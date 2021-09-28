Кулеба: Закликаю угорських партнерів не "розкручувати" емоції. Ми захищаємо свої інтереси

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати емоції" у зв'язку із кризою через підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України.

Про це він заявив журналістам у Києві 28 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я закликаю угорських партнерів зараз не "розкручувати" емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи", - сказав Кулеба.

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Міністр наголосив, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, і Угорщина цю вимогу прийняла.

"Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями. Ми чи наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоду з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який включав би транзит через Україну. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія", - розповів Кулеба.

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Він також зазначив, що Україна звернеться до Єврокомісії, щоб зрозуміти, яким чином угода Угорщини з "Газпромом" впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом.

"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом", - пояснив глава МЗС України.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.