США створили нову групу ВМС, яка стежитиме за російськими підводними човнами в Атлантичному океані
ВМС США створили нову групу, здатну швидко протидіяти російським субмаринам в Атлантичному океані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За даними Інституту ВМС США, до групи Greyhound увійдуть винищувачі "Дональд Кук", який декілька років перебував у порті Рота в Іспанії а також виконував завдання у Чорному морі, та "Томас Гаднер". Згодом до групи доєнаються ще три винищувачі.
"Безпека під водою - це пріоритет, бо супротивники швидко розвиваються", - заявив під час церемонії відкриття групи в понеділок контр-адмірал США Брендан МакЛейн.
Він додав: "Кораблі будуть готові здійснити різні завдання, включаючи відслідковування підводної діяльності Росії в Атлантиці та захист нашої країни на морі".
МакЛейн пояснив, що група буде повнітю операційна в червні 2022 року. Вона буде співпрацювати з підводними човнами США та гелікоптерами у проведенні навчань та виконанні завдань, заявили у ВМС США.
"Стратегічна загроза нашій країні увійшла до нової фази, - додав МакЛейн, - наші головні конкуренти розмістили і продовжують розвивати спроможності, прагнучи створити загрозу для нашої країни".
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"Загрузка российского военного судостроения теперь достигла более высокого уровня, чем у всех вместе взятых европейских верфей - говорится во французском издании Meta-defense.
Как поясняется, сейчас в Европе одновременно строятся 5 АПЛ (1 Astute и 4 Suffren), 4 обычные подлодки (А26 и S81), 1 вертолётоносец Trieste, 12 фрегатов (типов T26, FREMM, PPA) и 5 корветов. В России тем временем создаются по 5 АПЛ «Борей-А» и «Ясень-М», 5 ДЭПЛ 636.6, по 2 БДК и УДК, 6 фрегатов «Адмирал Горшков», 10 корветов 20380/5/6, 3 лёгких корвета [МРК] «Буян-М», 8 лёгких корветов [МРК] «Каракурт» и 3 тральщика «Александрит».
чем больше построят,тем больше утопят..
https://russianfleetanalysis.blogspot.com/
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USS Donald Cook (DDG-75) это корабль, эскадренный миноносец
"На військово-морських полігонах у Чорному морі екіпажі підводних човнів "Великий Новгород" і "Старий Оскол" Чорноморського флоту завдали імітовану ракетну атаку на імітовану групу кораблів противника".
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12385945@egNews
США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане..."
Пропоную слово "следить" замінити на слово "истреблять" і тоді все буде в порядку.