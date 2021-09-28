Щоб вкрасти 1 гривню на ПДВ, вони завдають збитків на 19 грн, - "слуга народу" Заблоцький про "скручування"

РНБО подібно списку санкцій на контрабандистів має мати санкційні списки на скрутників ПДВ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

"В процесі участі в конкурсі я активно розбирався з тим, як працюють основні схематози в Податковій. Адже бачив закриття корупційних схем основним завданням. Розібрався. Злили мені купу інформації порядні працівники Податкової. Навіть самі схематозники доносили мені одне на одного, адже бачать між собою конкуренцію. Я чудово знаю про всі види крадіжок ПДВ, з ким та на якому рівні вони погоджуються. Знаю імена і "клікухи" основних організаторів скруток, які не соромляться бігати по бізнесменах Києва і розказувати, які в них буцімто квоти на скрутки по областях", - підкреслив парламентарій.

За словами Заблоцького, він буде всю наявну інформацію системно викривати публічно, підкріплювати депутатськими зверненнями до правоохоронних органів.

"Скрутки ПДВ - це чисте зло. На кожну отриману податківцями гривню винагороди за закриті очі бюджет втрачає 19 грн. Цим крадіжкам як явищу буде так чи інакше покладено край. Тому звертаюсь до підприємців, яким пропонують скрут зі словами: "це в межах квот, все погоджено". Немає ніяких універсальних погоджень і бути не може. Купите скручений податковий кредит, виявимо - напишемо в правоохоронні органи миттєво, заблокуємо ці кошти назавжди. Це виявляти доволі просто, з початком функціонування Бюро економічної безпеки взагалі стане безпроблемно", - зазначив нардеп.

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Заблоцький вважає, що РНБО подібно списку санкцій на контрабандистів має мати санкційні списки на скрутників.

"Я також чудово знаю про всі корупційні схеми з акцизами, податковим аудитом та ін. Це ганебно, коли окремі податківці дозволяють відкрито просити офіційні та неофіційні обов’язкові штрафи до бюджету при податкових перевірках. До цього теж доберусь. Одним словом, участь у конкурсі на керівника ДПС дала можливість мені подивитись на світ новими очима та отримати нові амбіції. Ці амбіції - знищити основні корупційні схеми в ДПС", - підсумував парламентарій.