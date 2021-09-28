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Кулеба: Закликаю угорських партнерів не "розкручувати" емоції. Ми захищаємо свої інтереси

Кулеба: Закликаю угорських партнерів не

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати емоції" у зв'язку із кризою через підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України.

Про це він заявив журналістам у Києві 28 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю угорських партнерів зараз не "розкручувати" емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом", - глава МЗС Сійярто

Міністр наголосив, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, і Угорщина цю вимогу прийняла.

"Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями. Ми чи наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоду з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який включав би транзит через Україну. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія", - розповів Кулеба.

Також читайте: МЗС аналогічно викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією, - Ніколенко

Він також зазначив, що Україна звернеться до Єврокомісії, щоб зрозуміти, яким чином угода Угорщини з "Газпромом" впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом.

"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом", - пояснив глава МЗС України.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

Автор: 

Угорщина (2271) газ (10417) Газпром (3387) МЗС (4113) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (354)


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Топ коментарі
+22
Я извиняюсь конечно, но когда мы поможем украинским венграм выехать на пмж на историческую Родину и не каламутить больше воду раз и навсегда, а также прикроем контрабандные схемы на этом направлении? Может быть это будет достойным ответом на действия заигравшихся соседей?
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28.09.2021 14:00
+12
Він не кретин,він лише лялька кремлівського лялькового балагана і виконує відведену йому роль ,згідно з режисурою та сценарієм !!))
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28.09.2021 14:05
+8
Кулеба - кретин!
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
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28.09.2021 14:00
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продовжую слідкувати за преорітетами тем та учасників політичних шоу на каналах олігархів
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28.09.2021 14:00 Відповісти
Пінчуківський Свобода слова - половина часу у ГОЛОВНОГО мікрофона стояв Єрмак , вихваляючи вову за рез-ти поїздки в ООН та з інтерпритацією по пострілах по Шефіру.
ПИТАННЯ ТІЛЬКІ ВІД ВЕДУЧОГО . По бокам покірно мовчазні Клімкін та представниця ЄС .
Друга частина предачі ,з другого ряду НЕГОЛОВНИХ мікрофонів поставили мєлочь від влади Кулебу, який відповідав після на питання опонентів з і ншої сторони .
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28.09.2021 14:09 Відповісти
"Хард" інтервью Влащенко на Україна 24 - абсолютна вбивча для влади риторика й аргументи від Мураєва, це після минулого не менш жорсткого до влади від Ляшка.
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28.09.2021 14:12 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но когда мы поможем украинским венграм выехать на пмж на историческую Родину и не каламутить больше воду раз и навсегда, а также прикроем контрабандные схемы на этом направлении? Может быть это будет достойным ответом на действия заигравшихся соседей?
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28.09.2021 14:00 Відповісти
раз и навсегда......

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioovza2KHzAhXE_qQKHXm0DmEQwqsBegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc3Ggf9hU9a4&usg=AOvVaw0J1oVX6K5AqHQQzRrp47HV

знают - нас они не достанут.... жёппы и рожи, станут очень похожи...
чет мне нравится эта песня, и как раз пусть они будут такие как сказано.
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28.09.2021 15:44 Відповісти
Українські угорці в Угорщіні потрібні тільки на території України на ведення ось такої напівлатентної підривної діяльності. За межами України для них підтримки і грошей не передбачено.
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28.09.2021 18:18 Відповісти
в Украине 77% украинцев, остальных 23 хочешь выселить? Может оно и правильно, потому что они в основном во власти, но...
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28.09.2021 19:21 Відповісти
На історічну батьківщину - це куди, на Урал? Там, поблизу, на землях їхніх найближчих родичів: хантів і мансі той газ видобувають. Можна обійтись, взагалі, без будь-якого транзиту.
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28.09.2021 19:56 Відповісти
Кулеба - кретин!
Сначала он вмешивается в дела другого государства, говорит что и как им делать, обвиняет в предательстве интересов Украины, а потом говорит "без эмоций", "этот кризис". А кто этот "кризис" создал, придурок?
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28.09.2021 14:00 Відповісти
Він не кретин,він лише лялька кремлівського лялькового балагана і виконує відведену йому роль ,згідно з режисурою та сценарієм !!))
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28.09.2021 14:05 Відповісти
Логично. Поссорить Украину со всеми соседями... Это только в интересах кремля.
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28.09.2021 14:17 Відповісти
Аргументов, как обычно- НОЛЬ.
Я так понимаю, вы тут отстаиваете интересы раши и ее адептов?
"Лялька" тот, кто 5 лет не замечал очевидного и дул украинцам в уши про "больших друзей Украины", строящих в обход ее территорий СП-2 и уничтожая ее безопасность, не говоря уже о финансовых потерях.
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28.09.2021 15:51 Відповісти
Верищади бы вы так про "креатина", когда Венгрия вмешивалась в принятие Украиной языкового закона, который Венгрию действительно никак не касается и есть суверенным правом, внутренним делом Украины.
Полностью поддерживаю Кулебу. Рашистским шавкам, которые ставят палки в колеса Украине (включая вето на работу комиссии Украина-НАТО) нужно давать отпор.
А лично вы интересы какой страны защищаете?
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28.09.2021 14:36 Відповісти
Согласен полностью. Когда Венгрия раскачивал на счет языкового закона (а еще была раздача венгерских паспортов) вот тогда и нужно было делать громогласные и жесткие заявления. Что-то не припоминаю столь яркие выступления Кулебы по этому поводу.
Вы призываете получить Украине 137 км границы с врагом. Мало РФ и Беларуси? Лично вы интересы какой страны защищаете?
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28.09.2021 15:10 Відповісти
Вы сами противоречие себе. "Надо было раньше" "получить врага с 137 км границы"? Это глупо. В чем-то пошли на уступки, наладили отношения и даже готовили форум (или что-то в этом роде) по экономическому сотрудничеству. Показали, КАК может быть, когда хорошо. Но когда пошла такая пьянка и Венгрия явно пошла против Украины по сговору с рашей, хотя транзит через нас есть для Венгрии не менее экономически выгодным, всё изменилось. Что не так?
И да. Сравнивать Венгрию с рашей и бульбарусью глупо. Венгрия- член ЕС и НАТО. И там есть кому поставить её в стойло. Макрон подтвердит.
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28.09.2021 15:24 Відповісти
Если Венгрия вмешивалась во внутренние дела Украины, то значит ли это, что мы должны поступать так же? Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
По поводу "что выгодно и не выгодно". Задушить Украину - это стратегическая цель россии. Поэтому в обход Украины, газпром может продавать газ намного дешевле. При себестоимости добычи в 30-50$/1 000 куб.м и цене на хабах в 1 000$/1 000 куб.м они могут позволить себе как угодно играться с ценой. В любом случае, в суперприбылях.
И напрасно вы на счет "поставить в стойло". ЕС и НАТО - это не россия. Там в стойло не ставят. Там консенсус, свобода слова и плюрализм мнений. Поэтому Венгрия и борзеет.
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28.09.2021 15:52 Відповісти
Почитайте вначале значение слова "дружба". "Дружба" в контексте межгосударственных отношений- это, как минимум, учитывать взаимные интересы и не подыгрывать кровным врагам. Иначе это слово теряет не только свой смысл, но и ценность. Дорожить мифической "дружбой" со страной, которая не только препятствует нам на пути в НАТО (блокирует работу комиссии Украина-НАТО), подогревает сепаратистские настроения на западе страны, вмешивается в наши внутренние дела по языковому закону, раздает свои паспорта гражданам Украины (что противоречит закону), Так теперь ещё и вступила в сговор с нашим врагом, чтобы лишить нас безопасности и транзита газа. Перечислять ещё или достаточно, чтобы было понятно, что это называется совсем иначе, чем "дружба"?
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28.09.2021 18:12 Відповісти
Дружби не буде. Всі побачили, що наша влада не хоче захищати країну від східного агресора. Чому б не скористатися нагодою і не повернути свої землі, які радянська влада окупувала в 1944 р... Вже 8 років точиться війна і на сході роздають російські паспорти, можна взяти приклад, ще й подружитися з рашою проти України. Тим паче, що угорці родом з-під Уралу...
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28.09.2021 18:47 Відповісти
Напротив, все увидели, что именно нынешняя власть и защищает Украину и ее интересы по всем фронтам. А дружбы не было и раньше. По крайней мере с Венгрией. И палки в колеса Украине она начала ставить ещё при Порошенко, который годами делал вид, что ничего не происходит.
Пришло время новой политике. ЧЕСТНОЙ.
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28.09.2021 19:07 Відповісти
за Уралу...))
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28.09.2021 20:58 Відповісти
Какого "уралу'? Ты рейтинги посмотри. В Украине.
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30.09.2021 14:00 Відповісти
Рейтінгі чаго, бубочкі тваєго...?)))
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30.09.2021 19:40 Відповісти
Президента Украины Владимира Александровича Зеленского, избранного голосами 73% избирателей.
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30.09.2021 23:45 Відповісти
Если Венгрия вмешивалась во внутренние дела Украины, то значит ли это, что мы должны поступать так же?
Кто больше заинтересован в "дружбе": мы или Венгрия?
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29.09.2021 09:07 Відповісти
И про "стойло". Да, Макрон именно так и думал. Но получил по мозгам, лишившись миллиардных контрактов с Австралией и Швейцарией. И это в кризисное время (пандемия и т.д.)
Да, ключевое слово "консенсус"- договоренность с учётом интересов всех. Начинаешь быковать и рушить уже построенную и устоявшуюся систему- получаешь по рогам.
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28.09.2021 18:18 Відповісти
Англія і США не входять в ЄС. Макрон там не хазяїн.
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28.09.2021 18:51 Відповісти
Англия и США входят в НАТО, если вы не в курсе. И ставят в стойло Макрона они именно по этой линии.
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28.09.2021 19:08 Відповісти
Позиция должна быть разумной и ненавязчивой! Транспортировка газа через СП2 России обходится дешевле, чем через Украину (раз уж СП2 построен!). После боя кулаками не машут. А у венгров что-либо требовать - не тот путь! Интерес должен быть обоюдный и взаимовыгодный.
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28.09.2021 16:00 Відповісти
В данном случае речь об сп-2 не идёт. Газ поставляется через турецкий поток и через Австрию
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28.09.2021 17:28 Відповісти
он нормально говорит, просто Климкин обосрался, а Кулеба типо разруливает. правда тоже клоун то
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28.09.2021 15:45 Відповісти
Ну, и кто этот "кризис" создал, придурок?
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28.09.2021 21:00 Відповісти
Звіздобол закликає ******** ,феєрія мандрів !!!)))
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28.09.2021 14:01 Відповісти
Він не звіздабол, а дуполиз дерьмака. "6", без політичного майбутнього.
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28.09.2021 14:15 Відповісти
Если бы Кулеба, в результате а не словоблудием, защищал интересы Украины как защищают свои интересы венгры ...
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28.09.2021 14:07 Відповісти
А чем это Кулеба "не защищает интересы Украины"? Примеры в студию!
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28.09.2021 14:38 Відповісти
Давайте начнем с примеров побед украинской дипломатии.
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28.09.2021 15:00 Відповісти
Их масса. И это видят уже все. Последний пример- визит Зеленского к Байдену.
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28.09.2021 15:15 Відповісти
ой, да, как и нанес визит к Трампу - тоже там что-то взорвалось как и с визитом к Микрону - сгорел собор
блин - сто лет стоял и только при визите начал гореть.
нашего уже бояться. вон в Японию тоже поехал суши покушать - загорелся храм. в Судане - умер султан, в Канаде - землетрясение было, Германии Меркель чуть не погибла. даже Путин не примет эту Зелю, ибо вна рашке и так всегда что то взрывается.
что - это все совпадения шоле?
вон недавно поехал в Нью йорк - ураган был, а поехал в Калифорнию - тоже что то там было. Ну нереально шоб совпадения такие.
Вот в Австралию поедет и там паук укусит премьер министра. либо цунами будет.
Бедоносец же. ну реально - в Японии сотни лет стоял дворец Императора, а наше чудо приперлось - и загорелся. довольно "кринжово". Или во Франции - целый блин собор загорелся...
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28.09.2021 15:56 Відповісти
Ха-ха!
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28.09.2021 16:01 Відповісти
Сразу видно ,что из клоунария 🤢🤡🎪🤖подоляка! Ну и что хорошего привёз янелох обнюханный от Байдена 🤣
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Ознакомьтесь с рейтингами, которые составляют такие же "честные" социологи, какие у нас "честные" судьи. Посмотрите ДАЖЕ там процент поддержки Зеленского почти на экваторе его президентства. Может быть тогда вы переберетесь из вашего выдуманного мирка в РЕАЛЬНОСТЬ.
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28.09.2021 18:38 Відповісти
СТЫДОБИЩЕ ПОЗОРНОЕ БРЕХАЛО С ТРИБУНЫ ООН
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28.09.2021 17:01 Відповісти
Кто и что конкретно "брехал"? Можно подробнее? Если вам не нравится, что Зеленский защищал национальные интересы Украины даже в ООН, то пора сменить прокси.
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28.09.2021 18:32 Відповісти
Кулеба виконує свою роботу, а уряд і президент захищають економічні і політичні інтереси. Тобто нарощують видобуток вугілля і газу, зміцнюють армію, виробляють кращу зброю, заохочують фінансово науку...
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28.09.2021 18:59 Відповісти
Транзита в Венгрию через Украину не будет. Узбайгося.
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28.09.2021 14:09 Відповісти
если бы слюги трускавецкие занялись не законом о олигархах
а национализацией всех газовых и природных родовищ и энергетики принадлежащей олигархам
то мудрому в Украине было бы совершенно пох откуда тянут и по чём у мадьяров их сраный газ !
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28.09.2021 14:09 Відповісти
да як ви смiєтe iх захищати! мовчать!
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28.09.2021 14:20 Відповісти
да срать цигане хотели на зе-кулебу и его величайшего ****** вселенной. нужно больше уступок по Закарпатью, больше прогибов под циган с гусней. тогда венгрия исправится. может быть......
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28.09.2021 14:24 Відповісти
Бесхребетные существа в нашем МИДе сидят
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28.09.2021 14:29 Відповісти
Сідай в танк і дуй підкорювати Угорщину.
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28.09.2021 14:53 Відповісти
Мы защищаем свои интересы))))
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28.09.2021 14:31 Відповісти
Если так пекутся о суверенитете , то зачем вступали в ЕС?
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28.09.2021 14:35 Відповісти
Это вся сущьность ЕС, своя рубаха ближе.В принципе то они и правы, с каких делов им менять решения то? Мы на 7м году войны ведем плодотворную торговлю с окупантом и в ус не дуем, а они что не могут? Это все последствия правлений как педро так и зелени. Еще через пару годков , даже те кто хотел бы нам помочь, будут класть на нас с прибором
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28.09.2021 15:00 Відповісти
Вони дуже абеспакоіни тим що ти закликаєш.
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28.09.2021 14:41 Відповісти
***** продовжує колоти ЄС на частини.
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28.09.2021 14:52 Відповісти
Наша зовнішня політика це продовження того що робить 95 квартал в середині країни, а саме нагавкають а потім якщо відчувається опір то зразу дають задню і розказують що їх неправильно зрозуміли і все вирвано з контексту
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28.09.2021 15:11 Відповісти
От клоун.
Самі ж розкрутили ці емоції.
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28.09.2021 15:25 Відповісти
Шавки клоунария - тяв-тяв и в будку !
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28.09.2021 17:05 Відповісти
так, русня нагнула угорців. Але це їхня справа і піднімати кіпеш на весь світ тут зовсм недоречно Просто тре подумати як дати адекватну економічну відповідь. тихенько але щоб угорці зрозуміли що це за їхне смоктання у ****. Короче просто треба їм насрати як і вони нам.. без демаршів, шуму, але зробити. скажімо заборонити транзит їхніх товарів, або щось там не купляти , не знаю але без дипломатичного шоу бо якось по-дебільному виглядає: чому наші інтереси мають вирішуватися за рахунок угорців...
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28.09.2021 15:31 Відповісти
А хто нам насрав, що ми тепер купуємо напряму бітум і газ у рашки? При Петру такого не було.
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28.09.2021 19:12 Відповісти
Щоб не купувати у Луки, краще купувати у Пуйла?
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28.09.2021 19:14 Відповісти
З ким поведешся, того й наберешся. Кулеба швидко набрався дурості у зеленої влади. Два з половиною роки руйнувати все що було добуто за попередні роки, звинуватити Захід, що вони дуже мало зробили для захисту України та потім чекати на плідну взаємодію. Кожна країна в першу чергу бажає стабільності для себе, і їм байдуже проблеми недолугої влади іншої країни.
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28.09.2021 16:13 Відповісти
су...а ну Дэбилы!!! это кто партнеры, зауральские цыгане, которые подмахивают ПИД,,,раше в открытую или вам надо что-бы орбан вам на голову "навалил" что-бы понять что эти Уроды положили глаз на Закарпатье и полностью подмахивают под ПИД,,,рашу с этими Скотами давно нужно разрывать дип. отношения и всех кто получил их бумажки отправить на Х,,й!!!
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28.09.2021 16:26 Відповісти
Газ в обход Украины это только цветочки. Ягодки впереди. Поскольку Мадьяры выполняют требования *****, Кремль может намекнуть им о Закарпатье, чтоб они эту территорию захватили. И они охотно побегут выполнять указания плешивого...
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28.09.2021 17:44 Відповісти
Угорці не будуть захоплювати ніяких територій. Вони будуть стрияти початку великої війни і за її результатами намагатись щось там отримати. Самі ж вони сподіваються сховати свої дупи за НАТО.
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28.09.2021 18:24 Відповісти
У венгров короткая память. Явно недружественное нам государство. Сами себе привезут 1956-й год.
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28.09.2021 17:55 Відповісти
Де там ця Кулеба партнерів побачила? Я бачу лише москальських підстилок.
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28.09.2021 18:08 Відповісти
Ну а шо поделаешь, если Сийярто со своим ******** так хотят Закарпатску волость, что кушать не могут
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28.09.2021 21:06 Відповісти
 
 