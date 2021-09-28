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Новини Тарифи ЖКГ
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Тарифи на тепло не зміняться, все має залишатися на минулорічному рівні, - Чернишов. ВIДЕО

Підготовка до опалювального сезону йде за планом, а тарифи мають залишитися на торішньому рівні.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що українці не мають переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж у цьому відношенні, все буде добре. Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі", - наголосив він.

"Хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому", - додав Чернишов.

Також читайте: Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов

Автор: 

опалення (912) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+14
да-да.. а "если изменятся, то при чут тут зеЛох, то всё местные бюджеты", верно?))
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28.09.2021 15:20
+11
кстати.. а как там "интересное решение, позволящее снизить тарифы в 2 раза".. ?

а то зебилы как-то приуныли, уже не ждут.. обещанного квартальным шутом на побегушках у коломойши - 2 года назад
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28.09.2021 15:21
+9
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28.09.2021 15:32
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да-да.. а "если изменятся, то при чут тут зеЛох, то всё местные бюджеты", верно?))
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28.09.2021 15:20 Відповісти
кстати.. а как там "интересное решение, позволящее снизить тарифы в 2 раза".. ?

а то зебилы как-то приуныли, уже не ждут.. обещанного квартальным шутом на побегушках у коломойши - 2 года назад
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28.09.2021 15:21 Відповісти
Ціна електроенергії значно виросла з минулого року, а насоси тепломереж працюють на електриці і в ціні опалення електрика складає чи не основну частину тарифу. Тому тариф на опалення має збільшуватись з об'єктивних причин, навіть при фіксації ціни на газ для підприємств теплокомуненерго! Потрібно переводити котельні на біопаливо, тоді ціна опалення значно зменшиться, бо біопаливо в рази дешевше ніж газ!
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28.09.2021 15:28 Відповісти
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28.09.2021 15:29 Відповісти
Не турбуйся овечко, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло

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28.09.2021 15:30 Відповісти
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28.09.2021 15:32 Відповісти
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28.09.2021 15:33 Відповісти
Рішення для зменшення вартості опалення дуже просте - заміна газу на лушпиння соняшника та відходи деревообробки. Дуже простий приклад калорійність кубометра газу 7800 ккал на 1 куб.м а ціна кубометру газу 30 грн, натомість калорійність пелет 4200 ккал на 1 кг а ціна кілограму пелет 3,5 грн. Щоб замінити 1 куб.м газу вартістю 30 грн потрібно два кілограма пелет сумарною вартістю 7 грн. Ціна палива зменшуються більш ніж в чотири рази, а паливо в структурі тарифів на опалення складає більше 60%!!!!!!
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28.09.2021 15:44 Відповісти

Зря ідею розказав , тепер всі почнуть топити соняшником, зразу стане дефіцит, на біржі лушпиння виросте з 3 до 15 грн. І все. Краще б перед тим як писать закупив би собі на сезон 30 мішків )))
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28.09.2021 15:48 Відповісти
В Україні вже всі олійні заводи перейшли на лушпиння соняшника, бо це відходи власного виробництва, залишки лушпиння продають по Україні та закордон. І все одно обсяги виробництва соняшникової олії в Україні такі космічні що це лушпиння просто немає куди дівати! Навіть якщо всі котельні України перейдуть на біопаливо і встигнуть спалювати лушпиння, можна використовувати деревину та відходи деревообробки, які за ціною теж як сміття! Україна має стільки біопаливо що може отопити ним половину Європи!
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28.09.2021 16:05 Відповісти
Це вам так здається,що його так багато.
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28.09.2021 16:38 Відповісти
******* біопаливні пальники дозволяють працювати на різних видах біопалива - лушпиння соняшника, подріблена деревина, зерновідходи, будь які інші агровідходиякі не стають склом при високій температурі. Насправді нам вистачить біопалива на те щоб лтопити пів Європи!
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28.09.2021 20:05 Відповісти
Подтверждаю.Был недавно на маслобойне.Пирамиды просто как в Египте
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28.09.2021 16:55 Відповісти
Огласите цену вопроса. Котел, горелка, устройство подачи пилеты, дымовая труба, обвязка котла, буферная емкость, подвоз пилеты, обслуживание котла.
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28.09.2021 16:40 Відповісти
Ціна питання:
Станція аерації, відстійники та поля з намулом з каналізації знаходяться на Харківському масиві у м.Києві. Ніхто з киян станцію і в очі не бачив, але усі знають де вона знаходиться - такий там сморід стоїть.
Тец-1, тец-2, тец-3, тец-4, тец-5, тец-6 також мало хто бачив, але різниця у тому що завдяки газовому опаленню мало хто знає де вони знаходяться.
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28.09.2021 17:42 Відповісти
ТЭЦ-4 тоже все знают, она на дарнице находится... Работает и на угле тоже...
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29.09.2021 22:00 Відповісти
Вартість переводу котельні на біопаливо можно подивитись по десяткам реалізованих проектів по Україні! Це вже роками відпрацьована технологія! Але можна розписати і по складовим! Головне що котельні, труби, котли, обв'язки котлів, автоматика котлів, вже існують їх не потрібно купляти, а потрібно лише додати пальники та транспортні системи подачі палива до котлів! Ціна пальника на тверде біопаливо 1-2 млн грн, транспортні конвеєри по 250-350 тис. грн , силоса для зберігання 300-800 тис.грн в залежності від обсягу, автоматика 300-500 тис.грн, проект та монтаж 2-3 млн. грн.
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28.09.2021 20:35 Відповісти
Ага...
ХужиНєбудіт!!!
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28.09.2021 15:20 Відповісти
Зебил, помни: ОН вам ничего не должны.
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28.09.2021 15:22 Відповісти
У зеленой помойки ключевое слово: Должно! Не будет, а должно.
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28.09.2021 15:24 Відповісти
Угу , а это шо ?????
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28.09.2021 15:24 Відповісти
Та йому аби "прокукурікати".
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28.09.2021 16:03 Відповісти
Місцева влада вже почала підвищувати з нового року, а ще й мовчки підвищують - дивишся один місяць одна плата, а наступний - вже збільшена.
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28.09.2021 15:24 Відповісти
Это как мантры и шаманы с бубнами...зеленые...Должно, но не будет.
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28.09.2021 15:25 Відповісти
‎27.‎09.‎2021

Себестоимость добычи газа на территории Украины колеблется в зависимости от месторождения от 0,96 до 1,33 гривен за кубический метр. За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,750 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

при таком раскладе нифигасе себе гешефт имеет власть....
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28.09.2021 15:25 Відповісти
Газодобыча падает а Витренко все с СП-2, хотя от продажи своего газа Украина могла бы получать в разы больше чем от транзита.
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28.09.2021 15:31 Відповісти
за первые 6 месяцев)))))))))) добыча газа)))) а куда его девают? а как посчитали? в семьях есть счётчики? покажите мне одного живого и при памяти кто смог подойти к газовому кусту на 100 метров
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28.09.2021 15:48 Відповісти
свежо предание да верится с трудом (с)
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28.09.2021 15:26 Відповісти
"Кроме Черкасс" - добавил Чернышов.
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28.09.2021 15:28 Відповісти
Не должны повышаться и не будут повышаться это разные вещи. Впрочем теперь все скинули на местные власти и правительство как-бы не при чем.
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28.09.2021 15:29 Відповісти
Как говаривал Игорь Л будем топить зимой лушпынням
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28.09.2021 15:38 Відповісти
На всi грошi куплю насiння, наiiмся, а лушпинням буду багаття серед квартири палити))))
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28.09.2021 17:08 Відповісти
Тарифы не изменятся, но платить будете больше
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28.09.2021 15:45 Відповісти
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28.09.2021 15:50 Відповісти
я не знаю каму шо у этого пистабола далжно, у нас уже сообщили что будет на 20 подорожание тарифа на отопление
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28.09.2021 15:52 Відповісти
Там видно не один Милованов дебіл.
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28.09.2021 16:05 Відповісти
В Черкассах повысили тарифы на отопление Источник: https://censor.net/ru/n3290760
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28.09.2021 16:08 Відповісти
В это время делают все наоборот вот пример ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА НЕ ПІДВИЩИЛА ТАРИФ НА ОПАЛЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ - ОДА ПОГРОЖУЄ СУДОМ
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28.09.2021 16:10 Відповісти
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28.09.2021 16:31 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXXlXjcIm_ABLXMiCPNxnW8mfMdNQfrkgE8bGF6qrGiRHBYomBQ1wZht8rJup07VTbnlrV2hGMZxWI2T-*************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXXlXjcIm_ABLXMiCPNxnW8mfMdNQfrkgE8bGF6qrGiRHBYomBQ1wZht8rJup07VTbnlrV2hGMZxWI2T-*************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6060455180695176?__cft__[0]=AZXXlXjcIm_ABLXMiCPNxnW8mfMdNQfrkgE8bGF6qrGiRHBYomBQ1wZht8rJup07VTbnlrV2hGMZxWI2T-*************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·



А тем временем Зеленский придумал новую «схему», как вытащить из украинцев больше денег по заоблачным тарифам.

Кабмин утвердил стратегию деятельности «Нефтегаза», которая предусматривает обязать украинцев платить наперёд ежемесячно 1/12 от ожидаемой годовой стоимости газа.

Что это значит на практике?

Сейчас украинцы платят по счетчику за потреблённый газ за прошедший месяц.

К примеру, в год человек потребляет 2000 кубов газа. И почти весь объём приходится на зимние месяцы.

Теперь нас заставят платить наперёд. Начиная с весны будут приходить платежи за мифические 167 кубов газа из 2000 кубов, которые ты якобы потребишь в отопительный сезон.

Не оплатил наперёд пару месяцев - приехал облгаз и отключил газ.

Иными словами, Зеленский и Ко хотят выгребать наперёд большую часть денег из украинцев ещё перед отопительным сезоном.

К слову, за доставку газа украинцы тоже платят уже наперёд.

Это ваш президент. Избрали - кушайте!
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28.09.2021 16:46 Відповісти
А москалі теж платять за нанайський газ? А нанайці?
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28.09.2021 17:34 Відповісти
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28.09.2021 16:51 Відповісти
О-о! Пойшли манси як діти до школи... Кожні вуха слухають те, що хочуть почути.
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28.09.2021 17:27 Відповісти
Ахахаха)))) І тут же буквально сусідня новина - "В Черкассах повысили тарифы на отопление".
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28.09.2021 19:47 Відповісти
 
 