47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту Зеленського до США, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

47,9% українців не очікують жодних значних наслідків для українсько-американських відносин після візиту президента Володимира Зеленського до США.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром СОЦИС, інформує Цензор.НЕТ.

Не очікують від візиту президента України до США значних наслідків для українсько-американських відносин 47,9% опитаних, а 32,2% - вважають, що цей візит матиме суттєві наслідки для двосторонніх відносин.

Водночас 53,5% опитаних заявили, що відносини України і США після обрання президентом Володимира Зеленського - не змінилися, 17,6% відзначили, що відносини дещо поліпшилися, 9,7% відповіли, що відносини погіршилися.

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Опитування проведено 16-21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки 2,4%.