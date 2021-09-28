До кінця 2022 року відкриється 10 тисяч спортивних майданчиків, - Офіс президента

Реалізація проєкту "Активні парки - локації здорової України", що передбачає установку спортивних майданчиків у дворах проводиться в межах програми президента України Володимира Зеленського "Здорова Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, проєкт передбачає створення в українських містах локацій "активний парк" і "спортивний майданчик". Близько 100 "активних парків" уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 активних локацій.

"Кожен "активний парк" оснащений QR-кодами, завдяки яким відвідувач має змогу провести тренування будь-якої складності, обравши власного тренера серед зірок естради, кінематографу, професійних спортсменів, або провести тренування з президентом України. Також у межах проєкту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі, – передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року", - говориться в повідомленні.

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"Ця програма президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей", – зазначив заступник керівника Офісу резидента України Кирило Тимошенко