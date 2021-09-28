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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Те, що афганська армія просто розчинилася, не намагаючись чинити опір, стало для нас сюрпризом, - глава Пентагону Ллойд Остін

Те, що афганська армія просто розчинилася, не намагаючись чинити опір, стало для нас сюрпризом, - глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін визнав, що в армійському командуванні США неправильно оцінювали ситуацію в Афганістані й не очікували блискавичної перемоги там цього літа руху "Талібан".

"Ми мусимо визнати неприємну правду: ми не до кінця розуміли глибину зіпсованості та слабкість афганського керівництва. Ми не усвідомлювали руйнівного ефекту частих і незрозумілих змін президентом Гані своїх воєначальників, ми не очікували ефекту снігової кулі, спричиненого угодами, які командири талібів укладали з місцевими лідерами на тлі підписання Дохійської угоди (між США і талібами - ред.)", - сказав він на слуханнях комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не усвідомлювали, що сама по собі Дохійська угода чинитиме деморалізуючий вплив на афганських солдатів, і ми не змогли повністю усвідомити, що збройні сили Афганістану не мали сильної мотивації для того, щоб боротися", - додав глава Пентагону.

Міністр оборони також зазначив, що США надали силам Афганістану все озброєння, яке було необхідне для захисту країни від талібів, але американцям так і не вдалося пробудити в усіх афганських військових "волю до перемоги".

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"Те, що афганська армія, яку ми разом із партнерами готували, просто розчинилася, причому нерідко навіть не намагаючись чинити опір ворогові, стало для нас сюрпризом. Було б нечесно стверджувати протилежне", - сказав Остін.

США підписали з "Талібаном" Дохійську угоду в лютому 2020 року за попереднього президента Дональда Трампа в м. Доха. США й НАТО зобов'язалися залишити Афганістан станом на 1 травня 2021 року, а таліби дали у відповідь низку гарантій. У свою чергу новий президент США Джо Байден змінив кінцевий термін виведення військ на 11 вересня 2021 року, а пізніше стало відомо про новий термін - 31 серпня.

У серпні таліби, практично не зустрічаючи опору, захопили майже всю територію Афганістану, включно з усіма його найбільшими містами. Бойовики угруповання увійшли до столиці країни Кабула 15 серпня. Такий розвиток подій викликав невдоволення в політичних колах у США, тож цей розвиток подій на афганській території, судячи з усього, став повним сюрпризом для Білого дому.

Автор: 

Афганістан (491) Талібан (148) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+31
И скажите что дед был неправ.

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28.09.2021 19:11
+20
Устали от войны, как зебилы у нас. Теперь будет и война и голод и бесправие...
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28.09.2021 19:07
+14
И хорошим примером что будет если "просто перестать стрелять". Как у нас некоторые заявляли.
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28.09.2021 19:09
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А ви сподівалися, що афганці без талібів усі похристилися і будуть стріляти у своїх ))
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28.09.2021 21:04 Відповісти
просто воровали американские бабки много лет, а когда жареным запахло, пошли домой или к талибам перекинулись.
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28.09.2021 19:22 Відповісти
А то что президент Афганистана сбежал из страны прихватив наличными 169 миллионов тоже стало неожиданностью ? И то что афганским военнослужащим полгода не платили зарплаты и банально не кормили это неожиданность для бидоновского министра обороны ? Рядовые афганской армии побирались по улице чтобы не умереть от голода . Какой смысл и за что им было умирать ?
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28.09.2021 19:30 Відповісти
А я, дурна, думаю, чому нашим солдатам затримують виплати і погано годують...
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28.09.2021 21:10 Відповісти
Восток - дело тонкое , Петруха 😀😀
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28.09.2021 19:31 Відповісти
«что у вооруженных сил Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы сражаться", - добавил глава Пентагона.

Источник:

А какая мотивация у дикарей ? В стране , где мужчины берут в жены 10 летних девочек и просто занимаются педофилией
? И никто этих девочек не защищает - НИКАКАЯ ОООН!!!
В упор этого не видят ?

так вели себя отцы и праотцы мужчин , и им такая жизнь нравиться .
НЕ ХВАТАЛО ЕЩЁ их перевозить в христианские страны с их дикой отсталостью в 500 лет .
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28.09.2021 19:36 Відповісти
Так их перевозят в количестве 140 тысяч . На военной американской базе один из афганских беженцев уже обвинен в сексуальных домогательствах к женщине военнослужащей армии США . Другой товарищ из Агфгана приставал к малолетней требуя секса . Веселуха только начинается. Господин Аустин просто не ожидал такого поворота событий .
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28.09.2021 19:50 Відповісти
Кажуть, що там не гвалтують нікого.
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28.09.2021 21:14 Відповісти
Якщо би в Україну вбухали такі гроші - мали би щит для Європи від Рашки!
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28.09.2021 19:38 Відповісти
На чолі з Генітальнішим архістратігом ********** !!! Самому не смішно???))))
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28.09.2021 19:50 Відповісти
Якби Штати дійсно нам допомагали, як вони робили це для Афганістану, то ніякого Зе-Кловуна в ролі Головнокомандувача не могло би бути.
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28.09.2021 20:05 Відповісти
Завезли б апачей замість "мудрого наріда" !!!))))
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28.09.2021 20:09 Відповісти
А ты думаешь почему не вбухали? Здесь они всё просчитали с пониманием ситуации.
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28.09.2021 20:03 Відповісти
Думаю, вони помилились і суттєво, в своїх пріоритетах...
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28.09.2021 20:06 Відповісти
В чому помилилися?? Що не видко як кубло гельмінтів грабує країну з величезним потенціалом !!!)))
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28.09.2021 20:12 Відповісти
Ну, так вони допомагали з реформами, але ж нарід вибрав "нового та чесного" хлопчика. Реформи тепер звернуто та зруйновано.
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28.09.2021 20:30 Відповісти
Допомогти можливо лише тому ,хто сам щось робить,а неробі допомогти неможливо !!! Допомогати зеленій плісняві втілювати кремлівський сценарій ???)))
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28.09.2021 20:38 Відповісти
нет они не ошиблись, всё правильно сделали..при любом раскладе 80% ватного покацапленного хохло малороского скота всё равно бы слилось с радостью Рашке...
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28.09.2021 20:26 Відповісти
Незгоден! 80% вати немає в Україні!! Певен, що не більше 30%
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28.09.2021 20:29 Відповісти
Та ні, просто зробили правильні висновки.
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28.09.2021 22:40 Відповісти
Більшим сюрпризом ніж Україна, що майже без допомоги зупинила російську армію?
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28.09.2021 19:40 Відповісти
Сюрприз а для нас ви на таких постах у такій краіні теж сюрприз безхребетні
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28.09.2021 19:44 Відповісти
А для меня стало сюрпризом что известного подполковника морской пехоты Stuart Scheller критиковавшего провальный вывод американских войск из Афганистана и требовавшего ответственности высшего руководства за позорно проведенную операцию арестовали в понедельник и заключили под стражу . Что господин министр , боретесь с несогласными , пытаетесь скрыть свою некомпетентность ?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/lt-col-scheller-incarcerated-sent-brig-speaking-loser-us-generals-surrendering-afghanistan-stranding-americans-arming-taliban-terrorists/
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28.09.2021 19:45 Відповісти
"... позорно проведенная операция..." А в чому "позор"? Ще Обама збирався вивести американські війська, хіба 20 років мало для "операції"? Правильно, що арештували того знахабнілого міністра.
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28.09.2021 21:21 Відповісти
Ты расист считающий себя выше других народов по праву рождения? Гитлер на минималках
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28.09.2021 19:49 Відповісти
Расист это тот кто ставит на должность министра обороны человека ориентируясь на цвет его кожи . А потом этот министр обьявляет что главной угрозой в армии является белый национализм . Чесно говоря я до сих пор не могу понять что это значит .
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28.09.2021 19:52 Відповісти
Це означає, що всі ми різні. Вищий розум недарма створив різні нації, мови, раси по кольору шкіри і, навіть, релігії... Це все для того, щоб були війни між народами, а на додачу ще різні віруси і хвороби... Бо якщо люди будуть спокійно плодитися, порушиться рівновага в природі і земля зійде з круговерті. А на крайній випадок Бог керує наукою, щоб вона в критичний момент змела з лиця землі всю нечисть і все почалося спочатку.
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28.09.2021 21:34 Відповісти
Ну, "козак" же пробазікав, що в країні:

https://thehill.com/policy/national-security/553161-biden-officials-testify-that-white-supremacists-are-greatest

Biden officials testify that white supremacists are greatest domestic security threat
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28.09.2021 21:41 Відповісти
Штаты думали, что их демократия пригодна для мусульман? Да они ложили на неё сверху. У них должен быть шах и гашиш, Всё.
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28.09.2021 19:50 Відповісти
Сложно вынуть человека из тринадцатого века.
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28.09.2021 20:06 Відповісти
У них зараз 15 століття, - 1443 рік Гіджри.
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28.09.2021 23:05 Відповісти
Штати обісрались по повній програмі в Афганістані саме при виході. Вихід показав що інвестиції в армію Афганістану та проведення демократичних реформ тупо просрані. Як це можливо? Рецепт відомий - відкати. Тепер їм залишається визнати що розвідка корумпована, фірми які вигравали тендери на забезпечення армії та реалізацію соціальних проектів теж корумповані, керівництво держави яке витратило на Афган з 20 років 100 млрд. баксів також корумповане і що в реальності до Афганістану значна частина грошей ніколи не доходила. Іншими словами, США виявляється де факто корумпована країна. І тепер заперечувати це вони не можуть. Все. Обісрались. Тепер залишилось побачити кого вони призначать цапом-відбувайлом і зрозуміти яка буде доля цієї країни та світу. Якщо корупціонери вийдуть "сухими з води" - все - ******* - Штати в стані розпаду і світ буде кошмарити Китай... А ми? Не до нас тепер. Ми самі по собі...
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28.09.2021 20:18 Відповісти
Що ти несеш наркоман із ольгіно? За цей час в США, було багато террактів? І це і була основна задача США. І перестань рахувати чужі кошти, твоя мокшандія і в снах їх немає.
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28.09.2021 20:48 Відповісти
"Номерний" ти б вже про Ольгіно не згадував... і не тобі нас повчати. А ось кошти потрібно рахувати . І свої. І чужі. І буде тобі щастя, якщо ти не халявщик...
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28.09.2021 22:36 Відповісти
Зелебобик, какой ты дебил!
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28.09.2021 23:02 Відповісти
І ще один "номерний"... Пороблено мабуть...
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28.09.2021 23:16 Відповісти
добротный комент, сам так считаю
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29.09.2021 17:36 Відповісти
восток дело тонкое
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28.09.2021 20:30 Відповісти
Стало для нас сюрпризом, что нас кинули союзники.
(с)афганская армия.
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28.09.2021 20:39 Відповісти
Просто супер - міністра заслуховує комісія Сенату, де Міністр конкретно, не придумуючи совкові відмазки, звітує, що прорахувались і неодоцінили ситуацію. Ось де потрібно повчитись, а не як в нас за 30 років і 8 років війни, всяку херню несуть хенерали совкові, немаючи навіть мізків та сили зізнатись в своїх плмилках та прорахунках. Армії НАТО з такого і починаються, а не ховають голову в пісок від своїх проблем, а волонтери і далі збирають кошти. При парашенку кричали, що армія забезпечена, а волонтери возили все на фронт, і при зеленому чму, та ж історія. Ну любить наш совковий громадянин популістів і все тут.
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28.09.2021 20:46 Відповісти
Они сделали свой выбор. Теперь огородить ту дыру колючей проволокой с минными полями и пулеметными вышками и пускай жрут друг друга а не развозить ту заразу самолетами по всему миру
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28.09.2021 20:50 Відповісти
Ахренеть, какое профанство и дилетантство у людей принимающих важные политические и военные решение - незнание истории это плохо, но отсутствие памяти (все события происходили еще при их жизни) - это амнезия или уже "альцгеймер"!
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28.09.2021 21:02 Відповісти
можно просто сказать- мы не знали что так будет
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29.09.2021 10:33 Відповісти
ЦН не хоче публікувати новину, хоча москалі вже повідомили. А вона датується 22.09. Я все чекала, щоб її поставити.

А-ну розкажіть, як ви принижуєтеся перед рашкою https://echo.msk.ru/news/2910808-echo.html
Республиканцы потребовали объяснений по теме возможного использования США российских военных баз в Центральной Азии

https://www.newsmax.com/newsfront/united-states-russia-milley/2021/09/22/id/1037437/?fbclid=IwAR37JQS5v5HSJI-3P23BYFmn6g1Pl4cAgKV3mnaQbjMKLI27VFvuUMEA6tc

Top US Military Officer Meets With Russian Counterpart
Without troops on the ground, the U.S. needs to forge more basing, intelligence sharing and other agreements to help monitor al-Qaida and Islamic State militants in Afghanistan to ensure they are not regrouping and posing a threat to America and its allies.

Russia's deputy foreign minister, Sergei Ryabkov, said in July, however, that Moscow warned the U.S. that any deployment of American troops in countries neighboring Afghanistan "is unacceptable."

Ryabkov also said that Russia had a "frank talk" with the Central Asian countries to warn them not to allow U.S. troops within their borders.

So far there are no indications of any progress. Moscow maintains a tight grip on the central Asian nations and opposes western presence there.

А це про "супер вдалу" атаку на =терористів=.

The U.S. initially claimed the drone strike killed an Islamic extremist looking to attack the Kabul airport, but now says it was a mistake that killed 10 civilians, including seven children.

Зате ж яка "глиба диплЬОматії" животворяща засіла у Білому Домі. Одні "перемоги".
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28.09.2021 21:33 Відповісти
це ви просто гейпаради там не проводили і ось результат.
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28.09.2021 22:18 Відповісти
В 2014 году точно так Раша захватила Крым о часть Востока.
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28.09.2021 23:39 Відповісти
Варавари вони такi
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29.09.2021 01:00 Відповісти
ну якщо навіть самі американці підписали "угоду" з талібами, то афганці такі подивились і подумали: "а чого власне нам тоді напружуватись, якщо навіть аж америка не може нічого зробити з терористами і пішла з ними на угоду?" І самі також порішали з талібами і.... скотились в середньовіччя!
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29.09.2021 04:00 Відповісти
Америка все може зробити, та навіщо це робити... місія завершена мирною угодою, а чи вигідна вона була для Штатів, це вони знають краще за наших 73% недоумків.
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29.09.2021 16:20 Відповісти
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМУ МИРУ И ПУСТЬ ТЕПЕРЬ В СВОЕМ ГОВНЕ САМИ ВАРЯТСЯ !!!
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29.09.2021 04:52 Відповісти
как такое можно сказать? ладно сделать, но сказать... это точно настоящий глава пентагона?
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29.09.2021 10:29 Відповісти
Може, він із нашого квартала?
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29.09.2021 16:24 Відповісти
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