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Новини
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До кінця 2022 року відкриється 10 тисяч спортивних майданчиків, - Офіс президента

До кінця 2022 року відкриється 10 тисяч спортивних майданчиків, - Офіс президента

Реалізація проєкту "Активні парки - локації здорової України", що передбачає установку спортивних майданчиків у дворах проводиться в межах програми президента України Володимира Зеленського "Здорова Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, проєкт передбачає створення в українських містах локацій "активний парк" і "спортивний майданчик". Близько 100 "активних парків" уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 активних локацій.

"Кожен "активний парк" оснащений QR-кодами, завдяки яким відвідувач має змогу провести тренування будь-якої складності, обравши власного тренера серед зірок естради, кінематографу, професійних спортсменів, або провести тренування з президентом України. Також у межах проєкту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі, – передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року", - говориться в повідомленні.

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"Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей", – зазначив заступник керівника Офісу резидента України Кирило Тимошенко

Автор: 

спорт (1618) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+13
Мільярд дерев вже посадив. Тепер взявся за спорт.
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28.09.2021 18:00
+11
Лучше б закрыли до конца года зекоМанду - толку было бы больше для страны
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28.09.2021 17:54
+9
Та погасіть хоч заборгованість перед військовими, "будівельники" мля!
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28.09.2021 18:04
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Треба тільки дерева вирубати.
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28.09.2021 17:50 Відповісти
уже ж открывали на прошлой неделе 10 000 площадок... шо, опять?
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28.09.2021 17:52 Відповісти
то неправільні
забули прикрутити бронзову табличку
"Споруджено Великим Будівничим ЗЕлею"
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28.09.2021 19:02 Відповісти
маленкький гигант Великого будівництва
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28.09.2021 19:03 Відповісти
Лучше б закрыли до конца года зекоМанду - толку было бы больше для страны
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28.09.2021 17:54 Відповісти
Мільярд дерев вже посадив. Тепер взявся за спорт.
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28.09.2021 18:00 Відповісти
вчера по радио слышал новость что во всей Англии решили посадить 3 ЛЯМА деревьев за 50 лямов фунтов. Интересно сколько коротышка нелох планировал скрысить с ЛЯРДА деревьев?
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28.09.2021 19:34 Відповісти
300 тысяч одних курьеров и суп в кастрюльке прямо из Парижу!
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28.09.2021 18:01 Відповісти
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!! На манежі ті самі "новие лица" !!!)))
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28.09.2021 18:03 Відповісти
Та погасіть хоч заборгованість перед військовими, "будівельники" мля!
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28.09.2021 18:04 Відповісти
Так в 2022 году на вирус уже пох?
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28.09.2021 18:09 Відповісти
Лавочки возле дома - пенсионерам! Молодежи - спортплощадки! Да будет так!
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28.09.2021 18:09 Відповісти
Землю-селянам ,шахти-шахтарям ,а льотчикам -небо !!!!)))
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28.09.2021 18:16 Відповісти
мразота зеЛеная лживый мародерина!
как уже за№$л
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28.09.2021 18:21 Відповісти
На них потомки зедэбилов будут пить пиво и размножаться.
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28.09.2021 18:31 Відповісти
Сколько вооружений будет закуплено для воюющей армии? И украинского производства.
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28.09.2021 18:35 Відповісти
кто больше ?
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28.09.2021 18:36 Відповісти
какое отношение эти чмошники имеют к городской инфраструктуре со своими площадками? это местное самоуправление.
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28.09.2021 18:38 Відповісти
Ну да, будет на что бабло списывать, в свои бездонные карманы...
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28.09.2021 18:41 Відповісти
ага, как же, верим, и еще по периметру их обсадят миллиардом деревьев. данную "божью росу" надо понимать так, что до конца 2022 ЗЕ-мафия "попилит" еще и деньги выделенные для "10 тысяч спортивных площадок". ЗЕ-власть жуликов и воров.
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28.09.2021 18:42 Відповісти
чим би говнокомандувач не тішилось аби не какало.. понавибирали..
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28.09.2021 18:43 Відповісти
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28.09.2021 19:07 Відповісти
Скільки вже мільйярдів дерев посаджено???
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28.09.2021 19:24 Відповісти
А прогноз хотя бы есть сколько зимой закроется школ из-за отсутствия отопления?
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28.09.2021 20:06 Відповісти
Это будет просто: налепить на всех спортивных площадках, которые строятся за счет городских и местных советов свою наклейку и дело в шляпе.
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28.09.2021 20:33 Відповісти
Однажды бывал в столице и поразился - в одном дворе спального района 5 стадионов. ПЯТЬ, Карл! Пять дорогих всегда пустых здоровенных стадиона. А кто то в это же время из последних средств покупает хлеб и берет кредит на выплату комуналки.
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24.12.2021 01:28 Відповісти
 
 