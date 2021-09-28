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Новини
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"Євросолідарність" звернулася до правоохоронних органів через порушення при голосуванні за закон про олігархів

Фракція "Європейська солідарність" подала заяви в НАБУ, ДБР і Офіс генерального прокурора про вчинення кримінального злочину при голосуванні за законопроект про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу партії.

"Минулого тижня в стінах парламенту було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроект про так звану "деолігархізацію". Ці порушення були продовжені і під час засідання", - пояснив лідер фракції Артур Герасимов.

В прес-службі пояснили, що заяви стосуються вчинення злочину депутатами "Слуги Народу" за статтями 351 та 364 Кримінального кодексу.

"Злочин, передбачений статтями Кримінального кодексу - перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером, представником президента в парламенті. Демократія - це процедура. А закон - це обов`язкові правила поведінки, які приймаються парламентом за належною процедурою. Були ухвалено норми, які суперечать одна одній. Це - наслідок таких незаконних, злочинних дій. Коли поспіхом, фактично ґвалтуючи регламент і процедуру, було ухвалено взаємо суперечливі рішення І це також є частиною цього злочину", - пояснює народний депутат Ростислав Павленко.

Володимир В’ятрович зауважив, що так званий "закон про олігархів" має на меті розширення повноважень президента і підконтрольного йому РНБО, а також тиск на медіа.

Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проект закону в другому читанню.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

Автор: 

олігарх (931) Європейська Солідарність (1081) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+15
Шо таке регламент і процедура? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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28.09.2021 17:30
+13
Ти не підгорай, що не так в ЄС зробили?
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28.09.2021 17:32
+11
Що в цьому законі про деолігархізацію, окрім назви? Перше.
Друге і головне. Пліснява ,ЗНОВУ, перегнула через своє жирне коліно не один Закон, щоб протягти цей фуфел.
Третьє. Які проблеми? Хіба ще не настав кінець епохи бідності?
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28.09.2021 17:35
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Directo https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1442848210909806615 39 мин



"Напад" на Шефіра, крім клоунади в ООН, стане ще й підставою для закручування гайок - по всій країні прокотиться хвиля обшуків, затримань та арештів.
Це не припущення: розповів начальник поліції, коли переконував мене санкціонувати кілька обшуків та взяття під варту.
Несемося...
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28.09.2021 17:27 Відповісти
А этим всё закон об олигархах поперёк горла встал. В стране нечем больше заниматься, все проблемы в парламенте решили? На воре и шапка горит
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28.09.2021 17:27 Відповісти
Правильнай дарогай идьош, таварисч!
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28.09.2021 17:31 Відповісти
Ти не підгорай, що не так в ЄС зробили?
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28.09.2021 17:32 Відповісти
Що в цьому законі про деолігархізацію, окрім назви? Перше.
Друге і головне. Пліснява ,ЗНОВУ, перегнула через своє жирне коліно не один Закон, щоб протягти цей фуфел.
Третьє. Які проблеми? Хіба ще не настав кінець епохи бідності?
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28.09.2021 17:35 Відповісти
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28.09.2021 18:36 Відповісти
Эти рожи хуже ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА , его пособники и почетатели
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28.09.2021 19:23 Відповісти
Шо таке регламент і процедура? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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28.09.2021 17:30 Відповісти
це коли по 20 разів голосують за одне питання?
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28.09.2021 21:22 Відповісти
Объединяйтесь со всеми здравомыслящими! Давите зеУБЛЮДКОВ , мразей подрашистных , мегажлобов позорных ! Пролетят … ,как на местных выборах ! На одного наркомана-таракана найдётся крепкий тапок
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28.09.2021 17:38 Відповісти
не понял. а что, разве это не потужная реформа мыролюбного реформиста?
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28.09.2021 17:41 Відповісти
Обратил внимание на такой интересный момент: в темах про порошенко и "ес", зебилы и кацапы пишут одни и теже тезисы. Походу они одна и таже команда!
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28.09.2021 17:52 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но это что только теперь стало понятно? На что можно было надеяться голосуя за фигляра, который в саунах у олигархов шутейками гримасничал? Весь бизнес 95 квартала завязан на Россию. Все шутейки 95 квартала завязаны на одурачивании людей, высмеивании настоящих ценностей и продвижение низких человеческих качеств. Это типична преступная группировка с центром управления в кремле. Как можно этого не понимать? На что можно было надеяться? Я обычный житель, гражданин, не обладаю какой-то особой информацией, читаю обычные новости. Но мне сразу в 2019 году было видно что собой представляет все это шобло зеленое. Очень обидно, что живу в стране дураков, которые верят в чудо, даже если чудо в перьях.
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28.09.2021 18:04 Відповісти
👏👏👏точнее , уважаемый Пётр не скажешь ! Меня поражает , почему например наш Юрий , Гео Лерос и другие патриоты поверили негодяям , много лет открыто насмехавшимся , издевавшимся над украинским народом и его ценностями
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28.09.2021 19:31 Відповісти
Один интеллектуальный уровень.
У дураков мысли сходятся.
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28.09.2021 18:42 Відповісти
Не вижу криминала. "ЕС" и Порошенко неразделимы.
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28.09.2021 20:37 Відповісти
Процедуры для зелени это услуги в Трускавецком санатории, не более.
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28.09.2021 17:53 Відповісти
Схоже на тролінг правоохоронців, які навіть не можуть встановити чи був за кермом автомобіля нардеп на момент ДТП.
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28.09.2021 18:13 Відповісти
нет. Я не юрист, но помоему эти заявления будут иметь последствия для Стефанчука и других "слуг" -нарушителей законов, даже после того как они перестанут быть депутатами.... Спустя годы....
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28.09.2021 18:31 Відповісти
Петро Алексеевич зашевелился. Что-то чувствует спинным мозгом
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28.09.2021 18:48 Відповісти
Угу,ему даже не пришлось сворачивать закончик в трубочку,чтоб засунуть ее зекрысе в одно место -зесрань сама все помножила на ноль)с почином,зебил
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28.09.2021 19:49 Відповісти
Шапка загорелась
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28.09.2021 19:53 Відповісти
А шо с вагнеровцами?
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28.09.2021 20:12 Відповісти
Захищають свого олігарха Порошенка!
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28.09.2021 20:12 Відповісти
Все на защиту олигархов! 200тыс. га - не богатство! Не больше 2 телекаталов в одни руки! Ахметов- наше будущее!
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28.09.2021 20:33 Відповісти
Людям глубоко насрать на все их "законы", что они там себе САМИ написали "с потолка" языком ушлых юристов-лжецов и крючкотворцев. Когда переполнится чаша терпения и прольется весь гнев на их головы, то будет уже все равно по какому закону их "незаконно" повесили, прирезали или порвали на куски!
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28.09.2021 21:13 Відповісти
Тобто поставити раком Конституцію і парламент, назначаючи кумпрокурора , це було нормально. І ставити на голосування 27 раз одне і теж.
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28.09.2021 21:23 Відповісти
Та то таке ! Секта святого Петра йому такі невеличкі відступи від процедури вибачили відразу . А голосування про особливий статус Даунбасу - то взагалі була пісня а-ля БПП та бувших ригів - навіть більшість народофронтівців за це вперший раз не голосувал
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28.09.2021 23:04 Відповісти
 
 