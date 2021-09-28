Фірма дружини заступника голови ОП Тимошенка заробила 1,23 млн грн на поїздках Зеленського регіонами

Перед місцевими виборами в жовтні 2020 року ТОВ "Гудмедіа" організувало корпоративних заходів "Слуги народу" і регіональних організацій партії на 1,23 млн грн. Засновником фірми є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про фінансові відносини "Слуги народу" і "Гудмедіа" свідчить фінансовий звіт партії за третій квартал 2020 року. Там зазначено, що партія заплатила фірмі Тимошенка 1,23 млн грн за проведення заходів.

Назви або характер заходів у звіті не вказані. Але відомо, що саме в ці дні в цих містах перебував з робочими візитами президент України Володимир Зеленський. Про участь у партійних заходах на сайті президента при цьому не згадували. Але за даними мережі "ОПОРА", Зеленський представляв в Умані, Смілі та Черкасах кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах".

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Крім плати за організацію передвиборчих заходів Зеленського, ТОВ "Гудмедіа" в 2020 році також отримало кошти на створення серії відео- та радіороликів "Україна - це ти" і "Вирішуєш ти" на загальну суму 250 тис. грн.

Раніше видання "Бабель" з'ясувало, що компанія "Гудмедіа" в 2021 році отримала як мінімум 6,5 млн грн від структур Ріната Ахметова, Андрія Веревського, Олександра Гереги та інших великих бізнесменів. Вони платили за участь їхніх спікерів у форумі "Україна 30", ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.