За останні півтора року 30 прокурорів притягнуто до відповідальності за корупцію, - Венедіктова

Конференція "Реформа прокуратури України 2019-2021 років: досягнення та подальші кроки" пройшла в Києві. На ній підбили підсумки реформи.

Про це написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми завершили безпрецедентне очищення системи – із інституції після атестації пішов кожен третій прокурор, ми влили "нову кров" - фахівців з-поза системи, ми сформували основу незалежності – органи прокурорського самоврядування", - повідомила вона.

За словами Венедіктової, орієнтир для понад 8000 прокурорів зараз - "жити у верховенстві права, будувати його кожен день і робити його доступним для людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні влада реалізує понад 20 реформ: я пишаюся, що належу до команди Зеленського, - Шмигаль

"Справедливість ми починаємо із себе. За ті півтора року, що я Генеральний прокурор, ми більше 30 прокурорів притягнули до відповідальності за корупцію. Мені здається, що коли система здатна очищуватися сама – тоді вона здатна викликати довіру і у людей, тоді вона здатна бути дійсно інструментом того, для чого вона створювалася – для справедливості", - впевнена генпрокурор.

Также читайте: В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией России, - Венедиктова