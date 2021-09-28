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У будівлі ДФС ввели жорсткий пропускний режим: співробітники не можуть потрапити на режимний об'єкт

У будівлі ДФС ввели жорсткий пропускний режим: співробітники не можуть потрапити на режимний об'єкт

Будівлю ДФС охороняє фірма "Шериф". Входи і виходи в будівлю перекрито, встановлено жорсткий пропускний режим.

Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний митар", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, міністр економіки Олексій Любченко нібито дав розпорядження в.о. голови Державної податкової служби Євгену Олійнікову заблокувати вхід до Державної фіскальної служби податковим міліціонерам.

Для цих цілей Олейников, за інформацією телеграм-каналу, найняв приватну охоронну фірму "Шериф", яка "перекрила всі входи-виходи і влаштувала жорсткий пропускний режим".

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"У результаті, другий день співробітники ДФС при виконанні своїх службових обов'язків не можуть потрапити на режимний об'єкт", - додали в телеграм-каналі.

Автор: 

податкова міліція (1495) Мельник Вадим (86) Любченко Олексій (114) Олейніков Євген (10)


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Топ коментарі
+19
Частники охраняют налоговую от налоговых же милиционеров?.. Это шутка юмора или как?
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28.09.2021 17:59
+13
Это КВАРТАЛ-95!!!
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28.09.2021 18:14
+9
А этой частной охранной фирме это чучело со своего кармана платит...или из наших налогов??
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???
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28.09.2021 18:19
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Улей запечатали, пчёлы в панике))
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28.09.2021 17:58 Відповісти
учитывая что с каждой копейки такая пчела имеет гривну в свой карман... естессна
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28.09.2021 18:57 Відповісти
Частники охраняют налоговую от налоговых же милиционеров?.. Это шутка юмора или как?
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28.09.2021 17:59 Відповісти
Это КВАРТАЛ-95!!!
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28.09.2021 18:14 Відповісти
Ну да, а когда министр Цушко вместе с Беркутом выламывал двери в Генпрокуратуре, тогда какой квартал был?
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28.09.2021 18:19 Відповісти
А чому виламував? Чому не міг просто зайти?
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28.09.2021 18:31 Відповісти
Это шо...Вот когда президентом Украины стал Кловун из квартала95 - от это было дело!
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28.09.2021 18:31 Відповісти
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28.09.2021 18:48 Відповісти
Да. Это такой прикол от Осла. По хайпу.
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28.09.2021 18:17 Відповісти
пробзділось ВСЕ у Даньскім королівстві !
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28.09.2021 18:22 Відповісти
Ожидают визита Шефира. Лестницу перед входом уже помыли. Охранника Шефира с простреленной ногой принесут после взрыва первой хлопушки в соседнем дворе.
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28.09.2021 17:59 Відповісти
Скручивают 19 гривен
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28.09.2021 18:00 Відповісти
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28.09.2021 18:04 Відповісти
"Слугам народу" розсилають повідомлення з дрес-кодом для вечірки на честь закриття з'їзду в Трускавці.
"Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30. Cocktail/Сocktail Attire. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги - туфлі на високій шпильці або босоніжки", - йдеться в повідомленні.

Також глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Він уже зіграв кілька сетів за пультом на з'їзді молодіжного крила СН у Скадовську.
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28.09.2021 18:06 Відповісти
Ех, золота епоха богемної тусовки слуг зубожілого недонаріду... Бали... Красавіци, лакєі, юнкера...
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28.09.2021 18:14 Відповісти
это не "стеб"?
особенно про Коктейльные понравилось - это что такое то?
ну а если Человек-Хламидия диджеем, то понятно шо шабаш клоунов будет.
какие же они убогие то((( в смысле тупые.
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28.09.2021 18:20 Відповісти
Бал Сатаны, пля....
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28.09.2021 18:53 Відповісти
Что. Здесь. Лять. Происходит?!
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28.09.2021 18:11 Відповісти
🤫Тс-сс, тихенько! Їх роблять разом!
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28.09.2021 18:16 Відповісти
разом їх багато!їх не подолати
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28.09.2021 18:23 Відповісти
может выборы на носу?
https://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns
Голосуем за Лупана. гггг.
шерифы защищают шиферов. прямо вот реально круто. мерзкие клоуны. Елдак обосрался там шоле? Мерседес надо купить еще один, бронированный. ничего не говорю, но выстрел к РПГ есть такой, кумулятивный. опять же - ничего не говорю и не советую и т.д.
но все поняли.
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28.09.2021 18:17 Відповісти
Навіщо РПГ? Ще не всі КАМАЗи відправились на металобрухт...
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28.09.2021 18:20 Відповісти
Їхала хфура, їхала
Була вона червоная
Край шляху ЗЕля стояла....

виконується Лисим у мінорі, можна із голосінням та тужливим завиванням
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28.09.2021 18:28 Відповісти
І обовязково хор Веревки.
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28.09.2021 18:34 Відповісти
ви мали на увазі "Співоче поле ім. Намиленої Мотузки" на Майдані ?
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28.09.2021 18:49 Відповісти
та мало хто знайдеться шоб підставитись так.
просто тупо смішно шо висрали - типу одиночними бл.. по машині шо рухалась під 100км/г., хтось здійснив 18-20 прицільних пострілів.... я б йому дав торт Рошен, ой, медаль тобто
то блін - просто якшо ви чи я був в школі і їздив стріляти, то ясно шо знаєш шо 20 одноразовими - нуяк не покладеш там як на фотці машини - котра бл... рухалась на швидкості блін!!!
це ж маячня просто. ну сказали б шо типу зупинилось авто, а потім вже стріляли, але нє - дебіли звіздять шо то на ходу стільки куль покладено бл... так кучмо, шоб здохла Кучма. покладено в силует сидіння.... та просто сто трильйоній разів - не буде такого прицілу ні у кого.
шоб стріляти 20 одиночними - то відстань треба 200-300 метрів. і хер потрапиш так влучно. і клоуни пишуть шо типу так, замах.
я х.з., в Лещенка там якийсь Кір, говорить шо типу так, замах був. ну але ****, ну як ти покладеш 20 куль по машині шо їде блін під 120??

де ти маєш стояти шоб обстріл праізвєстІ? за 300 метрів хіба - ну і який чорт прицільно потрапить в таку ціль 20 разів? маячня.
ми на ДПЮ стріляли лежачи - тільки один потрапив в мішень, мій корєш. там по 4 одиночні і пара черг. хєр хто потрапив в мішень, три класи було, ну, пацани то.
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28.09.2021 18:55 Відповісти
А этой частной охранной фирме это чучело со своего кармана платит...или из наших налогов??
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???
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28.09.2021 18:19 Відповісти
В пандемию можно без тендера.
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28.09.2021 18:35 Відповісти
Там так крадуть, так крадуть. А це є велика таємниця!
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28.09.2021 18:55 Відповісти
Это не та охранная фирмочка "шериф", которая мертвечуковская?
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29.09.2021 00:06 Відповісти
К удивлению Вовочки, оказалось, что руководить государством и стукать писюном по пианино - это не одно и то же.
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29.09.2021 08:24 Відповісти
 
 