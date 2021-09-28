За останні півтора року 30 прокурорів притягнуто до відповідальності за корупцію, - Венедіктова
Конференція "Реформа прокуратури України 2019-2021 років: досягнення та подальші кроки" пройшла в Києві. На ній підбили підсумки реформи.
Про це написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми завершили безпрецедентне очищення системи – із інституції після атестації пішов кожен третій прокурор, ми влили "нову кров" - фахівців з-поза системи, ми сформували основу незалежності – органи прокурорського самоврядування", - повідомила вона.
За словами Венедіктової, орієнтир для понад 8000 прокурорів зараз - "жити у верховенстві права, будувати його кожен день і робити його доступним для людей".
"Справедливість ми починаємо із себе. За ті півтора року, що я Генеральний прокурор, ми більше 30 прокурорів притягнули до відповідальності за корупцію. Мені здається, що коли система здатна очищуватися сама – тоді вона здатна викликати довіру і у людей, тоді вона здатна бути дійсно інструментом того, для чого вона створювалася – для справедливості", - впевнена генпрокурор.
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Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?
А то кидаться пустыми словами каждый может
За "привлекли к ответственности" вообще молчу. Пальчиком погрозили? Выговор объявили?
Да вы просто зверь какой-то, госпожа Венедиктова!
Всі старі держиморди залишились тільки керівників з района на район перетосували!!!
Прокурори стали в лице говорити що безкоштовно підозри не підписуємо!!!
Більше 20 крим проваджень - чекають закриття по срокам бо ніхто підозру безкоштовно не збирається підписувати!
Скаржитись немає куда!!! Кругова порука!!!
ЦЕ РЕФОРМА????
Олигархи платят налоги в бюджет - спецы по распилу бюджета работают в связке с этими спецами из силовых органов. Делят пирог по ранжиру. Такова структура нашего государства. Всех все устраивает. А садят или зарвавшихся или крысятничающих.