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Новини Силовики
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Халатність чиновників Запорізької митниці завдала державі 42 млн грн збитків, - СБУ

Халатність чиновників Запорізької митниці завдала державі 42 млн грн збитків, - СБУ

Служба безпеки України викрила схему зловживань, організовану посадовцями Запорізької митниці. Внаслідок їхніх дій державі завдано багатомільйонні збитки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники започаткували схему ще у 2019 році. Вона "базувалася на співпраці" з недобросовісними підприємцями, які порушували правила митного оформлення вантажів.

Лише за одним із встановлених фактів, через службове "недбальство" посадовців, державний бюджет недоотримав майже 42 мільйони гривень. Це відбулося через те, що службовець митниці не виконав своїх обов’язків належним чином і не передав у встановлений термін матеріали про адміністративне правопорушення до суду.

Таким чином, адміністративне провадження закрили на підставі закінчення строків накладення стягнення.

Наразі одному із співробітників Запорізької митниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Читайте також: "Схеми" на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в "Борисполі". Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. ФОТО

Автор: 

Правоохоронні органи (2707) СБУ (12797) силовики (2513) митниця (1871) Запорізька область (3588)


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Топ коментарі
+4
Это теперь ТАК называется ?
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28.09.2021 18:17
+3
"Халатность", ага. За неї було заплачено, називайте речі своїми іменами.
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28.09.2021 18:16
+3
Взяточников срочно переименовать в халатников...
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28.09.2021 18:22
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"Халатность", ага. За неї було заплачено, називайте речі своїми іменами.
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28.09.2021 18:16 Відповісти
Це "нехлюйство", а не "халатность". Нема чого мавпувати мокшанських людоїдів.
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28.09.2021 19:30 Відповісти
Это теперь ТАК называется ?
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28.09.2021 18:17 Відповісти
Взяточников срочно переименовать в халатников...
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28.09.2021 18:22 Відповісти
Тобто крадіжка у особливо великих розмірах зараз називається халатность?
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28.09.2021 18:24 Відповісти
Так это же не забезплатно.
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28.09.2021 18:31 Відповісти
А скільки таких "халатників" іще гуляють на свободі, уявити важко.
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28.09.2021 18:27 Відповісти
95 квартал в жизнь
Скиздили 42 ляма-получили выговор
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28.09.2021 19:13 Відповісти
А руководство таможни не в апреле 19 го назначили?
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28.09.2021 19:37 Відповісти
Яка халатність? В тюрягу! Тоді "халатників" сходу нестане
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28.09.2021 19:41 Відповісти
Возместить! НЕ ЧЕМ? квартиры, дома, машины... ох и судьи такие же, лафа.
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28.09.2021 21:49 Відповісти
 
 