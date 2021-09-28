У Путіна взагалі немає друзів. Він ненадійний, нікому не довіряє, постійно щось темнить і каже якимись півтонами, - колишній друг президента РФ Пугачов

У президента Росії Володимира Путіна немає друзів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону розповів російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов, який перебуває в розшуку на Батьківщині, живе у Франції і судиться з Росією в Гаазі через активи вартістю $15 млрд.

Пугачов і Путін познайомилися на початку 1990-х років, а близько спілкуватися почали в 1996-му. ЗМІ називали Пугачова близьким другом Путіна.

За словами бізнесмена, з Путіним з 1996 року вони проводили дуже багато часу разом і спілкувалися практично щодня, зокрема разом відзначали дні народження та інші свята.

"Інтенсивність [спілкування] спадала в міру обростання іншими людьми, інтересами, у міру згасання його інтересу до країни і згасання мого інтересу до нього. Спілкувалися ми до того, як я перестав приїжджати в Росію. Це був 2010 рік, по суті", – розповів Пугачов.



"Як друг Путін хороший? Він надійна людина?" – запитав Гордон.



"Ні. У нього взагалі немає друзів. Це якийсь черговий міф", – відповів Пугачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Банкір Кремля" і колишній друг Путіна Пугачов: Медведєв категорично не хотів віддавати пост президента РФ, але на нього натиснули і він погодився

Бізнесмен назвав дурницею інформацію, ніби Путін вірна, порядна, надійна людина і не кидає своїх.



"Він не довіряє нікому. Він [навіть] дружині не довіряв. Він постійно приховує щось, постійно темнить. З ним дуже складно говорити. Тому що він говорить якимись півтонами про щось незрозуміле. Ні, він не друг, закрита людина. Я думаю, що це один із важливих моментів, який привів країну до сьогоднішнього стану. Лідер країни ніколи не декларував, що він збирається робити, куди він узагалі веде країну. Я з ним багато разів говорив: "Володю, це дивно... "Він же збирає якихось міністрів, прем'єр-міністра, адміністрацію... І щоразу після такої зустрічі всі говорили: "Що шеф сказав? Що робити?" Я йому кажу: "Володю, люди не розуміють, що ти говориш". Треба просто і ясно сказати, куди йдемо: до капіталізму, до комунізму, соціалізму, у чому ідея твоя, чого ти хочеш – усі мають бути багатими, чи всі мають бути бідними, чи все взяти і поділити..." – сказав Пугачов.

Нагадаємо, Пугачов є засновником "Межпромбанка". Банк був одним із найбільших у Росії, але 2010 року в установи відкликали ліцензію у зв'язку з порушеннями законодавства і нездатністю задовольнити вимоги кредиторів.



Окрім "Межпромбанка", за даними "Коммерсанта", Пугачову належали суднобудівні підприємства, елітна нерухомість у Росії та Європі, зокрема замок Шато-де-Гаро в Ніцці, ЗМІ у Франції. 2008 року Forbes оцінив статки Пугачова в $2 млрд. Після того як "Межпромбанк" визнали банкрутом, бізнесмен почав втрачати свої активи.



Зараз Пугачов живе у Франції, де набув громадянства.



У Росії проти Пугачова порушено кримінальну справу про розкрадання коштів "Межпромбанка". На батьківщині його заочно арештовано.



2015 року Пугачов подав до Росії позов на $10 млрд у Постійну палату третейського суду в Гаазі. Він звинувачує російську владу в експропріації чотирьох його активів. Пізніше бізнесмен збільшив позовні вимоги до $15 млрд.