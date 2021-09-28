Те, що афганська армія просто розчинилася, не намагаючись чинити опір, стало для нас сюрпризом, - глава Пентагону Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін визнав, що в армійському командуванні США неправильно оцінювали ситуацію в Афганістані й не очікували блискавичної перемоги там цього літа руху "Талібан".
"Ми мусимо визнати неприємну правду: ми не до кінця розуміли глибину зіпсованості та слабкість афганського керівництва. Ми не усвідомлювали руйнівного ефекту частих і незрозумілих змін президентом Гані своїх воєначальників, ми не очікували ефекту снігової кулі, спричиненого угодами, які командири талібів укладали з місцевими лідерами на тлі підписання Дохійської угоди (між США і талібами - ред.)", - сказав він на слуханнях комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не усвідомлювали, що сама по собі Дохійська угода чинитиме деморалізуючий вплив на афганських солдатів, і ми не змогли повністю усвідомити, що збройні сили Афганістану не мали сильної мотивації для того, щоб боротися", - додав глава Пентагону.
Міністр оборони також зазначив, що США надали силам Афганістану все озброєння, яке було необхідне для захисту країни від талібів, але американцям так і не вдалося пробудити в усіх афганських військових "волю до перемоги".
"Те, що афганська армія, яку ми разом із партнерами готували, просто розчинилася, причому нерідко навіть не намагаючись чинити опір ворогові, стало для нас сюрпризом. Було б нечесно стверджувати протилежне", - сказав Остін.
США підписали з "Талібаном" Дохійську угоду в лютому 2020 року за попереднього президента Дональда Трампа в м. Доха. США й НАТО зобов'язалися залишити Афганістан станом на 1 травня 2021 року, а таліби дали у відповідь низку гарантій. У свою чергу новий президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.
У серпні таліби, практично не зустрічаючи опору, захопили майже всю територію Афганістану, включно з усіма його найбільшими містами. Бойовики угруповання увійшли до столиці країни Кабула 15 серпня. Такий розвиток подій викликав невдоволення в політичних колах у США, тож цей розвиток подій на афганській території, судячи з усього, став повним сюрпризом для Білого дому.
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А какая мотивация у дикарей ? В стране , где мужчины берут в жены 10 летних девочек и просто занимаются педофилией
? И никто этих девочек не защищает - НИКАКАЯ ОООН!!!
В упор этого не видят ?
так вели себя отцы и праотцы мужчин , и им такая жизнь нравиться .
НЕ ХВАТАЛО ЕЩЁ их перевозить в христианские страны с их дикой отсталостью в 500 лет .
https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/lt-col-scheller-incarcerated-sent-brig-speaking-loser-us-generals-surrendering-afghanistan-stranding-americans-arming-taliban-terrorists/
https://thehill.com/policy/national-security/553161-biden-officials-testify-that-white-supremacists-are-greatest
Biden officials testify that white supremacists are greatest domestic security threat
(с)афганская армия.
А-ну розкажіть, як ви принижуєтеся перед рашкою https://echo.msk.ru/news/2910808-echo.html
Республиканцы потребовали объяснений по теме возможного использования США российских военных баз в Центральной Азии
https://www.newsmax.com/newsfront/united-states-russia-milley/2021/09/22/id/1037437/?fbclid=IwAR37JQS5v5HSJI-3P23BYFmn6g1Pl4cAgKV3mnaQbjMKLI27VFvuUMEA6tc
Top US Military Officer Meets With Russian Counterpart
Without troops on the ground, the U.S. needs to forge more basing, intelligence sharing and other agreements to help monitor al-Qaida and Islamic State militants in Afghanistan to ensure they are not regrouping and posing a threat to America and its allies.
Russia's deputy foreign minister, Sergei Ryabkov, said in July, however, that Moscow warned the U.S. that any deployment of American troops in countries neighboring Afghanistan "is unacceptable."
Ryabkov also said that Russia had a "frank talk" with the Central Asian countries to warn them not to allow U.S. troops within their borders.
So far there are no indications of any progress. Moscow maintains a tight grip on the central Asian nations and opposes western presence there.
А це про "супер вдалу" атаку на =терористів=.
The U.S. initially claimed the drone strike killed an Islamic extremist looking to attack the Kabul airport, but now says it was a mistake that killed 10 civilians, including seven children.
Зате ж яка "глиба диплЬОматії" животворяща засіла у Білому Домі. Одні "перемоги".