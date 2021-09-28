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Новини
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Щоб вкрасти 1 гривню на ПДВ, вони завдають збитків на 19 грн, - "слуга народу" Заблоцький про "скручування"

Щоб вкрасти 1 гривню на ПДВ, вони завдають збитків на 19 грн, -

РНБО подібно списку санкцій на контрабандистів має мати санкційні списки на скрутників ПДВ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

"В процесі участі в конкурсі я активно розбирався з тим, як працюють основні схематози в Податковій. Адже бачив закриття корупційних схем основним завданням. Розібрався. Злили мені купу інформації порядні працівники Податкової. Навіть самі схематозники доносили мені одне на одного, адже бачать між собою конкуренцію. Я чудово знаю про всі види крадіжок ПДВ, з ким та на якому рівні вони погоджуються. Знаю імена і "клікухи" основних організаторів скруток, які не соромляться бігати по бізнесменах Києва і розказувати, які в них буцімто квоти на скрутки по областях", - підкреслив парламентарій.

За словами Заблоцького, він буде всю наявну інформацію системно викривати публічно, підкріплювати депутатськими зверненнями до правоохоронних органів.

"Скрутки ПДВ - це чисте зло. На кожну отриману податківцями гривню винагороди за закриті очі бюджет втрачає 19 грн. Цим крадіжкам як явищу буде так чи інакше покладено край. Тому звертаюсь до підприємців, яким пропонують скрут зі словами: "це в межах квот, все погоджено". Немає ніяких універсальних погоджень і бути не може. Купите скручений податковий кредит, виявимо - напишемо в правоохоронні органи миттєво, заблокуємо ці кошти назавжди. Це виявляти доволі просто, з початком функціонування Бюро економічної безпеки взагалі стане безпроблемно", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через "скрутки" ПДВ держава щороку втрачає понад 10 мільярдів гривень, - Уманський

Заблоцький вважає, що РНБО подібно списку санкцій на контрабандистів має мати санкційні списки на скрутників.

"Я також чудово знаю про всі корупційні схеми з акцизами, податковим аудитом та ін. Це ганебно, коли окремі податківці дозволяють відкрито просити офіційні та неофіційні обов’язкові штрафи до бюджету при податкових перевірках. До цього теж доберусь. Одним словом, участь у конкурсі на керівника ДПС дала можливість мені подивитись на світ новими очима та отримати нові амбіції. Ці амбіції - знищити основні корупційні схеми в ДПС", - підсумував парламентарій.

Автор: 

ПДВ (623) Державна податкова служба (418) Заблоцький Мар’ян (26)


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Топ коментарі
+7
Контрабандою вже не торгують з-під поли, у всіх містах цілком облаштовані магазини контрабасу, проходячи момо котрих мусора хіхікають і демонстративно відвертаються.
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28.09.2021 17:02
+7
"Я знаю про все виды воровства НДС сотрудниками налоговой службы, на каждую собранную в бюджет гривну они крадут 19 грн"
... и очень обидно, что не возгоавляю процесс!
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28.09.2021 17:03
+5
Я говорит до всех доберусь и потребую долю.))
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28.09.2021 17:03
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Контрабандою вже не торгують з-під поли, у всіх містах цілком облаштовані магазини контрабасу, проходячи момо котрих мусора хіхікають і демонстративно відвертаються.
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28.09.2021 17:02 Відповісти
Там такой же контрабас как ты папа Римский. А мусора хихикают с лохов.
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28.09.2021 17:04 Відповісти
Ні, Вітю. Справжній контрабас. Цигарки, водка-пальонка. ;Мальборо; з Придністров'я- по 20 гривень.
Але лайно. Курити не можливо. Хоча... Від білоруських кращі.
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28.09.2021 17:07 Відповісти
Все знают что воруют только у нас за это не наказывают
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28.09.2021 17:02 Відповісти
другими словами - я полезная животинка - дайте мне кабинет...
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28.09.2021 17:03 Відповісти
"Я знаю про все виды воровства НДС сотрудниками налоговой службы, на каждую собранную в бюджет гривну они крадут 19 грн"
... и очень обидно, что не возгоавляю процесс!
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28.09.2021 17:03 Відповісти
Я говорит до всех доберусь и потребую долю.))
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28.09.2021 17:03 Відповісти
Реакция должна быть сопоставима с той что была после покушения на Нахмановича.
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28.09.2021 17:04 Відповісти
Это невозможно. Нет, я уверен что воруют по черному! Но своровать 19 грн. из 20 - в это поверить не могу. Это уже просто сюрреализм, фантасмагория.
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28.09.2021 17:05 Відповісти
Да завирает он, нереально воровать 95%, процентов 20-30 еще поверю.
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28.09.2021 17:08 Відповісти
А я верю ! ЗЕУБЛЮДКИ - МЕГАВОРЮГИ
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28.09.2021 17:11 Відповісти
Чювак ашипся
Бюджет 20% недополучает НДСа, а 1% за это получает налоговик. Но этож не бюджет
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28.09.2021 17:08 Відповісти
С такими познаниями "слуга народа" Марьян Заблоцкий может скоро упасть с балкона. Или застрелиться из охотничьего ружья..
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28.09.2021 17:06 Відповісти
Это знают все частные предприниматели. И этот факт и на них действует разлагающе. Если люди стоящие на страже закона берут взятки( то есть крадут), то почему бы и предпринимателям не украсть. что-то на чёрный день?
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28.09.2021 17:10 Відповісти
А й справді, чому б і ні??? Подивіться на автівки "пересічних" податківців!
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29.09.2021 18:07 Відповісти
должно иметь санкционные списки на скрутчиков НДС))))) ППЦ, они хоть сами понимают какие они долб...бы? )))) похоже нет. клоуны, валите уже на#, ваш цирк ВСЕМ остопиз...л!
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28.09.2021 17:06 Відповісти
Наши налоги грузовиками вывозят в нужном направлении... воруют денег на много больше чем раньше
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28.09.2021 17:07 Відповісти
Заблоцкий прав. Такое имеет место в налоговой службе.
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28.09.2021 17:07 Відповісти
Скрутки - на грани, но по закону.
И банку 4% при расчете карточкой - тоже согласно закону.
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28.09.2021 17:27 Відповісти
кто такие эти "они"? это вы наносите урон, зеленка глупая
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28.09.2021 17:30 Відповісти
3 Ха-ха!

https://ibigdan.livejournal.com/27328928.html "Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит!" (с)

Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.

https://twitter.com/Garry51302808/status/1442414674083909633 @Garry51302808
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28.09.2021 17:50 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27328740.html Друзям все, ворогам - закон про мову
Всупереч закону про мову, ЗеДержкіно відмовило в дозволі на прокат докфільму про війну з Росією мовою оригіналу, звинувачуючи в усьому закон про мову.
Водночас на ТБ з дозволу Держкіно іде купа російськомовних фільмів, які грубо порушують закон про мову.

Громадське звернення до Держкіно https://www.facebook.com/zakonpromovu5670/posts/1132651697143061 тут .

https://twitter.com/Vidsich/status/1442732617099616257 @Vidsich
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28.09.2021 17:52 Відповісти
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28.09.2021 18:03 Відповісти
 
 