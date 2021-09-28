Кожен депутат "Слуги народу" оплачує поїздку до Трускавця самостійно, - заступниця голови фракції Кравчук
Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" самостійно оплачуватимуть витрати, здійснені під час великого виїзного засідання політичної сили у Трускавці.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен депутат сплачує самостійно за свою логістику. Хтось на автівці добирається, хтось потягом. У нас є бронь на нічний потяг "Київ — Трускавець", але кожен сам платить за свій квиток... Також кожен сплачує за своє проживання самостійно, звичайно, так, як це і вимагає антикорупційне законодавство, бо партія не може платити за народних депутатів", - сказала Кравчук, підкресливши, що зарплата українського парламентарія дозволяє заплатити "за дві ночі в готелі та проїзд".
Вона також зазначила, що депутати житимуть у різних готелях, адже велика кількість учасників засідання фракції не дозволяє розмістити всіх в одному місці.
Нагадаємо, парламентська фракція партії "Слуга народу" проведе виїзне засідання фракції у Трускавці 1-2 жовтня. Захід проходитиме у готелі Rixos-Prykarpattya. На території працюватиме медіацентр, де проводитимуться брифінги керівництва, представників партії, фракції, а також запрошених гостей.
Раніше голова партії, перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що парламентарії на виїзному засіданні разом із президентом, членами уряду і керівниками силових відомств обговорять стратегічні питання розвитку країни.
Будь ласка, зачекайте...
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Адам Смит@_Smithchenko
Сбор "Слуг" в Трускавце в конце недели официально подтвержден.
Это что-то экстраординарное; вне Киева - чтобы ничто не мешало и никто не сбежал. По логике, повестка может быть лишь одна: кадровые изменения. Разумков или Шмыгаль? Коломойский? Или что-то еще глобальное замыслили?..
Роспуск Рады я исключаю: при нынешних рейтингах "Слуг" (26%) Зеленскому хватит врожденной этнической смекалки, чтобы не повторить ошибку Ющенко, когда из лучших побуждений малоуправляемый парламент был заменен откровенно враждебным.
Если бы нужно было провести с депутатами воспитательную работу (а нужно!) - это лучше делать в индивидуальном порядке, трое на одного, а не собрав их вместе, когда они чувствуют поддержку друг друга, усугубленную пониманием свей почти полной неуязвимости...
Тут наоборот: будут мочить кого-то авторитетного, опираясь на депутатскую толпу за спиной. (Допускаю, что я, возможно, чересчур драматизирую аппаратное искусство ОфП, и готовится просто очередной тим-билдинговый тренинг. Но если делать ставки - поставлю-ка на Шмыгаль-всё)
секретарь, подшейте к делу по 111 статье (гос. измена) !
воно всралося
Аж прослезился...
Милованов, кофе-брейки, награждения, гала-концерт с Лободой, подарочными наборами и шампанским.
И не верьте, что за свой счёт. Думаю, на этот раз всё оплачивает Ренат Леонидович - ведь это такая мелочь, когда на кону попадание или не попадание в список олигархов.
1 октября
8:15 - 8:30 - трансфер участников с ж/д вокзала г. Трускавец в отель "Риксос Прикарпатье".
8:15 - 8:25 - трансфер до отеля "Миротель".
8:15 - 8:20 - трансфер до отеля "Лесная песня".
8:30 - 9:00 - ранняя регистрация в отелях.
9:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 13:00 - свободное время.
13:00 - 13:20 - трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная песня" в отель "Риксос".
13:00 - 14:00 - обед.
15:00 - 15:30 - организационные вопросы / интродакшн / цель поездки.
15:30 - 17:00 - выступления / презентации / вопросы-ответы.
17:00 - 17:30 - кофе-брейк.
17:30 - 19:00 - презентация Тимофея Милованова / вопросы-ответы / деление на группы, выступление Милованова.
19:00 - 20:30 - ужин.
с 20:30 - свободное время.
2 октября
8:00 - 9:30 - завтрак.
9:30 - 10:00 - трансфер участников в гостиницу "Риксос".
10:00 - 11:30 - сессия с силовиками.
11:30 - 12:00 - кофе-пауза.
12:00 - 14:00 - работа в группах / семь локаций.
14:00 -15:00 - обед.
15:00 - 16:30 - работа в группах.
16:30 - 17:00 - кофе-пауза.
17:00 - 19:00 - презентации работы групп.
19:30 - 20:30 - ужин.
20:30 - 21:30 - свободное время.
21:30 - 22:30 - церемония награждения.
22:30 - 23:30 - гала-концерт.
3 октября
Завтрак.
Свободное время
" - Здесь пахнет развратом !
- И падшими женщинами !..."
Лимонадный Джо
и кофэ! очень много кофэ!!! пьют.... на ночь !!!!
А що тоді говрити ПРо нашу Єрмаківщину???!!!
И билет на поезд купить, и оплатить гостинницу ...
73%ные когда-то зебилы, ваши прикольные избранники вас считают за говно..
если миллионеры берут деньги на компенсацию аренды квартиры (имея несколько квартир и домов или типа снимают угол у тещи)))) то сильно можно засомневаться что будут сами что-то оплачивать... неужели не найдется какой-то зеленолюбивый меценат??? ))))
Навіяло:
Круїзний лайнер. Шторм. Лайнер починає тонути.
Одна жіночка взмолилася: "Боже, я знаю, що я грішна! Але ж як щодо інших пасажирів, за що їх?
- Я вас, @@@@, два роки разом на цьому лайнері збирав!" (с)
Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
Гарна парочка - баран та ярочка.
Источник:
Плаття для коктейлів немає у депутаток, є тільки плаття під водяру.
"Водолаз (газоопущенный, газонюх) - это опущенный, функция которого заключается в том, чтобы удалять из камеры пердёж уважаемых арестантов. Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Босяк к пердежу готов", водолаз должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу блатного и всосать в себя исторгнутые этим авторитетным бродягой кишечные газы. После этого он быстро бежит к открытой форточке и выдыхает туда пердёж. Если же газоопущенный выполняет свою работу некачественно и в хате ощущается удушливый запах, то он может быть жестоко избит и даже забит насмерть. Живут эти персонажи под шконкой, им дают собачьи клички (в отличие от петухов, обычно носящих женские имена)".
Це я власне до чого? Я про те, що робота зе-ботів, що у будь-який, навіть найтупіший спосіб відмазують "шлюх урода" на чолі з Ослобородьком, по суті подібна до функції газопринижених. Більш-менш обладнаній моском людині все очевидно, але вони щоразу, як Бубочка чи підбубочник навуньив, посоромно кидаються до дупи - виносити запашний метан у вікно. Зуйово виходить: все одно якщо зелень скабзувала люхт, то дихтіти ніц чим (як оно Безвугла). Тіко їм ганебина і встид до скону.
Цікаво, їм хоч платять за таке, чи вони добровільно? Якщо друге, то ай-яй-яй.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.
Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".
"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".
Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".
Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".
Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".
Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".
Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".
"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед", - пише Бутусов.