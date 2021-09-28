Більшість українців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

61,4% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,4% - виступають "проти" такого рішення. Водночас вступ України до НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром СОЦИС, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженням, у разі проведення найближчим часом референдуму про вступ України до Європейського Союзу - 61,4% українців проголосували б "за", а 26,4% - "проти". Вступ України в НАТО підтримують 57,4% опитаних, а 29,3% - проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 26,4%, "ЄС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батьківщина" - 10,3%, "Сила і честь" - 7,7%, - опитування СОЦИСу

Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних. 17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського.

Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.

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Крім того, найбільш здатним серед українських політиків ефективно забезпечити інтеграцію України в ЄС і НАТО 21,8% опитаних українців вважають Порошенка, 16,1% - Зеленського, 3,6% - Володимира Гройсмана, 3,3% - Ігоря Смєшка, 2, 8% - Юлію Тимошенко, 2,1% - Дмитра Разумкова, 1,8% - Юрія Бойка і 1,3% - Євгена Мураєва. Решта політиків не набрали 1%.