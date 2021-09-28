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47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту Зеленського до США, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту Зеленського до США, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту президента Володимира Зеленського до США.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром СОЦИС, інформує Цензор.НЕТ.

Не очікують від візиту президента України до США значних наслідків для українсько-американських відносин 47,9% опитаних, а 32,2% - вважають, що цей візит матиме суттєві наслідки для двосторонніх відносин.

Водночас 53,5% опитаних заявили, що відносини України і США після обрання президентом Володимира Зеленського - не змінилися, 17,6% відзначили, що відносини дещо поліпшилися, 9,7% відповіли, що відносини погіршилися.

Також читайте: Більшість українців підтримують вступ країни до ЄС і НАТО, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту Зеленського до США, - опитування СОЦИСу 01

Опитування проведено 16-21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) дослідження (606) опитування (1930) США (22685)


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арахамия як завжди - бреше:
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине.
Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 15:18 Відповісти
жабам сбрехать как два пальца....
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28.09.2021 15:28 Відповісти
5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, Зеленский.- За $30 млрд по $6000 за квт./Администрация Байдена объявила о своем намерении возглавить революцию в области чистой энергии, которая приведет к созданию энергетического сектора без выбросов углерода. Решать задачу декарбонизации предполагается за счет инвестирования в возобновляемые источники энергии - ветряную, солнечную и водородную .Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне атомной энергетики и гидростанций.Потребности в инвестициях на эти цели на четыре года 2 трлн долл. И $30 млрд лишними не будут.
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28.09.2021 15:24 Відповісти
З нічого ,щось не з"являється !!!)))
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28.09.2021 15:37 Відповісти
Диагноз для 32 не утешительный," безнадёжно болен". А мы мечтаем о европейских ценностях, эти твари сцут этим дибилам в глаза а они кричат что это божия роса.
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28.09.2021 15:37 Відповісти
Це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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28.09.2021 15:39 Відповісти
Зелю надо сделать невыездным, чтобы страну не позорил.
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28.09.2021 17:57 Відповісти
 
 