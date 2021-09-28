У 35,6 тис. доз вакцини від COVID-19 термін придатності закінчується 30 вересня, - МОЗ

В Україні нині в наявності 11,5 млн доз вакцин від COVID-19 різних виробників, з яких у 35 676 доз термін придатності закінчується 30 вересня.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як уточнили в МОЗ, наразі на національному, регіональних і місцевих складах у наявності 6 998 206 доз вакцини CoronaVac, 1 687 688 доз вакцини Comirnaty (Pfizer) і 2 771 190 доз вакцини AstraZeneca.

Термін придатності 30 вересня закінчується, зокрема, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca і 34 036 доз вакцини Pfizer. Термін придатності до 31 жовтня у 1 604 591 дози вакцин AstraZeneca і 5772 вакцини Pfizer, термін придатності до 30 листопада у 1 164 959 доз вакцини AstraZeneca і 2 862 доз вакцини Pfizer.

Крім того, вакцини Pfizer будуть придатними до 31 листопада - 2 862 дози, до 31 грудня - 767 722 дози і ще 877 296 доз - до 31 січня 2022 року.

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Наявні вакцини CoronaVac будуть придатними до 15 червня 2022 - 159 600 доз, ще 8 838 606 доз будуть придатні до квітня-серпня 2023 року.

У МОЗ зазначили, що наразі в Україні проводиться в середньому 107 тис. вакцинацій за добу, проте "вже зараз спостерігається нарощування темпів".

"З моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Це говорить про збільшення попиту на проведення вакцинації проти COVID-19", - вважають у відомстві.

У будні дні вакциною Pfizer, зокрема, проводиться в середньому 60-80 тис. щеплень, вакциною AstraZeneca - близько 25 тис. щеплень. У відомстві зазначили, що вживаються всі заходи для того, щоб раціонально використовувати наявну вакцину.

"Це стосується схвалення рішення про ввезення вакцини на територію України, відповідно до темпів вакцинації, наявності цих препаратів і термінів їх придатності. Також, для запобігання псуванню, першою використовується вакцина з коротким проміжком до терміну придатності", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому МОЗ нагадує, що відомство ухвалило рішення застосовувати мінімально допустимий інтервал між введенням двох доз вакцини AstraZeneca, який дозволений інструкцією - чотири тижні. Це дозволить максимально швидко захистити людей і швидше і раціональніше використовувати наявну вакцину.

"Людина, яка приходить на вакцинацію, в жодному разі не отримає щеплення вакциною з порушеними термінами або умовами зберігання", - запевнили в МОЗ.