Прошу главу МВС Монастирського розслідувати незаконну розробку надр на Полтавщині, - "слуга народу" Павловський

Народний депутат Верховної Ради України, член підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Петро Павловський (Слуга народу) звернувся до Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо розслідування резонансних випадків незаконного видобування корисних копалин, які використовуються в дорожньому будівництві.

Текст звернення депутат оприлюднив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

"Кілька років тому, ще до обрання Президентом України Володимира Зеленського, на всю Україну пролунали повідомлення ЗМІ про кримінальні справи за численними фактами незаконно видобування корисних копалин, які використовувалися для будівництва автомобільних доріг державного значення. … минають роки, а щодо результатів розслідування немає ніякої конкретної інформації. Якщо винних вже знайшли і притягнули до відповідальності, чому це приховують від широкого загалу? А якщо ні – чим займаються органи досудового розслідування?" – запитує Петро Павловський у дописі.

Народний депутат просить Міністра внутрішніх справ вжити заходів з метою належного та своєчасного здійснення та завершення розслідування чотирьох кримінальних проваджень (в Полтавській обл.):

№12017170330000352 від 22.07.2017 (порушення законодавства про надра в Хорольському р-ні і розкрадання коштів під час реконструкції автодороги М-03 представництвом іноземної компанії);

№12018170120000254 від 31.08.2018 (розкрадання надр, Великобагачанський р-н);

№12018170000000506 від 25.10.2018 (розкрадання надр, Кобеляцький р-н);

№12018170000000507 від 25.10.2018 (розкрадання надр, Кобеляцький р-н).

На переконання депутата, незважаючи на розвиток дорожнього господарства, суспільство не повинне "закривати очі і вибачати беззаконня, яким подекуди супроводжуються роботи".

"До мене, як до члена Комітету з питань транспорту та інфраструктури, звернулася Асоціація "Національна дорожня асоціація якості" з проханням сприяти у встановленні істини у згаданих справах. В Асоціації заявляють, що використання незаконно видобутих копалин в якості будівельних матеріалів для дорожнього будівництва – це не лише збитки бюджетам держави і громад. Така практика скорочує експлуатаційні терміни збудованих чи відремонтованих доріг, адже незаконно видобуте не проходить жодного контролю якості", - йдеться в дописі Петра Павловського.

Народний депутат пообіцяв оприлюднити відповіді, які отримає від глави МВС.

Раніше із закликом інформувати підкомітет з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства про випадки порушення технології будівництва шляхів, підміни матеріалів чи використання матеріалів незаконного походження звернувся голова підкомітету Юрій Корявченков. "Великому будівництву" - потрібні #ВартовіЯкості". – написав депутат.

Нагадаємо, в червні 2020 р. із посиланням на керівника Державної екологічної інспекції Центрального Округу Євгена Мартосенка місцеві ЗМІ писали, що незаконні кар’єри на Полтавщині займають близько 100 га.

Про несанкціоноване видобування корисних копалин підрядною дорожньою будівельною організацією в липні 2021 р. заявляли в управлінні Держпраці в Полтавській області.

В серпні 2021 року стало відомо, що потужна дорожня компанія без дозволу возила глину на об'єкт "Велике будівництво" в Решетилівському районі.