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1 людина загинула, 8 поранені: до 8 років ув'язнення засуджено військовослужбовця, який кинув під час конфлікту гранату у відвідувачів кафе на Івано-Франківщині

1 людина загинула, 8 поранені: до 8 років ув'язнення засуджено військовослужбовця, який кинув під час конфлікту гранату у відвідувачів кафе на Івано-Франківщині

Рожнятівський районний суд виніс вирок уродженцю Донецької області, який підірвав гранату в кафе в с. Лісова Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання versii.if.ua.

Трагедія сталась 20 травня 2018 року. Військовий ЗСУ, який перебував у відпустці, поконфліктував з відвідувачами кафе, сталась бійка. Чоловік пішов додому, взяв гранату, щоб розібратися зі своїми кривдниками.

Відвідувачі кафе, побачивши п’яного чоловіка з бойовою гранатою в руках, намагались його знешкодити, тримаючи за руки. Однак під час фізичного протистояння, чоловік кинув гранату й відбувся вибух. Один із чоловіків, в якого військовий кинув гранату, зазнав численних ушкоджень, від яких через місяць помер. Ушкоджень різного ступеня важкості зазнали ще восьмеро людей, серед яких і дружина обвинуваченого.

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Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю. Суду пояснив, що конфлікт почався з того, що хтось з відвідувачів погано висловився про його дитину, а також назвали його "сєпаром". Гранату та інші боєприпаси він привіз з Донбасу, де проходив військову службу пов’язану з антитерористичною операцією в складі 54 бригади поблизу с.Семигір’я Бахмутського району Донецької області. В тому, що загинула людина і різного ступеня тілесні ушкодження зазнали інші люди, він щиро розкаюється та щиро просить в потерпілих пробачення, а суд суворо його не карати.

Суд визнав чоловіка винним і призначив остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Автор: 

вибух (4444) вибухівка (470) граната (788) військовослужбовці (4733) Івано-Франківська область (945) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+3
- Шо, плять, бухаем? Весело вам? А Родину кто защищать будет? Ловите подачу ...
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28.09.2021 15:59
+3
менее строгое наказание поглощаетсчя более строгим.... 8 лет, это строгое наказание за убийство и за калеченье? еше и по пьяни...
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28.09.2021 16:01
+2
8 лет маловато за бросок боевой гранаты в группу людей
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28.09.2021 15:57
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8 лет маловато за бросок боевой гранаты в группу людей
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28.09.2021 15:57 Відповісти
Почитайте статью, там походу пострадавшие сами к нему конкретно доковырялись.. возможно суд это учёл.
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28.09.2021 15:59 Відповісти
Бросок взрывного устройства, которым является граната, в группу народа, вообще-то терактом попахивает. Только здесь одна пьянь, которая понавезла гранат из АТО, кстати хранение оружия, залила шары и пошла на разборки с толпой. Этих придурошных "гранатомётчиков" надо останавливать 12-15 годами, а то слишком их много развелось. Народец вообще разгулялся с понавезённым оружием, успокаивать надо. В данном случае судья или не соображает или принял бабло на карман
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28.09.2021 16:08 Відповісти
Я не пытаюсь оправдать "гранатоносца", но ни вы ни я не в курсе как там было дело. На мажора чувак не сильно похож и раз ему не впаяли по полной программе, то значит были какие-то смягчающие обстоятельства. И толпа там тоже была с залитыми глазами.
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28.09.2021 16:25 Відповісти
народец ...это у тебя нарасейке.
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28.09.2021 17:32 Відповісти
- Шо, плять, бухаем? Весело вам? А Родину кто защищать будет? Ловите подачу ...
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28.09.2021 15:59 Відповісти
Интересно, а как они узнали шо он с домбаса уроженец?
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28.09.2021 16:00 Відповісти
видимо очень настойчиво объяснялся на "французском"... и не лбе знак поставил - я из дамбаса.
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28.09.2021 16:05 Відповісти
Да ну, просто обычное село. Все всех знают.
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28.09.2021 16:27 Відповісти
Народ, а ви хоч знаєте що таке сільське кафе ? Занюхана, зашморгана ригалівка, з постійним контигентом тих спмих синіх опухших іпал, котрі всіх обсирають, обсуджують і підколюють. Вина засудженого що він туди зайшов і встряг з тими свиньми в розмову. Але то таке, білі і пухнасті чомусь не воюють, не роблять революцій а сидять на диванах
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28.09.2021 21:14 Відповісти
менее строгое наказание поглощаетсчя более строгим.... 8 лет, это строгое наказание за убийство и за калеченье? еше и по пьяни...
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28.09.2021 16:01 Відповісти
Это ИДИОТИЗМ судить военных гражданским судом. В "своем мире" он может еще воюет. Это только для большинства населения войны нет,а для него может быть много лет еще будет. Чиновничья мерзость на войну посылает,а реабилитацию для военных НЕ предусматривает. Война должна быть ДЛЯ ВСЕХ,а не для избранных. И военных должны судить военные суды,а не гражданские и первыми должны отвечать ЧИНОВНИКИ,по вине которых военные не прошли реабилитацию.
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28.09.2021 16:44 Відповісти
По синьке и под наркотой у любого человека наступает послевоенный синдром. Жрать меньше надо, что бы потом слезно раскаиваться не приходилось. И гранаты красть тоже синдром заставляет?
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Если вы в клубе наркоманите и бухаете то да. А когда человек с которым вы кушали за одним столом орет благим матом,собирая свои кишки после подрыва на мине,которую закинули"братья" или собирает конечноости то вы бы подобную чушь не писали. Большинство воюет в фейсбуках( типа вас хгаматеев) и бухает в клубах,тогда как такие "синькари" пули ловят каждый день. Именно поэтому вы можете жрать в три горла и неси бред. ВСЕ кто убивает ( по закону, типа военных) не понимают почему урода с колорадкой там можно убивать,а тут нет. Как сытый никогда не поймет голодного,так и штатский военного. Человека научить убивать можно,а как с этим жить часто трудно или вообще не возможно( именно поэтому среди военных так много самоубийств, в том числе). Вы просто один из этого стада,которое пользуется но не благодарит и тем более не понимает
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28.09.2021 18:25 Відповісти
Пойду преклоню колени перед пьяным ****** убившим человека
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28.09.2021 18:27 Відповісти
Очень просто все списивыть на синдром, только почему то нельзя предположить что и до армии этот человек был неуравновешеный и любил по пьяни делов наворатить.
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28.09.2021 18:29 Відповісти
Военным судом ему бы впаяли по полной программе, а это так, реабилитация.

Пусть он остаётся в своём мире и не лезет в мир нормальных людей.
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28.09.2021 17:54 Відповісти
Наверное такие "нормальные" как ты и были в том кафе. Это ж как надо было достать мужика, чтобы тот пошел за гранатой... "нормальные".
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28.09.2021 18:30 Відповісти
Та да, можно рожу друг другу понабивать если разговаривать неспособны под действием синевы, а взрывать гранату где множество ни в чем неповиного народа и своя собственная жена...Никамим "достали" это не оправдать нельзя.
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28.09.2021 19:07 Відповісти
Новина туповата, могли написати за якими статтями ККУ чоловік засуджений. Вірогідніше що за

Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

ч.2Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
При толковому адвокаті міг отримати 5р з відстрочкою виконання
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28.09.2021 21:04 Відповісти
Что-то совсем мало дали. Да бонус героя, но всё равно очень мало.
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28.09.2021 17:49 Відповісти
 
 