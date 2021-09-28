Слідком РФ порушив кримінальні справи проти Навального та його соратників
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про створення екстремістського співтовариства щодо російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського відомства.
Справу за статтею про створення і керівництво екстремістським співтовариством заведено проти Олексія Навального, а також Леоніда Волкова, Івана Жданова та інших осіб. Крім того, проти Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського та інших порушено кримінальну справу за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.
За версією слідства, Навальний не пізніше січня 2014 року утворив екстремістське співтовариство з метою зміни основ конституційного ладу, а також підриву суспільної безпеки і державної цілісності Росії.
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