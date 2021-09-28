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Новини Боротьба з корупцією
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За останні півтора року 30 прокурорів притягнуто до відповідальності за корупцію, - Венедіктова

За останні півтора року 30 прокурорів притягнуто до відповідальності за корупцію, - Венедіктова

Конференція "Реформа прокуратури України 2019-2021 років: досягнення та подальші кроки" пройшла в Києві. На ній підбили підсумки реформи.

Про це написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми завершили безпрецедентне очищення системи – із інституції після атестації пішов кожен третій прокурор, ми влили "нову кров" - фахівців з-поза системи, ми сформували основу незалежності – органи прокурорського самоврядування", - повідомила вона.

За словами Венедіктової, орієнтир для понад 8000 прокурорів зараз - "жити у верховенстві права, будувати його кожен день і робити його доступним для людей".

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"Справедливість ми починаємо із себе. За ті півтора року, що я Генеральний прокурор, ми більше 30 прокурорів притягнули до відповідальності за корупцію. Мені здається, що коли система здатна очищуватися сама – тоді вона здатна викликати довіру і у людей, тоді вона здатна бути дійсно інструментом того, для чого вона створювалася – для справедливості", - впевнена генпрокурор.

За останні півтора року 30 прокурорів притягнуто до відповідальності за корупцію, - Венедіктова 01

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Автор: 

прокуратура (3673) реформи (3206) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+13
сколько из них реально село хотя бы в сизо?
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28.09.2021 16:46
+13
Давайте по подробней.
Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?

А то кидаться пустыми словами каждый может
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28.09.2021 16:48
+7
Боюсь только в одном Харькове больше прокуроров можно привлечь к уголовной ответственности, за последние лет эдак 20 их буйной деятельности. И так в каждой области. Ну а Киев, так это вообще Клондайк, тут добрая сотня наберётся как с куста
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28.09.2021 16:49
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сколько из них реально село хотя бы в сизо?
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28.09.2021 16:46 Відповісти
Для 100%корумпованої системи ,0,3% ,це круто та жорстоко !!!)))
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28.09.2021 17:59 Відповісти
Сесть должен ее муж, грабанувший госбюджет на 80 000
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28.09.2021 18:02 Відповісти
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28.09.2021 16:46 Відповісти
Не поделились или местушко кому то своему расчистили. Зато рапортовать есть чем.
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28.09.2021 16:48 Відповісти
Давайте по подробней.
Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?

А то кидаться пустыми словами каждый может
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28.09.2021 16:48 Відповісти
Боюсь только в одном Харькове больше прокуроров можно привлечь к уголовной ответственности, за последние лет эдак 20 их буйной деятельности. И так в каждой области. Ну а Киев, так это вообще Клондайк, тут добрая сотня наберётся как с куста
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28.09.2021 16:49 Відповісти
Надеюсь, строгий выговор? А то как обычно простой.
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28.09.2021 16:51 Відповісти
мало дуже мало!!!!! А як на рахунок тебе бєнєдиктова????????!!!!!!!
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28.09.2021 16:57 Відповісти
Самое большое наказание это увольнение, с дальнейшим повышением в другом силовом органе. К сожалению.
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Вот опять они всех лохами считают, а себя самыми хитрожопыми. Ведь дураку же понятно, что "после аттестации ушел каждый третий прокурор ..." Куда "ушел"? Спокойно тратить наворованное и дальше богатеть с "честно купленной" недвижимости?
За "привлекли к ответственности" вообще молчу. Пальчиком погрозили? Выговор объявили?
Да вы просто зверь какой-то, госпожа Венедиктова!
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28.09.2021 17:07 Відповісти
Но никого не посадили и не посадят.
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28.09.2021 17:15 Відповісти
Ой, как Вам далеко до Ли Куан Ю. Когда не "привлечете к ответственности", а посадите, и не 30, а 400, и не за полтора года, а за пол года - тогда это будет похоже на борьбу с коррупцией.
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28.09.2021 17:17 Відповісти
Бенедиктовна держит население за идиотов. И в каком то изощрёном измерении она права. Все кто не может красть в таких масштабах как она- идиоты
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28.09.2021 17:19 Відповісти
З восьми тисяч вони прівлєклі за корупцію "болєє тридцяти",а якщо точніше то тридцять з половиною...Тридцять перший прокурор,уже прівлєчонний за корупцію зумів очиститись,віддавши все,що корупція йому принесла...Вони почали з себе,процес очіщенія продовжається,і вже намічена нова переатестація,де конкретно розписана вартість кожної прокурорської посади...Після того,як вони очистяться самі,то примуться очищати нас...і все почнеться спочатку...
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28.09.2021 17:23 Відповісти
Копия Совка, где народу показывали, что сажают завмагов, расстреливают главтрестов. А тырили невдолюенно секретари ЦКов и генералы МВД.
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28.09.2021 17:30 Відповісти
Яке очищення????
Всі старі держиморди залишились тільки керівників з района на район перетосували!!!
Прокурори стали в лице говорити що безкоштовно підозри не підписуємо!!!
Більше 20 крим проваджень - чекають закриття по срокам бо ніхто підозру безкоштовно не збирається підписувати!
Скаржитись немає куда!!! Кругова порука!!!
ЦЕ РЕФОРМА????
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28.09.2021 17:40 Відповісти
"Понесло ответственность" - Выговор сделали ?
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28.09.2021 18:00 Відповісти
Мадам Венедиктова, может с конфискацией движимости и недвижимости как- нибудь бы попробовали? И не бедных прокуроров, а их жен, детей, тещ, свах и сватов? А в тюрьму - оно негуманно как-то! Тем более, строгий выговор с занесением! Человека же может и кондрашка хватить в виде инсульта, или инфаркта!
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28.09.2021 18:00 Відповісти
Я вам даже больше скажу. Менты прокуроры налоговики таможенники и прочие бездельники идут на работу зарабатывать.
Олигархи платят налоги в бюджет - спецы по распилу бюджета работают в связке с этими спецами из силовых органов. Делят пирог по ранжиру. Такова структура нашего государства. Всех все устраивает. А садят или зарвавшихся или крысятничающих.
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28.09.2021 18:06 Відповісти
Надо за это время не 30, а минимум - 300, тогда было бы ещё нормально, а так - ерунда.
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28.09.2021 18:47 Відповісти
Патужно, патужно
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28.09.2021 20:12 Відповісти
 
 