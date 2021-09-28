Ексспівробітників CБУ Тишеніна і Шамбазова, які катували українського активіста Костенка в окупованому Криму, судитимуть заочно, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала до суду кримінальне провадження стосовно двох колишніх співробітників СБУ, які перейшли на службу в ФСБ Росії. Їх звинувачують у тортурах українського активіста в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2015 року, на території окупованого півострова "співробітники ФСБ" викрали, а надалі незаконно ув’язнили проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності. Застосовуючи до активіста фізичне насильство, погрози та тортури, обвинувачені намагались отримати зізнання у злочині, якого він не вчиняв, а саме у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" у м. Києві, а також підготовки диверсії на території АР Крим", - говориться в повідомленні.

Прокуратура АРК і Севастополя уточнила, що двох колишніх співробітників Служби безпеки України, а на момент вчинення злочину - управління ФСБ Росії в Криму звинувачують за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

У відомстві повідомили, що працівники ФСБ обвинувачуються у вчиненні воєнного злочину, що полягає у спричиненні катувань і незаконного ув’язнення громадянина України та "становить серйозне порушення ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року".

В інформації Прокуратури АРК не вказані ім'я та прізвище обвинувачених, але поінформоване джерело у відомстві повідомило Крим.Реалії, що йдеться про заочне кримінальне провадження щодо співробітників ФСБ Росії Андрія Тишеніна та Артура Шамбазова. Їх звинувачують у тортурах українського активіста Олександра Костенка, засудженого в 2015 році в Криму на чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення у справі про нанесення тілесного ушкодження співробітнику "Беркута" під час Євромайдану. Коментарі Шамбазова і Тишеніна відсутні. Крим.Реалії намагаються зв'язатися з ними.

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Нагадаємо, за версією російського слідства 18 лютого 2014 року під час "масових заворушень" у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут". Активіст, як стверджують силовики, без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

Костенко не визнав своєї провини. Наприкінці лютого 2016 року президія підконтрольного Росії Верховного суду Криму розглянула касаційну скаргу захисту Костенка і виніс рішення – "залишити судові акти без зміни, призначити шляхом поглинання більш суворого менш суворим покаранням 3 роки 6 місяців позбавлення волі".

Засуджений до тюремного ув'язнення Костенко відбував покарання в колонії загального режиму російського міста Кірово-Чепецьк і був звільнений 3 серпня 2018 року після закінчення терміну ув'язнення.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно розповідав про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти.