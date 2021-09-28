Індія схвалила випробування вакцини від коронавірусу Novavax на дітях 7-11 років, - Reuters

Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років. Йдеться про американський препарат Novavax.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначено, що Інститут сироватки провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12-17 років і вже надав дані про протестованих 100 учасників.

Зазначено, що хоч Novavax ще не схвалена індійськими органами охорони здоров'я, проте індійський регулятор очікує, що вакцина буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

Зараз же Індія вже встигла зробити понад 870 мільйонів щеплень від COVID-19, населення країни 1,4 млрд осіб.

Читайте також: Спалах "загадкової лихоманки" в Індії: влада одного зі штатів розпорядилася закрити всі школи