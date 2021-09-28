Халатність чиновників Запорізької митниці завдала державі 42 млн грн збитків, - СБУ

Служба безпеки України викрила схему зловживань, організовану посадовцями Запорізької митниці. Внаслідок їхніх дій державі завдано багатомільйонні збитки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники започаткували схему ще у 2019 році. Вона "базувалася на співпраці" з недобросовісними підприємцями, які порушували правила митного оформлення вантажів.

Лише за одним із встановлених фактів, через службове "недбальство" посадовців, державний бюджет недоотримав майже 42 мільйони гривень. Це відбулося через те, що службовець митниці не виконав своїх обов’язків належним чином і не передав у встановлений термін матеріали про адміністративне правопорушення до суду.

Таким чином, адміністративне провадження закрили на підставі закінчення строків накладення стягнення.

Наразі одному із співробітників Запорізької митниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Читайте також: "Схеми" на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в "Борисполі". Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. ФОТО