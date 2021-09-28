Кулеба про можливість проведення саміту "нормандської четвірки" за участю Меркель: Рішення і зобов'язання залишаться актуальними для нового уряду ФРН

Навіть якщо саміт лідерів Нормандської четвірки щодо врегулювання на Донбасі відбудеться ще за участю канцлера Ангели Меркель, то його рішення і взяті на ньому зобов'язання залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба журналістам у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Німеччині спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо саміт "нормандський" відбудеться за участю пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що дивиться на процес коаліційних переговорів у Німеччині спокійно.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським. Він насамперед займатиметься внутрішніми німецькими питаннями. І пан Шольц (кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії (СДПН), що перемогла на парламентських виборах в Німеччині Олаф Шольц. - Ред.), і пан Лашет (кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Армін Лашет. - Ред.Ф) нам зрозумілі. Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами та "зеленими". Якщо це буде коаліція ліберали плюс "зелені" і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово якихось різких змін я не очікую", - зазначив Кулеба.

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