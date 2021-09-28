Під час ухвалення закону про олігархів було грубо порушено закон, депутати "ЄС" подали заяви в НАБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора, - Герасимов

Нардепи "Європейської Солідарності" подали в НАБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора заяви про злочини депутатів "Слуги народу". Зокрема, йдеться про відповідальність першого віцеспікера Руслана Стефанчук і представника президента в КСУ Федора Веніславський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Минулого тижня в стінах парламенту "зеленою владою" було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроект про так звану "деолігархізацію". Ці порушення були продовжені і під час засідання. Завдяки криміналу команди Зеленського минулого тижня було зламано парламентаризм в Україні", – пояснив Герасимов.

Так, сьогодні фракція "ЄС" подає заяви до НАБУ, Офісу Генерального Прокурора, ДБР щодо вчинення кримінальних злочинів тими, "хто безпосередньо керував і організовував дії виконавців минулого тижня в парламенті".

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"Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу – перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером, представником президента в парламенті. Демократія – це процедура. А закон – це обов`язкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній. Це – наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення І це також є частиною цього злочину", – пояснює народний депутат Ростислав Павленко.

Нардеп Володимир В’ятрович зауважив, що так званий "закон про олігархів" Зеленського має на меті розширення повноважень президента і підконтрольного йому РНБО, а також тиск на медіа.

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За його словами, не менш небезпечним був сам прецедент того, яким чином цей закон був ухвалений - "через ламання парламентських процедур, регламенту, тому що депутатів позбавили їхнього законного права озвучити свої поправки".

"Коли ми говоримо про так званий "закон про боротьбу з олігархами", він жодного відношення до боротьби з олігархами не має. Це закон про три речі – щоб Зеленському забрати телеканали, щоб переслідувати опозицію і щоб створити власних нових олігархів Зеленського. Так само як зробили в Кремлі, починаючи з початку 2000-их років", – говорить Герасимов.

"Опозиція внесла власний законопроект про боротьбу з олігархатом, який реально дозволяє це робити через посилення прав Антимонопольного комітету, НАЗК та інших інституцій, які дійсно можуть це зробити. А щодо закону, який був прийнятий, – то це дуже великий злочин, і саме тому опозиція сьогодні подає заяви до правоохоронних органів за статтями 364 і 351 Кримінального кодексу", – резюмує Герасимов.