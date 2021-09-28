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Новини Коронавірус і карантин
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Індія схвалила випробування вакцини від коронавірусу Novavax на дітях 7-11 років, - Reuters

Індія схвалила випробування вакцини від коронавірусу Novavax на дітях 7-11 років, - Reuters

Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років. Йдеться про американський препарат Novavax.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначено, що Інститут сироватки провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12-17 років і вже надав дані про протестованих 100 учасників.

Зазначено, що хоч Novavax ще не схвалена індійськими органами охорони здоров'я, проте індійський регулятор очікує, що вакцина буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

Зараз же Індія вже встигла зробити понад 870 мільйонів щеплень від COVID-19, населення країни 1,4 млрд осіб.

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Автор: 

вакцина (4419) діти (5057) Індія (667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Индийские бабы еще нарожают
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28.09.2021 16:48
+4
Експеременти на людях продовжуються і це печалька.
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28.09.2021 16:49
+2
Все понятно-в Англии митинги,с избиением полиции,против обязательной вакцинации детей, А ЗДЕСЬ?
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28.09.2021 16:55
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Индийские бабы еще нарожают
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28.09.2021 16:48 Відповісти
Ти ще від ковіда не помер? Чи ти вакцинований?
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28.09.2021 17:27 Відповісти
Експеременти на людях продовжуються і це печалька.
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28.09.2021 16:49 Відповісти
"вакцинировав 1,4 млрд человек"

ого...
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28.09.2021 16:53 Відповісти
100%. И это ещё не считая детей 7-11 лет и младше. Вот такая коронастатистика)
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28.09.2021 17:02 Відповісти
Все понятно-в Англии митинги,с избиением полиции,против обязательной вакцинации детей, А ЗДЕСЬ?
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28.09.2021 16:55 Відповісти
Слово фашизм типово вживають тільки росіяни. Воно і зрозуміло, що їх діди, які не служили німцям були вертухаями тому , що війна закінчилась в 1945 році вони можуть і не знати. Тому дідовик або вчить нас із мозькви, або її ще не викрило СБУ.
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28.09.2021 17:32 Відповісти
Фашизм слово поповское. Пишу на російській для кожного рузького бидла.
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28.09.2021 17:43 Відповісти
Скоріш за все ці вакцини, зовсім не вакцини і дай Бог щоб вони були не шкідливі, це все більше схоже, на завойовування ринку стабільного заробітку, методом присажування на голку....
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Этот псевдо институт-богомолец похоже кубло ********.
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28.09.2021 17:17 Відповісти
Такого даже австралийские фашисты не делают
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28.09.2021 17:21 Відповісти
Ще один антифашист.
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28.09.2021 17:34 Відповісти
Ну кому-то нужно. Желающих лизать коронасапоги - прорва
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28.09.2021 17:50 Відповісти
Москалі, знайдіть якагось хохла зрадника і він вам понаписує нормальні пости без слів фашизм і лизати чоботи. Ми розуміємо, що на расєє ці піпел хаває, в Україні це вже не канає.
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28.09.2021 18:04 Відповісти
Як там погода на мозькві? Скільки вас померло за добу у вільному російському рейху?
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28.09.2021 17:33 Відповісти
Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек.

Думаю что бред пишут , читаю в оригинале в источнике: уколото 870 миллионов ДОЗ среди населения 1.4 млрд человек
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28.09.2021 17:10 Відповісти
Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек. Источник:

тоже удивился такой математике
хотя надо просто написАть, пусть мол люди думают шо укольчики этакрута.
но блин - настолько тупо написать то?
ну поверил бы еще шо 300млн. укололи по разу и 100 млн. по два.
но такое - не верю.
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28.09.2021 17:20 Відповісти
Читаем внимательно. Написано "более 870 миллионов прививок". Под это определение попадают все числа от 870 миллионов до плюс бесконечности. Так что технически ошибки нет .
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28.09.2021 18:04 Відповісти
Главное родителям понимать, что исход ИСПЫТАНИЙ может быть совершенно непредсказуемым.
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28.09.2021 18:16 Відповісти
 
 