Очільниця Мінсоцполітики Лазебна про можливість своєї відставки: У мене немає такої інформації

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що не володіє інформацією про можливі ротації в уряді.

Про це вона заявила сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає такої інформації, мені нема чого коментувати", - сказала вона.

У той же час, Лазебна заявила, що коли прийде час залишити посаду міністра, вона не припинить займатися соціальною сферою.

"У мене є і політичний досвід, і великий професійний досвід, тому я і далі працюватиму для людей, стільки скільки зможу", - додала міністр.

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