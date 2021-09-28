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Індія схвалила випробування вакцини від коронавірусу Novavax на дітях 7-11 років, - Reuters
Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років. Йдеться про американський препарат Novavax.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначено, що Інститут сироватки провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12-17 років і вже надав дані про протестованих 100 учасників.
Зазначено, що хоч Novavax ще не схвалена індійськими органами охорони здоров'я, проте індійський регулятор очікує, що вакцина буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.
Зараз же Індія вже встигла зробити понад 870 мільйонів щеплень від COVID-19, населення країни 1,4 млрд осіб.
Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.09.2021 16:48
+4 Kucher
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ого...
Думаю что бред пишут , читаю в оригинале в источнике: уколото 870 миллионов ДОЗ среди населения 1.4 млрд человек
тоже удивился такой математике
хотя надо просто написАть, пусть мол люди думают шо укольчики этакрута.
но блин - настолько тупо написать то?
ну поверил бы еще шо 300млн. укололи по разу и 100 млн. по два.
но такое - не верю.