду НЕГОЛОВНИХ мікрофонів поставили мєлочь від влади Кулебу, який відповідав після на питання опонентів з і ншої сторони .
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знают - нас они не достанут.... жёппы и рожи, станут очень похожи...
чет мне нравится эта песня, и как раз пусть они будут такие как сказано.
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
Я так понимаю, вы тут отстаиваете интересы раши и ее адептов?
"Лялька" тот, кто 5 лет не замечал очевидного и дул украинцам в уши про "больших друзей Украины", строящих в обход ее территорий СП-2 и уничтожая ее безопасность, не говоря уже о финансовых потерях.
Полностью поддерживаю Кулебу. Рашистским шавкам, которые ставят палки в колеса Украине (включая вето на работу комиссии Украина-НАТО) нужно давать отпор.
А лично вы интересы какой страны защищаете?
Вы призываете получить Украине 137 км границы с врагом. Мало РФ и Беларуси? Лично вы интересы какой страны защищаете?
И да. Сравнивать Венгрию с рашей и бульбарусью глупо. Венгрия- член ЕС и НАТО. И там есть кому поставить её в стойло. Макрон подтвердит.
По поводу "что выгодно и не выгодно". Задушить Украину - это стратегическая цель россии. Поэтому в обход Украины, газпром может продавать газ намного дешевле. При себестоимости добычи в 30-50$/1 000 куб.м и цене на хабах в 1 000$/1 000 куб.м они могут позволить себе как угодно играться с ценой. В любом случае, в суперприбылях.
И напрасно вы на счет "поставить в стойло". ЕС и НАТО - это не россия. Там в стойло не ставят. Там консенсус, свобода слова и плюрализм мнений. Поэтому Венгрия и борзеет.
Пришло время новой политике. ЧЕСТНОЙ.
Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
Да, ключевое слово "консенсус"- договоренность с учётом интересов всех. Начинаешь быковать и рушить уже построенную и устоявшуюся систему- получаешь по рогам.
блин - сто лет стоял и только при визите начал гореть.
нашего уже бояться. вон в Японию тоже поехал суши покушать - загорелся храм. в Судане - умер султан, в Канаде - землетрясение было, Германии Меркель чуть не погибла. даже Путин не примет эту Зелю, ибо вна рашке и так всегда что то взрывается.
что - это все совпадения шоле?
вон недавно поехал в Нью йорк - ураган был, а поехал в Калифорнию - тоже что то там было. Ну нереально шоб совпадения такие.
Вот в Австралию поедет и там паук укусит премьер министра. либо цунами будет.
Бедоносец же. ну реально - в Японии сотни лет стоял дворец Императора, а наше чудо приперлось - и загорелся. довольно "кринжово". Или во Франции - целый блин собор загорелся...
а национализацией всех газовых и природных родовищ и энергетики принадлежащей олигархам
то мудрому в Украине было бы совершенно пох откуда тянут и по чём у мадьяров их сраный газ !
Самі ж розкрутили ці емоції.