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Новини
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Під час ухвалення закону про олігархів було грубо порушено закон, депутати "ЄС" подали заяви в НАБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора, - Герасимов

Під час ухвалення закону про олігархів було грубо порушено закон, депутати

Нардепи "Європейської Солідарності" подали в НАБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора заяви про злочини депутатів "Слуги народу". Зокрема, йдеться про відповідальність першого віцеспікера Руслана Стефанчук і представника президента в КСУ Федора Веніславський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Минулого тижня в стінах парламенту "зеленою владою" було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроект про так звану "деолігархізацію". Ці порушення були продовжені і під час засідання. Завдяки криміналу команди Зеленського минулого тижня було зламано парламентаризм в Україні", – пояснив Герасимов.

Так, сьогодні фракція "ЄС" подає заяви до НАБУ, Офісу Генерального Прокурора, ДБР щодо вчинення кримінальних злочинів тими, "хто безпосередньо керував і організовував дії виконавців минулого тижня в парламенті".

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"Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу – перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером, представником президента в парламенті. Демократія – це процедура. А закон – це обов`язкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній. Це – наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення І це також є частиною цього злочину", – пояснює народний депутат Ростислав Павленко.

Нардеп Володимир В’ятрович зауважив, що так званий "закон про олігархів" Зеленського має на меті розширення повноважень президента і підконтрольного йому РНБО, а також тиск на медіа.

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За його словами, не менш небезпечним був сам прецедент того, яким чином цей закон був ухвалений - "через ламання парламентських процедур, регламенту, тому що депутатів позбавили їхнього законного права озвучити свої поправки".

"Коли ми говоримо про так званий "закон про боротьбу з олігархами", він жодного відношення до боротьби з олігархами не має. Це закон про три речі – щоб Зеленському забрати телеканали, щоб переслідувати опозицію і щоб створити власних нових олігархів Зеленського. Так само як зробили в Кремлі, починаючи з початку 2000-их років", – говорить Герасимов.

"Опозиція внесла власний законопроект про боротьбу з олігархатом, який реально дозволяє це робити через посилення прав Антимонопольного комітету, НАЗК та інших інституцій, які дійсно можуть це зробити. А щодо закону, який був прийнятий, – то це дуже великий злочин, і саме тому опозиція сьогодні подає заяви до правоохоронних органів за статтями 364 і 351 Кримінального кодексу", – резюмує Герасимов.

Під час ухвалення закону про олігархів було грубо порушено закон, депутати ЄС подали заяви в НАБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора, - Герасимов 01

Автор: 

Герасимов Артур (297) Стефанчук Руслан (758) Європейська Солідарність (1081) Веніславський Федір (284) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+22
Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Или еще кто-то верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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28.09.2021 14:20
+18
Брысь, валенок...
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28.09.2021 14:19
+13
А отвечать то придётся по любому. Только вот самое смешное, что Вениславский и Стефанчук прокинули своих слуг и не голосовали за откровенный треш. Побоялись с...ки.
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28.09.2021 14:18
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Сразу видно кто боится закона об олигарха. На ворах шапки горят
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28.09.2021 14:18 Відповісти
Брысь, валенок...
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28.09.2021 14:19 Відповісти
Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Или еще кто-то верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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28.09.2021 14:20 Відповісти
НЕ "определенной группой олигархов и их холуеМ", а этнической преступной группировкой, с двойным и тройным гражданством.
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28.09.2021 14:25 Відповісти
Подотри теперь дупу фейковым зезакончиком,зесрань)
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28.09.2021 14:21 Відповісти
ти зeлeномозглий нe можeш вiдрiзнити "проти закону" вiд "проти порушeння правил при його прийняттi"
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28.09.2021 14:23 Відповісти
ФБР - это преступления на территории США, преступления совершенные гражданами США, преступления совершенные против граждан США.
Каким боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?
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28.09.2021 14:18 Відповісти
так оно же жида
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28.09.2021 14:21 Відповісти
А отвечать то придётся по любому. Только вот самое смешное, что Вениславский и Стефанчук прокинули своих слуг и не голосовали за откровенный треш. Побоялись с...ки.
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28.09.2021 14:18 Відповісти
а может и не такой плохой закон, если все каналы, которые принадлежат олигархам , обсирают его, вкупе с говном герасимовым?
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28.09.2021 14:20 Відповісти
подотри теперь дупу этим закончиком,зесрань)
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28.09.2021 14:23 Відповісти
от жиреющих на распилах зеленых гнид еще ничего не было хорошего
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28.09.2021 14:24 Відповісти
а як тоbi варiант "зворотнього шоу" - щоb лохи тiпа тebe думали "хорошi сапоги - трebа bрати". а в рeалi вiн олiгархам нiчо нe зроbить.
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28.09.2021 14:27 Відповісти
А чё Швеция?
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28.09.2021 14:28 Відповісти
Мазила не пишите бред закон нарушает статью 24 Конституции этот псевдо- закон даёт право Зеленскому и РНБО быть гестапо судом и инквизитором сразу....
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28.09.2021 14:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27321668.html Зеленский и институты

«Меня часто спрашивают…» (с) Ну ок, не часто, но регулярно. В чем причина столь остро негативного отношения к Зеленскому и всей этой публике? Ну да, недолугий, массу фигни творит (чаще всего по дурости), но это же не повод так остро реагировать?

Наверное, причин может быть много. Для меня есть одна ключевая. Все остальные на ее фоне меркнут. Это последовательное уничтожение институтов. Иногда это целенаправленные действия по устранению мешающих балансиров. Иногда ради каких-то мелочных сиюсекундных нужд. Но очень большое количество действие направлены именно на это.

Я могу привести десятки примеров «покореженных» или полностью уничтоженных за два года институтов, и ни единого примера института созданного или усиленного. Я вижу последовательный переход от институционального управления, даже там где оно было, к управлению ручному с полным игнором институтов и процедур.

Можно отдельно обсуждать причины такого подхода. То ли просто коллективный Зеленский не умеет в институты и не понимает их природы и механизмов действия. То ли считает «буржуазными предрассудками» и ничего не значащей формальностью, на которую вообще всем плевать. То ли это действительно последовательная игра на выстраивание лично завязанной на президента системы ручного управления, открывающая путь к диктаторским полномочиям. Скорее всего, некоторая комбинация всех трех факторов. Но мне. Честно говоря, не очень интересно разбираться в причинах. Мне значительно важнее результаты, а они однозначны.

Как я уже сказал, примеров десятки. И каждый раз, все обсуждают исключительно тактические плюсы и минусы для каждой политсилы или крупного бизнесмена, но практически всем глубоко плевать на институциональные последствия. А любые попытки объяснения этих последствий воспринимаются как просто еще один до кучи аргумент против неудобно лично для автора решения. Хотя именно изменения институтов, а не конкретная фамилия чиновника, имеет серьезные долгосрочные последствия.

Причем началось это все прямо с избрания. С назначения досрочных парламентских по феерической, никаким законом не предусмотренной причины. И все исключительно считали, кому выгодно, а кому нет раньше на несколько месяцев провести эти выборы.

Потом ради возможности назначить Богдана «хитро» обошли закон, переименовав АП в ОП. Где теперь тот Богдан? А практика изнасилования законодательства такими методами укрепилась, закрепилась и усилилась.

Войны с КСУ и судебной властью в целом. Вопрос же не в Тупицком, которого я сам очень не люблю. Вопрос в «новаторском» методе попытки увольнения судьи через отмену решения о его назначении.

Я уже не говорю, хотя там можно целый эпос писать, о постоянном игнорировании регламента в ВР. Если раньше «ЗУ «О регламенте ВР» нарушался временами (к сожалению, довольно часто), то теперь на него просто забили болт и в принципе нон-стоп игнорируют прописанные там процедуры. «Гуляй, рванина, от рубля и выше!».

Отдельный вопрос с корпоративным управлением и независимостью НБУ.

Мне, если честно, не слишком интересно Коболев или Витренко возглавляют Нафтогаз. Да, мне Коболев нравится больше. Но это для меня не критично. А вот что ради замены одного на второго просто уничтожили систему назначений, полномочия Набсовета, сыграли в лядций цирк с «увольнением на 15 минут» Набсовета и в итоге убили всю систему - это интересно и важно. Потому что уйдет Коболев, уйдет Витренко, а более-менее работоспособная система уничтожена.

Да, мне однозначно больше нравился Смолий, чем Шевченко. Но и это вторично и не так критично. Если бы сам порядок назначения Шевченко не вызывал таких вопросов, а главное, если бы не тотальная зачистка Правления НБУ и полная ликвидация коллегиальности в принятии решений, то я бы не слишком интересовался вопросом. Даже коррупционное прошлое Шевченко меня бы интересовало в многократно меньшей степени. Потому что сейчас беда не Шевченко, Смолие, Иванове или Пупкине. Сейчас ужас ситуации в том, что по факту практически уничтожена независимость НБУ, внутренняя система сдержек и противовесов, и НБУ становится полностью подконтрольным президенту и ОП структурой.

Голосование по «антиолигархическому закону» - квинтэссенция всего этого движения. Мало того, что даже по нашим временам полный трэш с порядком рассмотрения. Мало вишенки на торте в виде взаимоисключающих принятых правок. Так сами нормы создают не институт и процедуру, а очередной способ ручного влияния полностью подконтрольной президенту структуры на крупный бизнес. И всем опять по фигу. Все исключительно считают, выиграет или проиграет от этого какой-то политик или бизнесмен лично и как изменится расклад в террариуме единомышленников.

Только институты и процедуры дают долгосрочный эффект. Сменятся чиновники и политики, забудутся их фамилии, а институты и процедуры будут работать. Или нет. Только работоспособные институты могут быть «мягким» предохранителем от попыток узурпации власти. Только независимые и качественно работающие институты обеспечивают адекватный бизнес-климат и позволяют реализовывать долгосрочные проекты в экономике. И именно то, что делает с институтами политик или политическая сила, и должно быть одним из ключевых критериев его оценки. Коллективный Зеленский же по этой дисциплине заслужил твердый «неуд». Причем, на мой взгляд, уже без права пересдачи.

https://www.facebook.com/Mikita.Solovyov/posts/6260848760652151 Микита Соловйов
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28.09.2021 14:27 Відповісти
Это когда Парубий 10 раз заставлял депутатов переголосовывать в прямом эфире, сломали тот парламентаризм? И про что они?
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28.09.2021 14:31 Відповісти
О-па-па ,мусора ,ну зачем так палиться ,
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28.09.2021 14:34 Відповісти
А что опять как то беспредметно от ес, что там конкретно нарушено, какие статьи какого закона?
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28.09.2021 14:38 Відповісти
Воно мабуть і добре. Тільки, коли згадую закони прийняті БПП, які дозволили повернутися на свої місця корупціонерам то, виглядає дещо популіськи.
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28.09.2021 14:41 Відповісти
тоді закони приймала ситуативна коаліція з двох блоків, в якій загалом брали участь до десятка партій. Тому і порозуміння між ними важко знаходилось (особливо, якщо в коаліцію входять депутати-мажоритарники), тому і неодноразово ПОВЕРТАЛИСЬ ДО ГОЛОСУВАННЯ, а не просто переголосовували. Таке дозволяється навіть чинним регламентом ВР.
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28.09.2021 15:28 Відповісти
А чому не має підпису депутата Порошенко?
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28.09.2021 14:41 Відповісти
можливо, короткотерміновий вихідний для святкування днюхи? А що, права такого не має?
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28.09.2021 15:22 Відповісти
Та дивно. Таке "грубе порушення" а Петру по цимбалах.
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28.09.2021 15:37 Відповісти
_Ещё в Спортлото подайте - один хрен эффект одинаков будет. У бандитов нельзя выиграть, играя по их же бандитским правилам. Просто нельзя и всё! Не-воз-мож-но.
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28.09.2021 14:48 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3684240.html Как понять. что банда тупых ЗЕлёных клоунов брешет? А как только хавало открыли - так и брешут

Сразу после так называемого «покушения» на Шефира, ЗЕлёная падаль верещала: «Мы заинтересованы найти того, кто стрелял. Нам даже ФБР США прислало своих агентов, так что сядут усе»…
Но ФБР почему-то не в курсе того, что «послало своих агентов»)))

Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине.
Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
tZE
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28.09.2021 14:51 Відповісти
"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиление прав Антимонопольного комитета, НАПК и других институтов, которые действительно могут это сделать. Источник:

вот, умные ж люди.
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28.09.2021 15:06 Відповісти
Нічого собі , як у « неолігарха» і « чесного бізнесмена» , що пробув у владі майже усе своє життя -під хвостом підгоряє . )))). До речі - це саме Порошенківці разом з Народофронтівцями подали в конституційний суд заяву згідно якої їхній закон про незаконне збагачення признали неконстиційним . Уміли БППшники такі закони писати , щоб і патріотичному населенню сподобатися - і самим , якщо що у в'язницю не загриміти . Молодці , що скажеш !
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28.09.2021 15:26 Відповісти
Самое печальное для ПЕС то , что за олигарха (официально обозначенного) на вьіборах проголосует еще меньше избирателей , чем в 2019г. Медицинский факт.
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28.09.2021 15:56 Відповісти
Надо было пожаловаться Папе Римскому.Сплоховали.
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28.09.2021 17:53 Відповісти
ВР это филиал ГД, где уже приняли такие "законы".
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28.09.2021 20:03 Відповісти
 
 