Те, що афганська армія просто розчинилася, не намагаючись чинити опір, стало для нас сюрпризом, - глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін визнав, що в армійському командуванні США неправильно оцінювали ситуацію в Афганістані й не очікували блискавичної перемоги там цього літа руху "Талібан".

"Ми мусимо визнати неприємну правду: ми не до кінця розуміли глибину зіпсованості та слабкість афганського керівництва. Ми не усвідомлювали руйнівного ефекту частих і незрозумілих змін президентом Гані своїх воєначальників, ми не очікували ефекту снігової кулі, спричиненого угодами, які командири талібів укладали з місцевими лідерами на тлі підписання Дохійської угоди (між США і талібами - ред.)", - сказав він на слуханнях комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не усвідомлювали, що сама по собі Дохійська угода чинитиме деморалізуючий вплив на афганських солдатів, і ми не змогли повністю усвідомити, що збройні сили Афганістану не мали сильної мотивації для того, щоб боротися", - додав глава Пентагону.

Міністр оборони також зазначив, що США надали силам Афганістану все озброєння, яке було необхідне для захисту країни від талібів, але американцям так і не вдалося пробудити в усіх афганських військових "волю до перемоги".

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"Те, що афганська армія, яку ми разом із партнерами готували, просто розчинилася, причому нерідко навіть не намагаючись чинити опір ворогові, стало для нас сюрпризом. Було б нечесно стверджувати протилежне", - сказав Остін.

США підписали з "Талібаном" Дохійську угоду в лютому 2020 року за попереднього президента Дональда Трампа в м. Доха. США й НАТО зобов'язалися залишити Афганістан станом на 1 травня 2021 року, а таліби дали у відповідь низку гарантій. У свою чергу новий президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

У серпні таліби, практично не зустрічаючи опору, захопили майже всю територію Афганістану, включно з усіма його найбільшими містами. Бойовики угруповання увійшли до столиці країни Кабула 15 серпня. Такий розвиток подій викликав невдоволення в політичних колах у США, тож цей розвиток подій на афганській території, судячи з усього, став повним сюрпризом для Білого дому.