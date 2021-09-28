Тарифи на тепло не зміняться, все має залишатися на минулорічному рівні, - Чернишов. ВIДЕО

Підготовка до опалювального сезону йде за планом, а тарифи мають залишитися на торішньому рівні.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що українці не мають переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж у цьому відношенні, все буде добре. Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі", - наголосив він.

"Хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому", - додав Чернишов.

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