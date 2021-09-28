Росія незаконно утримує в ув'язненні за політичними мотивами 121 громадянина України, - Денісова

У незаконному ув'язненні за політичними мотивами в РФ перебуває 121 громадянин України, зокрема 86 кримських татар.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в ув'язненні перебуває 121 громадянин України, яких Росія незаконно позбавила свободи з політичних мотивів, з них 86 - кримські татари. Вони піддаються репресіям з релігійних переконань, піддаються жорстокому поводженню і катуванням", - заявила омбудсмен.

Денісова також зазначила випадки переслідування родичів людей, які проживають на підконтрольній уряду території України.

"Сьогодні стало відомо про обшуки у матері українського добровольця і ​​громадського активіста Станіслава Краснова в тимчасово окупованому Сімферополі. Вони були проведені з порушенням процесуальних прав, без залучення адвокатів. При цьому пошкоджено майно 74-річної жінки, а її саму безпідставно тримали впродовж декількох годин у так званому "слідчому управлінні ФСБ", - навела приклад вона.

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