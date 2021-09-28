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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти розгорнули масштабну агітаційну кампанію на Донбасі щодо призову місцевого населення "на військову службу", - розвідка

Окупанти розгорнули масштабну агітаційну кампанію на Донбасі щодо призову місцевого населення

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах", - сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

Також читайте: Від початку доби війська РФ тричі порушили перемир'я: двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Автор: 

агітація (201) бойовик (3414) розвідка (3858) тероризм (2865) Донбас (22354) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+5
Если эта агитация, без новости про изнасилование шваброй, то считаю, что недоработали с агитацией
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28.09.2021 14:51
+1
Работы там реально всё меньше. Стоящее оборудование вывезли давно. Паспорта раздают запросто. Что бы скорее дело шло это, предлагают контракт послужить---тем самым как бы запачкают участием в войне. Такому потом и отступать будет некуда---паспорт возьмёт РФ. России такие выгодны граждане. Нам возможно тоже. При возврате тех мест хоть когда нибудь, не надо будет ограничивать в гражданских правах местных---всё свалят за поребрик. Что нам и надо. Балласт свалит сам. Попутного куя в сряку синяя птица.
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28.09.2021 16:16
+1
Дочекались ***** ,даунбасці? Тепер вас в ясир женуть улуси. Нєюх було попід українські танки кидаться,щоби не допустити до бою українських воїнів із північними дикунами. Тепер Раби-не ми, раби-ви. З чим і поздоровляю вас,недоулуусята.
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28.09.2021 16:58
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Если эта агитация, без новости про изнасилование шваброй, то считаю, что недоработали с агитацией
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28.09.2021 14:51 Відповісти
Даунбасівці відреферендили , свої шахти "трактористи" порізали і вивезли на металобрухт, тепер їх чекає Якутія. " Наконец-то дождались ! " продажне бидло.
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28.09.2021 15:14 Відповісти
Пускай записываются и дохнут. При Украине ведь так было тяжело.
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28.09.2021 14:52 Відповісти
- Я - простий українець, що важко працює на роботі. В мене немає часу стежити за політикою та аналізувати всі джерела інформації. Але я дуже не хочу бути жертвою російських інформаційних впливів. Яких правил я маю дотримуватися, щоб і отримувати інформацію, і не нахапатися ворожих наративів?
Емоції.
Якщо вами хочуть маніпулювати - використовують ваші слабкості. Емоційні рішення є найшвидшими.
Тому є простий сигнал - якщо інформація викликає у вас емоцію - страх, відразу, гнів, бажання справедливості, подумайте, для чиєї кишені вона може працювати. - https://texty.org.ua/articles/104567/pravda-peremozhe-brehnyu-lyshe-yaksho-v-neyi-bahato-hroshej/?src=main
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28.09.2021 14:59 Відповісти
ніякі перемовини НІКОЛИ не повернуть нам нашу землю...це зрозуміло?
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28.09.2021 15:00 Відповісти
"Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу"
_Благодарю за точность формулировок, верно расставленные акценты.
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28.09.2021 15:05 Відповісти
Ну і який найух Нормандський саміт, про що там бла-бла-бла?
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28.09.2021 15:26 Відповісти
Так оно и понятно. РФ выделила содержание ОРДЛО 13 лярдов $ (долларов, Карл!). И это без учета военки. Военка - это отдельная, естественно, засекреченная часть расходов. Но судя по "гражданскому бюджету" - бабла немеряно. Вот и возбудились орки. Теперь соревнуются кто эффективнее бюджет освоит.
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28.09.2021 15:30 Відповісти
Работы там реально всё меньше. Стоящее оборудование вывезли давно. Паспорта раздают запросто. Что бы скорее дело шло это, предлагают контракт послужить---тем самым как бы запачкают участием в войне. Такому потом и отступать будет некуда---паспорт возьмёт РФ. России такие выгодны граждане. Нам возможно тоже. При возврате тех мест хоть когда нибудь, не надо будет ограничивать в гражданских правах местных---всё свалят за поребрик. Что нам и надо. Балласт свалит сам. Попутного куя в сряку синяя птица.
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28.09.2021 16:16 Відповісти
Дочекались ***** ,даунбасці? Тепер вас в ясир женуть улуси. Нєюх було попід українські танки кидаться,щоби не допустити до бою українських воїнів із північними дикунами. Тепер Раби-не ми, раби-ви. З чим і поздоровляю вас,недоулуусята.
показати весь коментар
28.09.2021 16:58 Відповісти
 
 