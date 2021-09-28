УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини
3 896 8

Єврокомісія перевірить наслідки газового контракту Угорщини та РФ, - представник ЄК Макфі

Єврокомісія перевірить наслідки газового контракту Угорщини та РФ, - представник ЄК Макфі

Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з контрактом, Угорщина буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Тім Макфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту", - сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: Це удар по Україні і ми маємо відповідати на нього без жалю і співчуття

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом".

Автор: 

Угорщина (2271) газ (10417) контракт (399) росія (65052) транзит газу (1013)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка русофоbiя i вєнгрофоbiя!
показати весь коментар
28.09.2021 14:46 Відповісти
финно - угры, родственные души...
показати весь коментар
28.09.2021 15:55 Відповісти
І висловить занепокоєння !!!)))
показати весь коментар
28.09.2021 14:55 Відповісти
Еврокомиссия постановит: "Отобрать транспортировку у Германии и отдать Украине" ?
показати весь коментар
28.09.2021 15:08 Відповісти
тут главное записать золотыми буквами, а лучше выбить на камне слова сиярты - вмешательство во внутренние дела страны НЕ ДОПУСТИМЫ ... и при каждом удобном и не удобном для венгерских шовинистов (или как обозвать правильно... *******))) тыкать им эти слова в нос, или даже установить несколько стел на границе )))
показати весь коментар
28.09.2021 15:09 Відповісти
Два постсовкові редими, з зудом імперства у дупі, вирішили таким чином шантажувати Україну...
показати весь коментар
28.09.2021 15:17 Відповісти
нахер цих венгрів. А будуть *******- всіх "венгрів" - на бутиль... і в тюрягу.
показати весь коментар
28.09.2021 22:31 Відповісти
 
 