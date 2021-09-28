Єврокомісія перевірить наслідки газового контракту Угорщини та РФ, - представник ЄК Макфі
Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з контрактом, Угорщина буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Тім Макфі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту", - сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у зв'язку з реакцією України на підписання угоди з "Газпромом" заявив, що він вважає таку позицію серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль