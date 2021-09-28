Під час ухвалення закону про олігархів було грубо порушено закон, депутати "ЄС" подали заяви в НАБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора, - Герасимов
Нардепи "Європейської Солідарності" подали в НАБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора заяви про злочини депутатів "Слуги народу". Зокрема, йдеться про відповідальність першого віцеспікера Руслана Стефанчук і представника президента в КСУ Федора Веніславський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов.
"Минулого тижня в стінах парламенту "зеленою владою" було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроект про так звану "деолігархізацію". Ці порушення були продовжені і під час засідання. Завдяки криміналу команди Зеленського минулого тижня було зламано парламентаризм в Україні", – пояснив Герасимов.
Так, сьогодні фракція "ЄС" подає заяви до НАБУ, Офісу Генерального Прокурора, ДБР щодо вчинення кримінальних злочинів тими, "хто безпосередньо керував і організовував дії виконавців минулого тижня в парламенті".
"Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу – перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером, представником президента в парламенті. Демократія – це процедура. А закон – це обов`язкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній. Це – наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення І це також є частиною цього злочину", – пояснює народний депутат Ростислав Павленко.
Нардеп Володимир В’ятрович зауважив, що так званий "закон про олігархів" Зеленського має на меті розширення повноважень президента і підконтрольного йому РНБО, а також тиск на медіа.
За його словами, не менш небезпечним був сам прецедент того, яким чином цей закон був ухвалений - "через ламання парламентських процедур, регламенту, тому що депутатів позбавили їхнього законного права озвучити свої поправки".
"Коли ми говоримо про так званий "закон про боротьбу з олігархами", він жодного відношення до боротьби з олігархами не має. Це закон про три речі – щоб Зеленському забрати телеканали, щоб переслідувати опозицію і щоб створити власних нових олігархів Зеленського. Так само як зробили в Кремлі, починаючи з початку 2000-их років", – говорить Герасимов.
"Опозиція внесла власний законопроект про боротьбу з олігархатом, який реально дозволяє це робити через посилення прав Антимонопольного комітету, НАЗК та інших інституцій, які дійсно можуть це зробити. А щодо закону, який був прийнятий, – то це дуже великий злочин, і саме тому опозиція сьогодні подає заяви до правоохоронних органів за статтями 364 і 351 Кримінального кодексу", – резюмує Герасимов.
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Каким боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?
«Меня часто спрашивают…» (с) Ну ок, не часто, но регулярно. В чем причина столь остро негативного отношения к Зеленскому и всей этой публике? Ну да, недолугий, массу фигни творит (чаще всего по дурости), но это же не повод так остро реагировать?
Наверное, причин может быть много. Для меня есть одна ключевая. Все остальные на ее фоне меркнут. Это последовательное уничтожение институтов. Иногда это целенаправленные действия по устранению мешающих балансиров. Иногда ради каких-то мелочных сиюсекундных нужд. Но очень большое количество действие направлены именно на это.
Я могу привести десятки примеров «покореженных» или полностью уничтоженных за два года институтов, и ни единого примера института созданного или усиленного. Я вижу последовательный переход от институционального управления, даже там где оно было, к управлению ручному с полным игнором институтов и процедур.
Можно отдельно обсуждать причины такого подхода. То ли просто коллективный Зеленский не умеет в институты и не понимает их природы и механизмов действия. То ли считает «буржуазными предрассудками» и ничего не значащей формальностью, на которую вообще всем плевать. То ли это действительно последовательная игра на выстраивание лично завязанной на президента системы ручного управления, открывающая путь к диктаторским полномочиям. Скорее всего, некоторая комбинация всех трех факторов. Но мне. Честно говоря, не очень интересно разбираться в причинах. Мне значительно важнее результаты, а они однозначны.
Как я уже сказал, примеров десятки. И каждый раз, все обсуждают исключительно тактические плюсы и минусы для каждой политсилы или крупного бизнесмена, но практически всем глубоко плевать на институциональные последствия. А любые попытки объяснения этих последствий воспринимаются как просто еще один до кучи аргумент против неудобно лично для автора решения. Хотя именно изменения институтов, а не конкретная фамилия чиновника, имеет серьезные долгосрочные последствия.
Причем началось это все прямо с избрания. С назначения досрочных парламентских по феерической, никаким законом не предусмотренной причины. И все исключительно считали, кому выгодно, а кому нет раньше на несколько месяцев провести эти выборы.
Потом ради возможности назначить Богдана «хитро» обошли закон, переименовав АП в ОП. Где теперь тот Богдан? А практика изнасилования законодательства такими методами укрепилась, закрепилась и усилилась.
Войны с КСУ и судебной властью в целом. Вопрос же не в Тупицком, которого я сам очень не люблю. Вопрос в «новаторском» методе попытки увольнения судьи через отмену решения о его назначении.
Я уже не говорю, хотя там можно целый эпос писать, о постоянном игнорировании регламента в ВР. Если раньше «ЗУ «О регламенте ВР» нарушался временами (к сожалению, довольно часто), то теперь на него просто забили болт и в принципе нон-стоп игнорируют прописанные там процедуры. «Гуляй, рванина, от рубля и выше!».
Отдельный вопрос с корпоративным управлением и независимостью НБУ.
Мне, если честно, не слишком интересно Коболев или Витренко возглавляют Нафтогаз. Да, мне Коболев нравится больше. Но это для меня не критично. А вот что ради замены одного на второго просто уничтожили систему назначений, полномочия Набсовета, сыграли в лядций цирк с «увольнением на 15 минут» Набсовета и в итоге убили всю систему - это интересно и важно. Потому что уйдет Коболев, уйдет Витренко, а более-менее работоспособная система уничтожена.
Да, мне однозначно больше нравился Смолий, чем Шевченко. Но и это вторично и не так критично. Если бы сам порядок назначения Шевченко не вызывал таких вопросов, а главное, если бы не тотальная зачистка Правления НБУ и полная ликвидация коллегиальности в принятии решений, то я бы не слишком интересовался вопросом. Даже коррупционное прошлое Шевченко меня бы интересовало в многократно меньшей степени. Потому что сейчас беда не Шевченко, Смолие, Иванове или Пупкине. Сейчас ужас ситуации в том, что по факту практически уничтожена независимость НБУ, внутренняя система сдержек и противовесов, и НБУ становится полностью подконтрольным президенту и ОП структурой.
Голосование по «антиолигархическому закону» - квинтэссенция всего этого движения. Мало того, что даже по нашим временам полный трэш с порядком рассмотрения. Мало вишенки на торте в виде взаимоисключающих принятых правок. Так сами нормы создают не институт и процедуру, а очередной способ ручного влияния полностью подконтрольной президенту структуры на крупный бизнес. И всем опять по фигу. Все исключительно считают, выиграет или проиграет от этого какой-то политик или бизнесмен лично и как изменится расклад в террариуме единомышленников.
Только институты и процедуры дают долгосрочный эффект. Сменятся чиновники и политики, забудутся их фамилии, а институты и процедуры будут работать. Или нет. Только работоспособные институты могут быть «мягким» предохранителем от попыток узурпации власти. Только независимые и качественно работающие институты обеспечивают адекватный бизнес-климат и позволяют реализовывать долгосрочные проекты в экономике. И именно то, что делает с институтами политик или политическая сила, и должно быть одним из ключевых критериев его оценки. Коллективный Зеленский же по этой дисциплине заслужил твердый «неуд». Причем, на мой взгляд, уже без права пересдачи.
https://www.facebook.com/Mikita.Solovyov/posts/6260848760652151 Микита Соловйов
Сразу после так называемого «покушения» на Шефира, ЗЕлёная падаль верещала: «Мы заинтересованы найти того, кто стрелял. Нам даже ФБР США прислало своих агентов, так что сядут усе»…
Но ФБР почему-то не в курсе того, что «послало своих агентов»)))
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине.
Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
tZE
вот, умные ж люди.