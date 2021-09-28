У будівлі ДФС ввели жорсткий пропускний режим: співробітники не можуть потрапити на режимний об'єкт

Будівлю ДФС охороняє фірма "Шериф". Входи і виходи в будівлю перекрито, встановлено жорсткий пропускний режим.

Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний митар", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, міністр економіки Олексій Любченко нібито дав розпорядження в.о. голови Державної податкової служби Євгену Олійнікову заблокувати вхід до Державної фіскальної служби податковим міліціонерам.

Для цих цілей Олейников, за інформацією телеграм-каналу, найняв приватну охоронну фірму "Шериф", яка "перекрила всі входи-виходи і влаштувала жорсткий пропускний режим".

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"У результаті, другий день співробітники ДФС при виконанні своїх службових обов'язків не можуть потрапити на режимний об'єкт", - додали в телеграм-каналі.