Харківська міськрада збирається домогтися в суді перейменування пр. Григоренка на пр. Жукова

Харківська міська рада оскаржить у Вищому адміністративному суді рішення Другого апеляційного адміністративного суду, яке підтверджує незаконність повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська міська рада здійснить касаційне оскарження судового рішення", - сказано в повідомленні.

У мерії вважають, що під час розгляду апеляційної скарги суд допустив порушення норм законодавства.

"Суд не надав можливості представникам Харківської міської ради надати пояснення в обсязі, достатньому для обґрунтування апеляційної скарги, неповно дослідив усі обставини у справі та не врахував аргументи і доводи представників міської ради щодо обставин, викладених у скарзі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше у вівторок Другий апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосував за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

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