Більшість українців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
61,4% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,4% - виступають "проти" такого рішення. Водночас вступ України до НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром СОЦИС, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з дослідженням, у разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу - 61,4% українців проголосували б "за", а 26,4% - "проти". Вступ України в НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.
Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних. 17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського.
Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.
Крім того, найбільш здатним серед українських політиків ефективно забезпечити інтеграцію України в ЄС і НАТО 21,8% опитаних українців вважають Порошенка, 16,1% - Зеленського, 3,6% - Володимира Гройсмана, 3,3% - Ігоря Смєшка, 2, 8% - Юлію Тимошенко, 2,1% - Дмитра Разумкова, 1,8% - Юрія Бойка і 1,3% - Євгена Мураєва. Решта політиків не набрали 1%.
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бред мудрого наріда
це НАША справа !
Пхах. Вот это анекдот - Бойко-1.8% и Мураев- 1.3% .
Тепер стосовно членства в ЄС. А нас хтось туди запрошував? З таким самим успіхом можна проводити опитування стосовно переселення на Марс.
З Бубочкою- дохлий номер, а Порох- зробить.
А то каждый день СМИ вбрасывает, в основном, "дохлые кошки".
Ведь за госизмену должны понести наказание!
Пояснення може бути тільки таке: соц.контори приписують проценти рейтингу на користьЄрЗе. І ніяк інакше. Ачому приписують, і за які (груьі?) гроші - то окрема розмова.
Цікаво було б послухати схиблену логіку цих людей. Хоча можливо це звичайні тролі.
А якщо говорити у воєнних категоріях: у конвенційній війні для досягнення успіху наступальні сили мають втричі переважати сили тих, хто обороняється.
В інформаційній війні навпаки - сили оборони мають бути втричі масивніші за сили нападу. Тому так, правда завжди буде слабшою, бо завжди є бідною.
"Клин клином" - зазвичай сприймається лінійно: "ось вони брешуть, то що - ми теж повинні брехати?" Ні!. Але є державні органи, які, згідно з українським законом, мають здійснювати дії, що порушують закони інших держав - це українські розвідувальні органи.
Згідно із законом, вони уповноважені проводити, зокрема, дезінформаційні операції на території інших держав. Якщо хочете назвати це "клин клином" - мені байдуже. Я б тільки хотів, щоб наш клин був більший і гостріший. - https://texty.org.ua/articles/104567/pravda-peremozhe-brehnyu-lyshe-yaksho-v-neyi-bahato-hroshej/?src=main
ЕС и НАТО.
широко открытые ворота в Кремль.
Спросите у Ермака и Зеленского.