Єврокомісія перевірить наслідки газового контракту Угорщини та РФ, - представник ЄК Макфі

Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з контрактом, Угорщина буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Тім Макфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту", - сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.

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Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом".