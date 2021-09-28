Очільниця Мінсоцполітики Лазебна про можливість своєї відставки: У мене немає такої інформації
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що не володіє інформацією про можливі ротації в уряді.
Про це вона заявила сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене немає такої інформації, мені нема чого коментувати", - сказала вона.
У той же час, Лазебна заявила, що коли прийде час залишити посаду міністра, вона не припинить займатися соціальною сферою.
"У мене є і політичний досвід, і великий професійний досвід, тому я і далі працюватиму для людей, стільки скільки зможу", - додала міністр.
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свічка@svecha62
Слугам розсилають повідомлення з вимогами дресс-коду для гала-вечірки в Трускавці.
Арахамія про гала-вечірку: "голові ВР Дмитру Разумкову запрошення поки не надсилали, "бо він позафракційний", а от його перший заступник Стефанчук буде присутнім, "бо він менеджер проєктів законів так званої трійки".
В нас вже "трійки" з'явилися? Поки що "так звані"
хорошо не знать всех министров. вот как например какая то шо там расследует по вагнеровикам - ********, или как там шо обосрала покладывающего... чет фамилию не вспомню, но что то типо такое - Загробная или че то такое. Заблудная шоле?