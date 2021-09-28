1 людина загинула, 8 поранені: до 8 років ув'язнення засуджено військовослужбовця, який кинув під час конфлікту гранату у відвідувачів кафе на Івано-Франківщині

Рожнятівський районний суд виніс вирок уродженцю Донецької області, який підірвав гранату в кафе в с. Лісова Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання versii.if.ua.

Трагедія сталась 20 травня 2018 року. Військовий ЗСУ, який перебував у відпустці, поконфліктував з відвідувачами кафе, сталась бійка. Чоловік пішов додому, взяв гранату, щоб розібратися зі своїми кривдниками.

Відвідувачі кафе, побачивши п’яного чоловіка з бойовою гранатою в руках, намагались його знешкодити, тримаючи за руки. Однак під час фізичного протистояння, чоловік кинув гранату й відбувся вибух. Один із чоловіків, в якого військовий кинув гранату, зазнав численних ушкоджень, від яких через місяць помер. Ушкоджень різного ступеня важкості зазнали ще восьмеро людей, серед яких і дружина обвинуваченого.

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Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю. Суду пояснив, що конфлікт почався з того, що хтось з відвідувачів погано висловився про його дитину, а також назвали його "сєпаром". Гранату та інші боєприпаси він привіз з Донбасу, де проходив військову службу пов’язану з антитерористичною операцією в складі 54 бригади поблизу с.Семигір’я Бахмутського району Донецької області. В тому, що загинула людина і різного ступеня тілесні ушкодження зазнали інші люди, він щиро розкаюється та щиро просить в потерпілих пробачення, а суд суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним і призначив остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.