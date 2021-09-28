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Кулеба про можливість проведення саміту "нормандської четвірки" за участю Меркель: Рішення і зобов'язання залишаться актуальними для нового уряду ФРН

Кулеба про можливість проведення саміту

Навіть якщо саміт лідерів Нормандської четвірки щодо врегулювання на Донбасі відбудеться ще за участю канцлера Ангели Меркель, то його рішення і взяті на ньому зобов'язання залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба журналістам у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Німеччині спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо саміт "нормандський" відбудеться за участю пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що дивиться на процес коаліційних переговорів у Німеччині спокійно.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським. Він насамперед займатиметься внутрішніми німецькими питаннями. І пан Шольц (кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії (СДПН), що перемогла на парламентських виборах в Німеччині Олаф Шольц. - Ред.), і пан Лашет (кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Армін Лашет. - Ред.Ф) нам зрозумілі. Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами та "зеленими". Якщо це буде коаліція ліберали плюс "зелені" і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово якихось різких змін я не очікую", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в Нормандському форматі, - Резніков

Автор: 

Німеччина (7344) Меркель Ангела (1139) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Лашет Армін (17) Шольц Олаф (1136)


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Загострення словесної діареї прогресує !!!)))
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28.09.2021 14:16 Відповісти
Своєю пропогандою власного шляху України без оглядки на зауваження та вимоги Заходу, (це теза від Кулеби) , вони готують ще й українське суспільство до неприйняття висновків веніціанки. А це не просто словесна діарея....
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28.09.2021 14:23 Відповісти
Лялька сумлінно втілює задум режисерів та сценаристів !!!)))
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28.09.2021 14:27 Відповісти
Для Узеленских при нынешнем статусе-кво легче довести предательство до конца. Как-то натуральнее получается.
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28.09.2021 14:18 Відповісти
Цікаво ,коли зелена пліснява почне вирішувати українські державні питання ,а не власні ???)))
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28.09.2021 14:18 Відповісти
А чому Кулеба сидів десь позаду сладкої парочки ЄРМАКА з вовою в ООН, а чому у Пінчука на Свободі Слова відчитувався за поїздку в ООН ВЕЛИНИЙ ЄРМАК? А Кулеба лиш після того, як його величність Єрмак покинув студію, відгавкувався від питань опозиціїї . Проголосив, доречі, однау з тез - Україні треба насрати на думки поради та зауваження західних партнерів , ( значить жити як уХуло)
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28.09.2021 14:20 Відповісти
С участием кого? Старой торговке сосисками и тельманки фрау Ангелы Штази? Так она уже того, тютю. На свалке Истории. Или последний аккорд перед Х..лом хочет отработать? Поздно пить шнапс, поздно.
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28.09.2021 14:31 Відповісти
Для Украиньі будет большой удачей , если Меркель и Макрон смогут заставить Путина участвовать в берлинском саммите Норманди в єтом году.
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28.09.2021 16:00 Відповісти
 
 