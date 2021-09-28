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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби поранено двох воїнів, 7 порушень режиму "тиші". Найманці РФ скидали ВОГ-17 з безпілотників у районі Лебединського та Широкиного, - ООС

Від початку доби поранено двох воїнів, 7 порушень режиму

Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрштабу ООС.

Підкреслюється, що в напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Двічі під обстріл потрапили наші позиції поблизу Кам'янки. Перший обстріл ворог зробив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм. Крім цього, в Донецькій області зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське і Широкине", - заявляють у штабі.

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Також наголошується, що внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали вогнепальних поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров'я - задовільний.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли", - уточнили в штабі.

Автор: 

агресія (1194) обстріл (28365) поранення (2801) Донбас (22354) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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Гавнокомандующий откроет хоть раз рот по этим каждодневным поводам? Или оно гавкает и шевелится только когда его квартальных кумовьев обижают?
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28.09.2021 17:35 Відповісти
Нє-а. Атопутіннападьоть.
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28.09.2021 17:36 Відповісти
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28.09.2021 17:48 Відповісти
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28.09.2021 18:07 Відповісти
От тільки нащо такого цінного агента світити?
Хай щастить герою!
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28.09.2021 18:13 Відповісти
Невже не можна хоч один раз шмальнути так,щоб друзки до неба летіли?
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28.09.2021 19:16 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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28.09.2021 19:28 Відповісти
 
 