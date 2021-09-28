УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11895 відвідувачів онлайн
Новини
8 577 36

Фірма дружини заступника голови ОП Тимошенка заробила 1,23 млн грн на поїздках Зеленського регіонами

Фірма дружини заступника голови ОП Тимошенка заробила 1,23 млн грн на поїздках Зеленського регіонами

Перед місцевими виборами в жовтні 2020 року ТОВ "Гудмедіа" організувало корпоративних заходів "Слуги народу" і регіональних організацій партії на 1,23 млн грн. Засновником фірми є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про фінансові відносини "Слуги народу" і "Гудмедіа" свідчить фінансовий звіт партії за третій квартал 2020 року. Там зазначено, що партія заплатила фірмі Тимошенка 1,23 млн грн за проведення заходів.

Назви або характер заходів у звіті не вказані. Але відомо, що саме в ці дні в цих містах перебував з робочими візитами президент України Володимир Зеленський. Про участь у партійних заходах на сайті президента при цьому не згадували. Але за даними мережі "ОПОРА", Зеленський представляв в Умані, Смілі та Черкасах кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах".

Читайте також: Форум Зеленського "Україна 30" провела фірма заступника глави ОП Тимошенка, а оплатили олігархи, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Крім плати за організацію передвиборчих заходів Зеленського, ТОВ "Гудмедіа" в 2020 році також отримало кошти на створення серії відео- та радіороликів "Україна - це ти" і "Вирішуєш ти" на загальну суму 250 тис. грн.

Раніше видання "Бабель" з'ясувало, що компанія "Гудмедіа" в 2021 році отримала як мінімум 6,5 млн грн від структур Ріната Ахметова, Андрія Веревського, Олександра Гереги та інших великих бізнесменів. Вони платили за участь їхніх спікерів у форумі "Україна 30", ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.

Автор: 

Слуга народу (2812) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Дайте ему еще 100 дней !
показати весь коментар
28.09.2021 19:29
+15
показати весь коментар
28.09.2021 19:31
+14
какая кокорупція! всьо па чесноку! клянусь сєрлєщом і найємом
показати весь коментар
28.09.2021 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.09.2021 19:26 Відповісти
АШЬ! ну, допустим, я этот треш 20 лет не смотрел - не было времени, хотя они каждый день мелькали у меня перед глазами на перекуре на Красноармейской... и что же теперь я должен их пересмотреть за 20 лет и полюбить как она?) нет уж - как было это трешем так и осталось... старым трешем
показати весь коментар
28.09.2021 19:55 Відповісти
Та то для них копейки не смешите людей
показати весь коментар
28.09.2021 19:27 Відповісти
А уля.
показати весь коментар
28.09.2021 19:38 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней !
показати весь коментар
28.09.2021 19:29 Відповісти
Ну дуже розумна та підприємлива бізнес-вумен ,майже як Лєнка-впопучленка !!!))
показати весь коментар
28.09.2021 19:30 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 19:31 Відповісти
какая кокорупція! всьо па чесноку! клянусь сєрлєщом і найємом
показати весь коментар
28.09.2021 19:41 Відповісти
там в кого ни плюнь - попадешь в жлоба и казнокрада...
показати весь коментар
28.09.2021 19:43 Відповісти
Вы не понимаете это другое!
показати весь коментар
28.09.2021 19:43 Відповісти
Це перемога, епоха бідності закінчилась по крайній мірі для слуг
показати весь коментар
28.09.2021 19:48 Відповісти
Вони всі так "заробляють".
А ви думали "крадуть" - то реально в масках і з мішками залазять в державну казну вночі?))
показати весь коментар
28.09.2021 19:53 Відповісти
Теж так хочу...
показати весь коментар
28.09.2021 20:07 Відповісти
если у кирюши добавилось, у зебобиков убавилось. Зебобики, вопрос про хлеб и масло. У вас их стало больше, или меньше?
показати весь коментар
28.09.2021 20:16 Відповісти
Нарид не против. Главное, что не барыга заработал.
показати весь коментар
28.09.2021 20:38 Відповісти
Сімейство пліснявих "трудоголіків"
"Розкішний подарунок на Новий рік. 2 січня 2021 року заступник голови Офісу Президента України, куратор проєкту Банкової "Велике будівництво" Кирило Тимошенко придбав новий маєток неподалік від Києва. "
показати весь коментар
28.09.2021 21:09 Відповісти
Спритні зелені ділки не гають часу
показати весь коментар
28.09.2021 21:48 Відповісти
Просто обслуговування велосипедів кортежу нєлоха не з дешевих
показати весь коментар
28.09.2021 22:32 Відповісти
а що не так? сумми? чи не тому заплачено? а кому треба було платити? чи не треба було їздити? якщо треба їздити то і треба комусь платити.
показати весь коментар
28.09.2021 22:40 Відповісти
Во-первых, не треба було їздити, т.к. у нас Президент не имеет право за казенный кошт таскаться по стране и агитировать за партию!
А во-вторых, так уже приспичило---хай бы и таскался за СВОИ!
Патологический жмот!
показати весь коментар
29.09.2021 00:13 Відповісти
так усi прeзидeнти iздять. пороü шо? нe iздив?
показати весь коментар
29.09.2021 01:13 Відповісти
На местных выборах??? Ты в своем уме? Где Президент, а где местные выборы? Конечно, Порох не ездил.
показати весь коментар
29.09.2021 02:21 Відповісти
тю а значить нi за шо на пороха зeлeн наiзжали "усe лєнточки пeрeрiзає". ти б спочатку погуглив а потiм ляпав. хрєновий захист. кращe нiякий нiж такий. усi прeзи iздять по краiнi.
показати весь коментар
29.09.2021 08:39 Відповісти
Ты тупой? разницу между перерезанием ленточек и прямой агитацией за зеленых кандидатов в каждой области не видишь?
Эффект Данинга-Крюгера на тебе изучать можно)))
показати весь коментар
29.09.2021 23:16 Відповісти
а коли лєнточка то пороха люд нe зустрiчав (нe було пiдтримки ) i поiздку оплачували "лєнточки"?
показати весь коментар
30.09.2021 01:11 Відповісти
училок тупилок познайомили з тeрмiном "eфeкт когось там" щоб вони могли свою тупiсть за ним ховати? i ти почув новi слова i тикаєш iх скрiзь як обiзяна гранату. на тобi можна вивчати!
показати весь коментар
30.09.2021 01:16 Відповісти
Тупой бот, мне надоел этот "разговор с умным дворником"))) вали в спам, убогое.
показати весь коментар
30.09.2021 01:21 Відповісти
нe брeши самo собi - як би тобi надоiло то тeбe б тут нe було. а так як у класика "я бєжала за вами три дня чтобьi сказать как вьi мнe бeзразличньi".
показати весь коментар
30.09.2021 01:29 Відповісти
бісНЄС.....це не державна гра
показати весь коментар
28.09.2021 23:08 Відповісти
Щедро. Вітаю пенсів. Люди заробляють легально, платять податки. Буде! буде вам щастя
показати весь коментар
29.09.2021 04:19 Відповісти
Хтось підсуєтився і квіточки на президентові заходи за завищеними цінами продає.
Короче всі деруть з держави бабло.
показати весь коментар
29.09.2021 09:51 Відповісти
Жулики у власти.
показати весь коментар
29.09.2021 12:20 Відповісти
зебублики , а чим ви думали, коли пішли у неділю березня 2019 року опускати бюлетня у урну?
шо прийдут кловуни, що вміють виришувати всі ваші господарсько-життєві питання?
ну ось вони й вирішують,
тільки - свої...
показати весь коментар
29.09.2021 13:23 Відповісти
 
 