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Харківська міськрада збирається домогтися в суді перейменування пр. Григоренка на пр. Жукова

Харківська міськрада збирається домогтися в суді перейменування пр. Григоренка на пр. Жукова

Харківська міська рада оскаржить у Вищому адміністративному суді рішення Другого апеляційного адміністративного суду, яке підтверджує незаконність повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська міська рада здійснить касаційне оскарження судового рішення", - сказано в повідомленні.

У мерії вважають, що під час розгляду апеляційної скарги суд допустив порушення норм законодавства.

"Суд не надав можливості представникам Харківської міської ради надати пояснення в обсязі, достатньому для обґрунтування апеляційної скарги, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи і доводи представників міської ради щодо обставин, викладених у скарзі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше у вівторок Другий апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосував за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка

Автор: 

міськрада (478) перейменування (584) Харків (5581) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+48
Да как же вы ****@ли этим долбанныи Жуковым, ватники недобитые!!!! Ска, возьмите себе домой его бюст и дрочите
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28.09.2021 19:07
+30
ну шо, хорьки? лавры бамбаза покоя не дают?
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28.09.2021 19:01
+30
да там всегда шакалы пророссийские у власти были
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28.09.2021 19:04
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ну шо, хорьки? лавры бамбаза покоя не дают?
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28.09.2021 19:01 Відповісти
За базаром следи, щегол! И не сравнивай ипанутых последователей Гепы со всеми харьковчанами
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28.09.2021 19:12 Відповісти
Е-е-е-е. А хіба не більшість харківчан того Гепу і вибирали?
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28.09.2021 19:15 Відповісти
Така сама більшість, що обрала Президентом України дрібне, сциклувате чмо
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28.09.2021 19:48 Відповісти
сами виноваты
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28.09.2021 21:13 Відповісти
Ну ось і я про що - не треба перекладати провину незрозуміло на кого - це наші знайомі, сусіди, люди з якими ми стикаємося кожен день їх вибрали, а не інопланетяни якісь нам Зє з Гепою підкинули.
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28.09.2021 21:28 Відповісти
Ты удивишься, сколько харьковчан за Терехова и Добкина на выборах в мэры проголосуют
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28.09.2021 20:47 Відповісти
Не здивуюся. Я від від мудрого наріда (та і від людства в цілому) не чекаю якихось розумних вчинків, якщо є інший вибір. Доведено.
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28.09.2021 21:31 Відповісти
Ану, ану Почекаймо, що б знати, куди плювати.
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28.09.2021 19:03 Відповісти
Твари ************.
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28.09.2021 19:04 Відповісти
Всё, что нужно знать о соседстве с ************:

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28.09.2021 19:20 Відповісти
да там всегда шакалы пророссийские у власти были
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28.09.2021 19:04 Відповісти
Самый ватный город Украины-это Харьков и это факт. Близость ********* дает о себе знать
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28.09.2021 19:05 Відповісти
Мариуполь забыл
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28.09.2021 19:09 Відповісти
Ага, блть! А родной город зеленого утырка - идеал украинского националиста?
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28.09.2021 19:13 Відповісти
Да как же вы ****@ли этим долбанныи Жуковым, ватники недобитые!!!! Ска, возьмите себе домой его бюст и дрочите
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28.09.2021 19:07 Відповісти
Самый большой мерзавец Красной армии!

Мерзавцы --- за мерзавца...
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28.09.2021 19:13 Відповісти
В Астафьев -фронтовик -писатель "Жуков б р а к о н ь е р русского народа " а дело бандюка афериста гепы благоухает
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28.09.2021 20:27 Відповісти
Кто знает конкретные фамилии этого совкового быдла, которое опять начинает долбанную судебную тяжбу по поводу присвоения проспекту украинского города поганого имени совково-сталинского упыря Жукова?

Этого тупого безграмотного сатрапа прозвали в армии "трупоукладчиком" за МИЛЛИОНЫ солдат, уложенных этим уродом в бездарных тупых наступлениях типа Ржевского сражения, в котором "маршал победы" в течение 14 месяцев непрерывных атак уложил 2 миллиона солдат, но так и не смог взять деревню Сычёвка и районный городишко Ржев.
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28.09.2021 19:41 Відповісти
У Жукова в військах кличка була "Катафалк". Лише за одну поїздку він "умудрився" розстріляти 600 радянських офіцерів... За солдат і населення навіть говорити не варто. Це "улюбленець сталіна" - катюга якого панічно боялись...
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28.09.2021 20:31 Відповісти
Терехов Игорь Александрович - секретарь горсовета. Гепина сявка и гнилой насквозь ватник.
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28.09.2021 20:47 Відповісти
его называли "Жора-мясник" и "Катафалк"
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29.09.2021 11:22 Відповісти
Поразительно точное и сильное выражение про маршала-упыря Жукова:

"Жора-МЯСНИК".

Его один раз уже сожгли перед закладкой в кремлёвскую стену, чтоб ему, выродку и впредь ВЕЧНО гореть в аду.
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29.09.2021 17:14 Відповісти
Це теж Харків, до речі.
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28.09.2021 19:11 Відповісти
Билет купить помочь? Или сами до границы любимой родины добегут?
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28.09.2021 19:14 Відповісти
Та до Белгорода, а точнее Казачьей Лопани совсем недалеко!
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28.09.2021 19:23 Відповісти
Кто вам запрещает говорить по русски? Нафига устраивать эти митинги и создавать картинку для российских СМИ??
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28.09.2021 20:40 Відповісти
работа такая. создавать картинку для фюреровской пропаганды
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29.09.2021 00:02 Відповісти
Сначала, быдло, научись правильно писать по-русски
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28.09.2021 20:48 Відповісти
Да посадите уже там самых упоротых ватников..Ну за***ли уже своими кацапскими хотелками
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28.09.2021 19:12 Відповісти
Упоротые ватники сидят в ВР, ОПе и КМУ, что уж за какой-то город говорить?
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28.09.2021 19:15 Відповісти
Так вот из за таких ватных пи***ов как в Харькове они там и сидят. Сами,гниды совковые не живут,и другим не дают
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28.09.2021 20:22 Відповісти
Вы так говорите, вроде они там появились сами собой.
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28.09.2021 20:26 Відповісти
Ватники любят говорить "какая разница, как улица называется". Так если нет разницы, то пусть будет Григоренко.
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28.09.2021 19:18 Відповісти
Ніт! Какаяразніца, яка вулиця буде названа в честь цього "полководця"!
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28.09.2021 20:26 Відповісти
та вже відразу "харькавнажукова"
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28.09.2021 19:20 Відповісти
Горсовету делать нечего? Петро Григоренко, хоть не маршал, но, все-таки генерал Советской Армии. И точно не мародер, как народный любимец, который еще и одесситов положил немало в 1946 году. НО, Одесса любит его! Наверное наперли кацев в Одессу после чистки до офигени!
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28.09.2021 19:21 Відповісти
Одесса угомонилась. Ватники в суд подавали, проиграли - и тихо "ша"!
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28.09.2021 22:22 Відповісти
Это Гурвиц мудак так декоммунизацию провел...переименовал Ленинской искры в маршала жукова, а потемкинцев в екатерининскую...
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28.09.2021 23:33 Відповісти
Да, но тем не менее: В 1999 году он поддержал переименование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) переулка Грибоедова в улицу Шухевича. И до 2008 г. он носил это имя. Потом ватники поднатужились и обозвали его Покровским.
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29.09.2021 00:36 Відповісти
В начале 80г.прошлого столетия я работал в Харькове на заводе Электроаппаратуры.Так вот 2девятиэтажных общежития больше половины были заселены выходцами с Белгородщины,Курска и даже с Рязани.Вот они и голосуют.
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29.09.2021 09:46 Відповісти
метро переименовали с Жукова в Дворец Спорта и никто не возмущается так и улица со временем себе вернет оригинальное имя Стадионная как совкодрочеры повымирают
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28.09.2021 19:24 Відповісти
Жуков це рідкісний п*дарас вялікоруцкого розливу, іменем цієї гниди треба назвати сміттєві контейнери
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28.09.2021 19:35 Відповісти
Е ні , друже . Я не хочу щоб бак у який я викидаю сміття , паскудили іменем цього виродка жукова . Вже краще нехай буде як є , просто " бак для сміття" . Вулиця С.А.Бандери , а бак для сміття ім. жукова ? - НІЗАЩО І НІКОЛИ . Львів буде чинити опір.
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28.09.2021 20:16 Відповісти
Добре, хай дитячі горщики називаються ім. жукова.
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29.09.2021 21:18 Відповісти
В Харкові на 70 відсотків живе вата прокацаплена, чого ви дивуєтесь? Якщо, не дай боже, кацап піде в наступ то ці 70 відсотків нам ікнуться... На жаль...
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28.09.2021 19:38 Відповісти
Дуже сумніваюсь щодо 70%. Побутова російськомовність в Харкові не означає масовий ідіотизм. Прибрати жидобільшовиків від влади, пересадити прокацаплене падло і все буде нормально на Слобожанщині.
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28.09.2021 20:36 Відповісти
Для мене хто на якій мові розмовляє не є фактором прокацапленості чи ні. Для мене є фактором за кого люди голосують на виборах та кому дозволяють отакі от речі як постійне пробивання місцевою владою коммуняцьких ідолів. Оце є для мене крітерієм.
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28.09.2021 20:55 Відповісти
Маси завжди були тупими. Ну от не має розумних натовпів!!! Ні біля церкви ні біля стадіону. Як писав Ніцше "Життя джерело радості, але де пьють натовпи джерела отруєно"...
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28.09.2021 21:17 Відповісти
Ипанутым нет покоя...
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28.09.2021 19:40 Відповісти
Харьковские улицы наводнены именами видных Сралинских соколов и просто московитских.Украина должна принять закон и разрубить это позорный гордиев узел.Пора появляться в украинских городах и селах названий типа Вашингтонских,проспект Маккейна,Улица Трампа,Байдена или БЬайрона и Конан -Дойля.Улицы Софи Лорен или Ришара.
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28.09.2021 19:42 Відповісти
Не, имени Трампона не надо...
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28.09.2021 21:09 Відповісти
Я просто для примера.Вариантов в отличие от московитов миллионы.Да и американцы неоднократно перекраивают свою историю.Вот теперь конфедератов и рабовладельцев хают.
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28.09.2021 22:02 Відповісти
Та проведіть опитування і не морочте голову.
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28.09.2021 19:46 Відповісти
((уки😡
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28.09.2021 19:52 Відповісти
Іпанутим немає спокою і видно міскрада вирішила всі інші проблеми міста. Он вже майже в червоній зоні по захворюванності СОВІДом. Витрачали би гроші на медицину, а не на судові збори.
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28.09.2021 19:59 Відповісти
А там и сам Харьков в честь Хернеса переименовать потребуют...
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28.09.2021 19:59 Відповісти
Ага, назовут г.Керков !!!
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28.09.2021 20:38 Відповісти
Снігоприбиральну техніку перевірте . Труби в котельнях. Зима на носі . Дібіли , пля .
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28.09.2021 20:19 Відповісти
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28.09.2021 20:23 Відповісти
Харківська влада завжди була в списках зрадників України. Так, як під час революції 1917 року. Більшовики з харківськими зрадниками назвали місто Харків новою столицею України. Не вийшло...
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28.09.2021 20:37 Відповісти
Какой-то не город Хáрьков, а город Харькóв. Жуковцы хреновы.
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28.09.2021 20:45 Відповісти
Господа ,это элементы предвыборной борьбы.Выберем мээээра и горячее спустят на тормозах.
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28.09.2021 20:52 Відповісти
Знайдений в інтернеті віршик, у якому вся суть ділдовоювання за методом Жукова. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта"...

вот эти роты будут гатью

по ним пройдет ударный полк

которым мы потом засыпем

противотанковые рвы
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28.09.2021 20:57 Відповісти
когда вате делать нечего, они яйца хйлу лижут
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28.09.2021 21:08 Відповісти
Да успокойтесь на конец не нравится кому наша страна та валите из нее со своим мясником -жуковым в свою ...едерацию и не навязывайте нам палачей украинского народа кем бы он не был .
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28.09.2021 21:10 Відповісти
Всех тех, кто голосовал за назввние "Проспект жукова" одеть в красноармейскую форму и устроить в память о жукове забег по минным полям в зоне ООС.
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28.09.2021 21:20 Відповісти
Дешево, надежно, и практично...
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29.09.2021 13:11 Відповісти
Обламались ватники. Суд отказался возвращать проспекту название Жукова. Дело закрыто!
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28.09.2021 21:39 Відповісти
С таким успіхом они и столица в Харькове перетянут
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28.09.2021 23:27 Відповісти
Це знущання має бути припинене! Кожному ватнику у труси по одному жуку!!!
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29.09.2021 00:23 Відповісти
Мразота хервносовская (вытянутая в горсовет шантажём, угрозами, баблом и мошенничеством) цветёт и пахнет.
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29.09.2021 10:32 Відповісти
 
 