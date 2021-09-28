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Новини
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У Путіна взагалі немає друзів. Він ненадійний, нікому не довіряє, постійно щось темнить і каже якимись півтонами, - колишній друг президента РФ Пугачов

У Путіна взагалі немає друзів. Він ненадійний, нікому не довіряє, постійно щось темнить і каже якимись півтонами, - колишній друг президента РФ Пугачов

У президента Росії Володимира Путіна немає друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону розповів російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов, який перебуває в розшуку на Батьківщині, живе у Франції і судиться з Росією в Гаазі через активи вартістю $15 млрд.

Пугачов і Путін познайомилися на початку 1990-х років, а близько спілкуватися почали в 1996-му. ЗМІ називали Пугачова близьким другом Путіна.

За словами бізнесмена, з Путіним з 1996 року вони проводили дуже багато часу разом і спілкувалися практично щодня, зокрема разом відзначали дні народження та інші свята.

"Інтенсивність [спілкування] спадала в міру обростання іншими людьми, інтересами, у міру згасання його інтересу до країни і згасання мого інтересу до нього. Спілкувалися ми до того, як я перестав приїжджати в Росію. Це був 2010 рік, по суті", – розповів Пугачов.

"Як друг Путін хороший? Він надійна людина?" – запитав Гордон.

"Ні. У нього взагалі немає друзів. Це якийсь черговий міф", – відповів Пугачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Банкір Кремля" і колишній друг Путіна Пугачов: Медведєв категорично не хотів віддавати пост президента РФ, але на нього натиснули і він погодився

Бізнесмен назвав дурницею інформацію, ніби Путін вірна, порядна, надійна людина і не кидає своїх.

"Він не довіряє нікому. Він [навіть] дружині не довіряв. Він постійно приховує щось, постійно темнить. З ним дуже складно говорити. Тому що він говорить якимись півтонами про щось незрозуміле. Ні, він не друг, закрита людина. Я думаю, що це один із важливих моментів, який привів країну до сьогоднішнього стану. Лідер країни ніколи не декларував, що він збирається робити, куди він узагалі веде країну. Я з ним багато разів говорив: "Володю, це дивно... "Він же збирає якихось міністрів, прем'єр-міністра, адміністрацію... І щоразу після такої зустрічі всі говорили: "Що шеф сказав? Що робити?" Я йому кажу: "Володю, люди не розуміють, що ти говориш". Треба просто і ясно сказати, куди йдемо: до капіталізму, до комунізму, соціалізму, у чому ідея твоя, чого ти хочеш – усі мають бути багатими, чи всі мають бути бідними, чи все взяти і поділити..." – сказав Пугачов.

Нагадаємо, Пугачов є засновником "Межпромбанка". Банк був одним із найбільших у Росії, але 2010 року в установи відкликали ліцензію у зв'язку з порушеннями законодавства і нездатністю задовольнити вимоги кредиторів.

Окрім "Межпромбанка", за даними "Коммерсанта", Пугачову належали суднобудівні підприємства, елітна нерухомість у Росії та Європі, зокрема замок Шато-де-Гаро в Ніцці, ЗМІ у Франції. 2008 року Forbes оцінив статки Пугачова в $2 млрд. Після того як "Межпромбанк" визнали банкрутом, бізнесмен почав втрачати свої активи.

Зараз Пугачов живе у Франції, де набув громадянства.

У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу про розкрадання коштів "Межпромбанка". На батьківщині його заочно арештовано.

2015 року Пугачов подав до Росії позов на $10 млрд у Постійну палату третейського суду в Гаазі. Він звинувачує російську владу в експропріації чотирьох його активів. Пізніше бізнесмен збільшив позовні вимоги до $15 млрд.

Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052)


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Топ коментарі
+16
У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, -одним словом *****
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28.09.2021 14:43
+16
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28.09.2021 14:53
+6
зельонкіна, кого ще?
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28.09.2021 14:42
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Кого то он мне напоминает.
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28.09.2021 14:41 Відповісти
зельонкіна, кого ще?
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28.09.2021 14:42 Відповісти
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28.09.2021 14:53 Відповісти
гебіст з мутною свідомістю і псевдоісторичними знаннями
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28.09.2021 14:42 Відповісти
У Путина вообще нет друзей. Он ненадежный, никому не доверяет, постоянно что-то темнит и говорит какими-то полутонами, -одним словом *****
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28.09.2021 14:43 Відповісти
видимо пугачев случайно оказался в ближнем круге плешивого. у всех членов кооператива Озеро дела идут прекрасно, в отличие он него...
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28.09.2021 14:46 Відповісти
Не у всех, а лишь у тех, кто вовремя понял, что царю нужно отдавать все, что он вдруг захочет. Пугачев не захотел отдавать свой бизнес, и тогда его просто отжали. В том же 2010 ушли Лужкова. И другие примеры тоже есть.
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28.09.2021 16:00 Відповісти
пусть уточнит какой их 6 ****** его бывший друг, а то я путаюсь.
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28.09.2021 14:47 Відповісти
Дрожит хутин за свою шкуру 😀😀😀
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28.09.2021 14:48 Відповісти
Лучше всего, этот "эффект", описал Немцов
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28.09.2021 14:48 Відповісти
Кому нужен в друзья *****.
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28.09.2021 14:49 Відповісти

вот он ...настоящий Вова..
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28.09.2021 14:51 Відповісти
А как должна выглядеть встреча соратников по КГБ ?
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28.09.2021 14:53 Відповісти
У Путина вообще нет друзей.-Это не так. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно(!), что у нас налажен очень тесный(!) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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28.09.2021 14:58 Відповісти
это вообще не означает,что Нетаниягу держал путлера в друзьях.
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28.09.2021 17:21 Відповісти
Из интервью Путиной: я не понимала почему Володя в каждую поездку забирал с собой Конни(лабрадора). Последней каплей стали их странные совместные приемы ванной. В медицине у этого есть название. С Нетаньяхой Путин меньше тосковал о Конни.
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28.09.2021 17:30 Відповісти
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28.09.2021 15:00 Відповісти
а вы б доверяли друзьям еслиб владели около 100 миллиардами долларов ?
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28.09.2021 15:01 Відповісти
ха !!! та есть у него друзяки - это кабзон, каддафи, чаушеско и т.д. - заждались его уже там - в аду..
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28.09.2021 15:12 Відповісти
А Шойгу - партнёр?
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28.09.2021 15:52 Відповісти
Какие могут быть друзья у ботоксного педофила? Не то что друзей, от него жена ушла, ей противно находится с ним рядом. Дочка в Германии живёт. Единственное что у него есть - миллиарды украденные у своего народа, но их с собой на тот свет не заберет
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28.09.2021 15:56 Відповісти
Так, у домовини кишень немє...
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28.09.2021 19:04 Відповісти
а кто вам сказал, что фуйло- президент?...
он гэбэшник, выполняющий эту роль.
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28.09.2021 16:02 Відповісти
Характеристика типичного психопата
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28.09.2021 16:19 Відповісти
Грустная комедия-,,у ***** не друзей,,
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28.09.2021 16:19 Відповісти
Друзі коштують грошей. Тому бідні і жадібні друзів не мають. ***** не бідний. Просто *****.
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28.09.2021 17:02 Відповісти
У говна друзей быть не может. Смердит уж больно.
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28.09.2021 17:07 Відповісти
у психопатов-параноиков друзей не бывает.
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28.09.2021 20:51 Відповісти
Хих..к куда мы идем! Расссия давно идет в никуда, у нее нет цели, ее просто не существует. Поскольку это страна поглощенная другой формой жизни, зеленый пролез во все ее кишки. Она просто стала безропотной и безсильной массой зомбированных тел, медленно умирающих.
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29.09.2021 07:26 Відповісти
 
 