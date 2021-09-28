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Очільниця Мінсоцполітики Лазебна про можливість своєї відставки: У мене немає такої інформації

Очільниця Мінсоцполітики Лазебна про можливість своєї відставки: У мене немає такої інформації

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що не володіє інформацією про можливі ротації в уряді.

Про це вона заявила сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає такої інформації, мені нема чого коментувати", - сказала вона.

У той же час, Лазебна заявила, що коли прийде час залишити посаду міністра, вона не припинить займатися соціальною сферою.

"У мене є і політичний досвід, і великий професійний досвід, тому я і далі працюватиму для людей, стільки скільки зможу", - додала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопичувальна пенсійна система запрацює, можливо, з 2024 року - Лазебна

Автор: 

Кабмін (14081) відставка (1462) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


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читай прессу\, лазебная\
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28.09.2021 17:09 Відповісти
В інших зелених міністрів такої інформації також не було.
Вас викидають як сміття, з яким нічого не обговорюють.
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28.09.2021 17:10 Відповісти
...або запрошення не надіслали

свічка@svecha62



Слугам розсилають повідомлення з вимогами дресс-коду для гала-вечірки в Трускавці.

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28.09.2021 17:22 Відповісти
свічка@svecha62



Арахамія про гала-вечірку: "голові ВР Дмитру Разумкову запрошення поки не надсилали, "бо він позафракційний", а от його перший заступник Стефанчук буде присутнім, "бо він менеджер проєктів законів так званої трійки".
В нас вже "трійки" з'явилися? Поки що "так звані"
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28.09.2021 18:07 Відповісти
Тя не отставлять надо, а вешать. Как и всё ваше кодло.
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28.09.2021 17:13 Відповісти
кто кто?
хорошо не знать всех министров. вот как например какая то шо там расследует по вагнеровикам - ********, или как там шо обосрала покладывающего... чет фамилию не вспомню, но что то типо такое - Загробная или че то такое. Заблудная шоле?
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28.09.2021 17:15 Відповісти
Да тебя и спрашивать никто не будет, выкинут, как паршивую сучку. Ну, а уходит самой, ой, как не хочется от такого халявного местечка.
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28.09.2021 17:20 Відповісти
а що вона зробила для країни, щоб знати хто вона така, а жидок Арахамія-хламідія її вже звільнив
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28.09.2021 18:04 Відповісти
 
 