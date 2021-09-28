У будівлі ДФС ввели жорсткий пропускний режим: співробітники не можуть потрапити на режимний об'єкт
Будівлю ДФС охороняє фірма "Шериф". Входи і виходи в будівлю перекрито, встановлено жорсткий пропускний режим.
Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний митар", інформує Цензор.НЕТ.
За даними каналу, міністр економіки Олексій Любченко нібито дав розпорядження в.о. голови Державної податкової служби Євгену Олійнікову заблокувати вхід до Державної фіскальної служби податковим міліціонерам.
Для цих цілей Олейников, за інформацією телеграм-каналу, найняв приватну охоронну фірму "Шериф", яка "перекрила всі входи-виходи і влаштувала жорсткий пропускний режим".
"У результаті, другий день співробітники ДФС при виконанні своїх службових обов'язків не можуть потрапити на режимний об'єкт", - додали в телеграм-каналі.
Топ коментарі
+19 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар28.09.2021 17:59
+13 Small Jerboa
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+9 Привет
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"Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30. Cocktail/Сocktail Attire. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги - туфлі на високій шпильці або босоніжки", - йдеться в повідомленні.
Також глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Він уже зіграв кілька сетів за пультом на з'їзді молодіжного крила СН у Скадовську.
особенно про Коктейльные понравилось - это что такое то?
ну а если Человек-Хламидия диджеем, то понятно шо шабаш клоунов будет.
какие же они убогие то((( в смысле тупые.
https://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns
Голосуем за Лупана. гггг.
шерифы защищают шиферов. прямо вот реально круто. мерзкие клоуны. Елдак обосрался там шоле? Мерседес надо купить еще один, бронированный. ничего не говорю, но выстрел к РПГ есть такой, кумулятивный. опять же - ничего не говорю и не советую и т.д.
но все поняли.
Була вона червоная
Край шляху ЗЕля стояла....
виконується Лисим у мінорі, можна із голосінням та тужливим завиванням
просто тупо смішно шо висрали - типу одиночними бл.. по машині шо рухалась під 100км/г., хтось здійснив 18-20 прицільних пострілів.... я б йому дав торт Рошен, ой, медаль тобто
то блін - просто якшо ви чи я був в школі і їздив стріляти, то ясно шо знаєш шо 20 одноразовими - нуяк не покладеш там як на фотці машини - котра бл... рухалась на швидкості блін!!!
це ж маячня просто. ну сказали б шо типу зупинилось авто, а потім вже стріляли, але нє - дебіли звіздять шо то на ходу стільки куль покладено бл... так кучмо, шоб здохла Кучма. покладено в силует сидіння.... та просто сто трильйоній разів - не буде такого прицілу ні у кого.
шоб стріляти 20 одиночними - то відстань треба 200-300 метрів. і хер потрапиш так влучно. і клоуни пишуть шо типу так, замах.
я х.з., в Лещенка там якийсь Кір, говорить шо типу так, замах був. ну але ****, ну як ти покладеш 20 куль по машині шо їде блін під 120??
де ти маєш стояти шоб обстріл праізвєстІ? за 300 метрів хіба - ну і який чорт прицільно потрапить в таку ціль 20 разів? маячня.
ми на ДПЮ стріляли лежачи - тільки один потрапив в мішень, мій корєш. там по 4 одиночні і пара черг. хєр хто потрапив в мішень, три класи було, ну, пацани то.
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???