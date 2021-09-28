Від початку доби поранено двох воїнів, 7 порушень режиму "тиші". Найманці РФ скидали ВОГ-17 з безпілотників у районі Лебединського та Широкиного, - ООС

Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрштабу ООС.

Підкреслюється, що в напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Двічі під обстріл потрапили наші позиції поблизу Кам'янки. Перший обстріл ворог зробив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм. Крім цього, в Донецькій області зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 у районі населених пунктів Лебединське і Широкине", - заявляють у штабі.

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Також наголошується, що внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали вогнепальних поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їх здоров'я - задовільний.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь, чим змусили супротивника припинити обстріли", - уточнили в штабі.