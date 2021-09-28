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Слідком РФ порушив кримінальні справи проти Навального та його соратників

Слідком РФ порушив кримінальні справи проти Навального та його соратників

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про створення екстремістського співтовариства щодо російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського відомства.

Справу за статтею про створення і керівництво екстремістським співтовариством заведено проти Олексія Навального, а також Леоніда Волкова, Івана Жданова та інших осіб. Крім того, проти Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського та інших порушено кримінальну справу за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

За версією слідства, Навальний не пізніше січня 2014 року утворив екстремістське співтовариство з метою зміни основ конституційного ладу, а також підриву суспільної безпеки і державної цілісності Росії.

Також читайте: Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування

Автор: 

Волков (10) екстремізм (75) Навальний Олексій (612) Слідком рф (194)


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Путин геть мозг утратил..... экстремист террорист всего мира -а борется с летающими тарелками марсиан.. дебильное же оно.... оленеводы они все такие...
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28.09.2021 15:21 Відповісти
Ну ему ж не с самим собой бороться...
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28.09.2021 15:30 Відповісти
он то как он.. а вот его стадо стойлового содержания ... вонючие носители рЮського мира если им этот урод прикажет эта падаль будет ему носки у себя во рту за щекой стирать.. в массе своей это безмолвные рабы ... они ему и зад лижут потому что выбора он этой шушаре не оставил... а так хоть в своих глазах и окружающих придать себе значимости... мол да... я за путлера... ну да меня имеют но с моего согласия
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28.09.2021 18:10 Відповісти
шо опять?!) бутерброд еще первый срок не переварил...)
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28.09.2021 15:32 Відповісти
Не выйдет Навальный на свободу при живом Путине. Дурак, что вернулся. Таких героев имперская тоталитарная машина за столетия перемолола многие тысячи. БОльшую часть из которых уже никто не помнит
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28.09.2021 15:50 Відповісти
"Завалили" би того Навального, скільки можна вже його "жувати".
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28.09.2021 16:01 Відповісти
ГУЛПАГ хочет ку-у-у-ушать... "Повара" стараются вовсю. С Новым 1937 годом вас РАБсияне.
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28.09.2021 16:43 Відповісти
поговори с ними....они все приветствуют и одобряют! (как и тогда)
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28.09.2021 17:03 Відповісти
 
 