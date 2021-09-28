Окупанти розгорнули масштабну агітаційну кампанію на Донбасі щодо призову місцевого населення "на військову службу", - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах", - сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

Також читайте: Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС