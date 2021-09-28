У 35,6 тис. доз вакцини від COVID-19 термін придатності закінчується 30 вересня, - МОЗ
В Україні нині в наявності 11,5 млн доз вакцин від COVID-19 різних виробників, з яких у 35 676 доз термін придатності закінчується 30 вересня.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як уточнили в МОЗ, наразі на національному, регіональних і місцевих складах у наявності 6 998 206 доз вакцини CoronaVac, 1 687 688 доз вакцини Comirnaty (Pfizer) і 2 771 190 доз вакцини AstraZeneca.
Термін придатності 30 вересня закінчується, зокрема, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca і 34 036 доз вакцини Pfizer. Термін придатності до 31 жовтня у 1 604 591 дози вакцин AstraZeneca і 5772 вакцини Pfizer, термін придатності до 30 листопада у 1 164 959 доз вакцини AstraZeneca і 2 862 доз вакцини Pfizer.
Крім того, вакцини Pfizer будуть придатними до 31 листопада - 2 862 дози, до 31 грудня - 767 722 дози і ще 877 296 доз - до 31 січня 2022 року.
Наявні вакцини CoronaVac будуть придатними до 15 червня 2022 - 159 600 доз, ще 8 838 606 доз будуть придатні до квітня-серпня 2023 року.
У МОЗ зазначили, що наразі в Україні проводиться в середньому 107 тис. вакцинацій за добу, проте "вже зараз спостерігається нарощування темпів".
"З моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Це говорить про збільшення попиту на проведення вакцинації проти COVID-19", - вважають у відомстві.
У будні дні вакциною Pfizer, зокрема, проводиться в середньому 60-80 тис. щеплень, вакциною AstraZeneca - близько 25 тис. щеплень. У відомстві зазначили, що вживаються всі заходи для того, щоб раціонально використовувати наявну вакцину.
"Це стосується схвалення рішення про ввезення вакцини на територію України, відповідно до темпів вакцинації, наявності цих препаратів і термінів їх придатності. Також, для запобігання псуванню, першою використовується вакцина з коротким проміжком до терміну придатності", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
При цьому МОЗ нагадує, що відомство ухвалило рішення застосовувати мінімально допустимий інтервал між введенням двох доз вакцини AstraZeneca, який дозволений інструкцією - чотири тижні. Це дозволить максимально швидко захистити людей і швидше і раціональніше використовувати наявну вакцину.
"Людина, яка приходить на вакцинацію, в жодному разі не отримає щеплення вакциною з порушеними термінами або умовами зберігання", - запевнили в МОЗ.
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А медсестра їй відповідає: пфайцер продовжив термін на 3 місяці, все ок.
Ось так.
Да и вообще, евреи умнейшая нация. 30% нобелевских лауреатов евреи. Извините, что вставил свои пять копеек.
Читаючи про те, що там зараз відбувається (та й не лише там), ммммм ...
Коли їхній міністЕр фінансів верещить, що не платитиме (ніби йдеться про його персональні гроші) тим, хто нещеплений і його мусять тепер звільнити, то допомога по безробіттю, на яку держава з усіх працюючих щомісяця стягує податки, йому видаватиметься лише через 90 днів. І ще там якісь нововведення, що їх звільнятимуть типу =за власним бажанням= (що є брехнею і черговим порушенням закону), тоді роботодавець також "має повне право" не виплатити решту, що накопичив працівник (крім, пенсійних).
Прямо "торжество демократії і права" у нестямній "боротьбі".
А мiнiстр фiнансiв перегнув палицю. Безперечно.
Тут Ви правi на всi 100%.
https://t.me/hueviykharkov/41320?comment=844516
говорят, шанс выжить на кислороде 1 из 50... но есть же...
Ферштейн, Алиса.?
Крепитесь. Придется переболеть. Вам. Всем, что ни попадя.
В вашем подходе есть одна опасная черта.... естественный иммунитет (если не дай бог встретите вирус) с вирусом так или иначе будет бороться, при этом кровь будет густеть и могут начтаться либо проблемы с почками, печенью и сердцем, как это было у меня, либо если пить кроверазжижающее, как мой сотрудник, и если есть язва даже старая, залеченная либо не диагностированная - то могут быть также серьезные проблемы, переливания крови, гепатит после переливания и прочие ужасы с потерей работоспособности на долгий срок...
Как оказалось, что бы этот иммунитет был от ковида, надо этим ковидом переболеть. Что с ней и произошло, и что она так скромно от нас скрывала.
Теперь она ратует за естественный иммунитет для всех. Добрая ты наша. Хочешь , что бы все ковидом переболели? Так не все это переживут. А некоторые догонят естественный иммунитет в деревяном ящике, и с музыкой, которую они не услышат.
Спосибо большое "добрый" ты наш.
Вакцинальный иммунитет, который обеспечивают мРНК-вакцины, в частности, Pfizer, использовавшийся в Израиле, дает серьезную защиту от попадания в реанимацию (почти 100%) и от симптоматической формы болезни (более 90%), но не дает защиту от повторного заболевания другим штаммом коронавируса, поскольку нет идеального совпадения антигена и антитела.
А если идеального совпадения нет, люди болеют, встретившись с «дельтой». Но даже в этом случае количество антител настолько большое, защита настолько высокая, что она очень заметно тормозит развитие заболевания.
Вот представьте: есть вирус, и есть огромная собака, которая может его съесть, покусать, - это нормальное, рабочее антитело, сформировавшееся в организме человека после прививки.
Но в случае со штаммом «дельта» такой огромной собаки нет, а есть сотни маленьких шавок, недоделанных антител, - они нормальные по отношению к уханьскому вирусу, а для «дельты» они недоделанные, слабые. Но даже они в состоянии сдержать вирус, по крайней мере, не допустить тяжелой, смертельной, формы болезни. Поэтому в Израиле действительно есть заметный рост заболеваемости, поскольку пришел новый штамм «дельта», но роста смертности нет. И это везде так: например, в Британии наблюдается очень большой рост заболеваемости, но весьма умеренный рост госпитализаций и смертности.
Естественно, это все заслуга вакцинации. И показательно, что в основном рост заболеваемости идет за счет молодых людей, потому что почти все немолодые уже привиты.
Естественный иммунитет включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.
Придется Алисе ковидом переболеть. Ну что бы естественный иммунитет был полным.
Каким штамом запомнила, или пардон ... опять память.
Ты же не такая.