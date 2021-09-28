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Кожен депутат "Слуги народу" оплачує поїздку до Трускавця самостійно, - заступниця голови фракції Кравчук

Кожен депутат

Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" самостійно оплачуватимуть витрати, здійснені під час великого виїзного засідання політичної сили у Трускавці.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла в коментарі Укрінформу,  передає Цензор.НЕТ.

"Кожен депутат сплачує самостійно за свою логістику. Хтось на автівці добирається, хтось потягом. У нас є бронь на нічний потяг "Київ — Трускавець", але кожен сам платить за свій квиток... Також кожен сплачує за своє проживання самостійно, звичайно, так, як це і вимагає антикорупційне законодавство, бо партія не може платити за народних депутатів", - сказала Кравчук, підкресливши, що зарплата українського парламентарія дозволяє заплатити "за дві ночі в готелі та проїзд".

Вона також зазначила, що депутати житимуть у різних готелях, адже велика кількість учасників засідання фракції не дозволяє розмістити всіх в одному місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" в Трускавці вручатимуть "партійний Оскар", планується нова концепція "турборежиму", - Арахамія. ВIДЕО

Нагадаємо, парламентська фракція партії "Слуга народу" проведе виїзне засідання фракції у Трускавці 1-2 жовтня. Захід проходитиме у готелі Rixos-Prykarpattya. На території працюватиме медіацентр, де проводитимуться брифінги керівництва, представників партії, фракції, а також запрошених гостей.

Раніше голова партії, перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що парламентарії на виїзному засіданні разом із президентом, членами уряду і керівниками силових відомств обговорять стратегічні питання розвитку країни.

Також читайте: Разумкова не запросили до Трускавця, бо він не є членом нашої фракції, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Трускавець (94) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+24
...из конвертов, которые им раздаются централизованно.
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28.09.2021 20:56
+15
Зедебіли, вечеря!

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28.09.2021 21:02
+15
Та для тебе все гаразд!

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28.09.2021 21:03
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Как трогательно, ****..
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28.09.2021 20:56 Відповісти
А що не так?
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28.09.2021 20:59 Відповісти
Та для тебе все гаразд!

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28.09.2021 21:03 Відповісти
Ця локшина тільки на вас, ЗЕбілів, і розрахована
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28.09.2021 21:45 Відповісти
откуда у блохастых парикмахеров и фотографов такие денжищи ?
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28.09.2021 21:13 Відповісти
Кредит взяли.
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28.09.2021 21:14 Відповісти
их поганая жизнь столько не стоит
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28.09.2021 21:51 Відповісти
шан-тра-па!

Адам Смит@_Smithchenko



Сбор "Слуг" в Трускавце в конце недели официально подтвержден.
Это что-то экстраординарное; вне Киева - чтобы ничто не мешало и никто не сбежал. По логике, повестка может быть лишь одна: кадровые изменения. Разумков или Шмыгаль? Коломойский? Или что-то еще глобальное замыслили?..
Роспуск Рады я исключаю: при нынешних рейтингах "Слуг" (26%) Зеленскому хватит врожденной этнической смекалки, чтобы не повторить ошибку Ющенко, когда из лучших побуждений малоуправляемый парламент был заменен откровенно враждебным.
Если бы нужно было провести с депутатами воспитательную работу (а нужно!) - это лучше делать в индивидуальном порядке, трое на одного, а не собрав их вместе, когда они чувствуют поддержку друг друга, усугубленную пониманием свей почти полной неуязвимости...
Тут наоборот: будут мочить кого-то авторитетного, опираясь на депутатскую толпу за спиной. (Допускаю, что я, возможно, чересчур драматизирую аппаратное искусство ОфП, и готовится просто очередной тим-билдинговый тренинг. Но если делать ставки - поставлю-ка на Шмыгаль-всё)
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28.09.2021 21:33 Відповісти
Факт . зеГНИДАМ ВЕРИТЬ - себя не уважать !
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28.09.2021 21:48 Відповісти
...из конвертов, которые им раздаются централизованно.
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28.09.2021 20:56 Відповісти
думки сходяться???
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28.09.2021 20:59 Відповісти
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28.09.2021 21:00 Відповісти
конверт с подписью "Вернуть Вовачке не вскрывая"
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28.09.2021 21:18 Відповісти
У потерпевшего другие три конверта. И он, по-ходу, распечатал второй. Остался последний...
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28.09.2021 21:21 Відповісти
вони після курсів подадуть на компенсацію командіровки.
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28.09.2021 22:34 Відповісти
После курсов будет прикольно. Разумков отколет часть моносброда и не факт, что они сохранят монобольшинство. А если не получится слепить новую коалицию, то перевыборы в Раду...
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28.09.2021 22:42 Відповісти
Без сумніву. Вони вдавляться за свої "кровні" їхати.
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29.09.2021 07:03 Відповісти
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28.09.2021 20:57 Відповісти
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28.09.2021 20:57 Відповісти
последний визит бедосика на свою страницу в одноглазниках - апрель 2020 года
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28.09.2021 20:58 Відповісти
скрины не горят !

секретарь, подшейте к делу по 111 статье (гос. измена) !
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28.09.2021 21:54 Відповісти
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28.09.2021 21:58 Відповісти
обовьязково обзивати наркоманом? а якщо

воно всралося
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29.09.2021 01:25 Відповісти
Так не видно ж позаду "доріжки"!
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29.09.2021 06:47 Відповісти
самостоятельно с конверта от БЄні достает і едет на ЗЕсговорняК
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28.09.2021 20:58 Відповісти
оплатять з конвертів, які отримують від ЄрЗе. Ну, так це їхнє власне бабло вже...
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28.09.2021 20:59 Відповісти
Как трогательно!
Аж прослезился...
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28.09.2021 21:01 Відповісти
Зедебіли, вечеря!

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28.09.2021 21:02 Відповісти
Там уже давно не макароны...
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28.09.2021 21:02 Відповісти
Але при Пороху смороду все одно ялини стать вареника, а іноді й останню картоплю та зітхання. Принаймні по лелювізору їм таке розмовляли: не життя, а суцільні борошна... :с
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28.09.2021 22:03 Відповісти
Да мне пох что вы там из чего оплачиваете. Где, *****, тарифы? Где, *****, конец войны? Где, *****, борьба с коррупцией? И еще дохрена таких "*****". Зеледебилы 73% вы, *****, за это голосовали своими ногами и рогами?
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28.09.2021 21:02 Відповісти
Один уже поездил по регионам самостоятельно, а жена Тимошенко потом гешефт сняла.
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28.09.2021 21:02 Відповісти
Голімие понти для приїжджих !!!)))
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28.09.2021 21:03 Відповісти
Партія СДП (слуга двох панів) у напівпідпіллі ( без журналістів) проведе сходнячок
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28.09.2021 21:04 Відповісти
Ну учитывая сколько они получают помимо зарплаты конечно для их это копейки.
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28.09.2021 21:06 Відповісти
Это расписание пребывания слуг в Трускавце.
Милованов, кофе-брейки, награждения, гала-концерт с Лободой, подарочными наборами и шампанским.

И не верьте, что за свой счёт. Думаю, на этот раз всё оплачивает Ренат Леонидович - ведь это такая мелочь, когда на кону попадание или не попадание в список олигархов.

1 октября
8:15 - 8:30 - трансфер участников с ж/д вокзала г. Трускавец в отель "Риксос Прикарпатье".
8:15 - 8:25 - трансфер до отеля "Миротель".
8:15 - 8:20 - трансфер до отеля "Лесная песня".
8:30 - 9:00 - ранняя регистрация в отелях.
9:00 - 10:00 - завтрак.
10:00 - 13:00 - свободное время.
13:00 - 13:20 - трансфер участников из отелей "Миротель", "Лесная песня" в отель "Риксос".
13:00 - 14:00 - обед.
15:00 - 15:30 - организационные вопросы / интродакшн / цель поездки.
15:30 - 17:00 - выступления / презентации / вопросы-ответы.
17:00 - 17:30 - кофе-брейк.
17:30 - 19:00 - презентация Тимофея Милованова / вопросы-ответы / деление на группы, выступление Милованова.
19:00 - 20:30 - ужин.
с 20:30 - свободное время.

2 октября
8:00 - 9:30 - завтрак.
9:30 - 10:00 - трансфер участников в гостиницу "Риксос".
10:00 - 11:30 - сессия с силовиками.
11:30 - 12:00 - кофе-пауза.
12:00 - 14:00 - работа в группах / семь локаций.
14:00 -15:00 - обед.
15:00 - 16:30 - работа в группах.
16:30 - 17:00 - кофе-пауза.
17:00 - 19:00 - презентации работы групп.
19:30 - 20:30 - ужин.
20:30 - 21:30 - свободное время.
21:30 - 22:30 - церемония награждения.
22:30 - 23:30 - гала-концерт.

3 октября
Завтрак.
Свободное время
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28.09.2021 21:07 Відповісти
Нормальный деловой корпоратив.
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28.09.2021 21:12 Відповісти
ну да, конечно

" - Здесь пахнет развратом !
- И падшими женщинами !..."
Лимонадный Джо

и кофэ! очень много кофэ!!! пьют.... на ночь !!!!
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28.09.2021 21:23 Відповісти
(пардон, свій пост вище видалив - чомусь не одразу розпізнав ваш сарказм...)
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28.09.2021 23:18 Відповісти
Я понял только, что они постоянно едят, кофе пьют, и ездят из отеля в отель.
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28.09.2021 21:19 Відповісти
девок с низкой социальной позицией так возят по баням
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28.09.2021 21:59 Відповісти
это так же как и Рекрутов...!\рината амедова...)))\
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28.09.2021 22:48 Відповісти
счас заплачу..на зону вас падлюки
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28.09.2021 21:07 Відповісти
Хочеться дожити, як вони себе виберуть он-лайн , й українці ковтнуть... Зараз вони розкручують свою диджиталізацію неймовірно, до того йде
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28.09.2021 21:10 Відповісти
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28.09.2021 21:08 Відповісти
Т.е. бабло на поездку прибавили к зряплате?
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28.09.2021 21:11 Відповісти
Сообщение , - как расценить , как Заслугу или как Достижение или Лохотрон. Больше - , чем +.
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28.09.2021 21:12 Відповісти
Хай за одно вияснять чому Нафтуся стала платною із-за чого люди вже не хочуть їхати в Трускавець, тому що це є порушенням Конституції України, адже надра належать народу, а курорт Трускавець вгоробили і там вже нема що робити. Прості люди туда не попадуть, бо доступні санаторії закриті, а в Женеві та Ріксосі захмарні ціни доступні лиш слугам...
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28.09.2021 21:12 Відповісти
на ремонт Нафтуси собирают....
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28.09.2021 21:24 Відповісти
Сначала в конвертах дали, чтобы они типа самостоятельно оплатили.
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28.09.2021 21:15 Відповісти
Маю з цього приводу великі сумніви. Занадто жадібні ці потвори.
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28.09.2021 21:15 Відповісти
Президентство 45-го американського лідера Дональда Трампа продемонструвало, що в США немає дієвих механізмів для стримування свавілля та політичної корупції. Імпічменту та перевірок - недостатньо.Про це йдеться в матеріалі американського видання https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/574210-how-to-protect-our-democracy-from-the-next-trump The Hill.

А що тоді говрити ПРо нашу Єрмаківщину???!!!
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28.09.2021 21:16 Відповісти
Та невже новоспечені мільонери витратять власних пару тисяч гривень?
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28.09.2021 21:17 Відповісти
Кравчук, кем бы он ни был, всегда говорит только правду.
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28.09.2021 21:23 Відповісти
Надо было эту новость на заседании ООН озвучить!
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28.09.2021 21:26 Відповісти
Я тоже могу самостоятельно тратить государственные деньги.
И билет на поезд купить, и оплатить гостинницу ...
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28.09.2021 21:27 Відповісти
уверенность "слуг уродов" в тупости своего зелёного лохтората просто зашкаливает..
73%ные когда-то зебилы, ваши прикольные избранники вас считают за говно..
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28.09.2021 21:28 Відповісти
а потом им выпишут командировочные ???
если миллионеры берут деньги на компенсацию аренды квартиры (имея несколько квартир и домов или типа снимают угол у тещи)))) то сильно можно засомневаться что будут сами что-то оплачивать... неужели не найдется какой-то зеленолюбивый меценат??? ))))
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28.09.2021 21:30 Відповісти
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28.09.2021 21:32 Відповісти
Oleksandr Horbunov@Alleho https://twitter.com/Allehor/status/1442793044932169731 8 ч



Навіяло:
Круїзний лайнер. Шторм. Лайнер починає тонути.
Одна жіночка взмолилася: "Боже, я знаю, що я грішна! Але ж як щодо інших пасажирів, за що їх?
- Я вас, @@@@, два роки разом на цьому лайнері збирав!" (с)
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28.09.2021 21:37 Відповісти
Може хтось таки і піджене пару Градів та вжарить по цьому "Ріксосу" від душі з десяток залпів...
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28.09.2021 22:51 Відповісти
FuckOff

Люди перестали сміятися з анекдотів про зєлю бо думають, що це новини...
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28.09.2021 21:39 Відповісти
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28.09.2021 22:01 Відповісти
Паровані, як горнята мальовані.
Гарна парочка - баран та ярочка.
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28.09.2021 23:39 Відповісти
звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Источник:
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28.09.2021 22:13 Відповісти
Коли забракло клоунів і лицедіїв в хід пішли екстрасенси.
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28.09.2021 23:02 Відповісти
Я плакаль.
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28.09.2021 22:20 Відповісти
@MVarfolomeieva

Плаття для коктейлів немає у депутаток, є тільки плаття під водяру.
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28.09.2021 22:21 Відповісти
Соберутся проверенные послушные мошенники.
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28.09.2021 22:33 Відповісти
Я ни на что не намекаю....Но, одновременно в одном месте, в лесу, вдали от цивилизации соберётся кодла казнокрадов, мародёров. коррупционеров и коллаборантов.... Конечно, их будут охранять..... Но.... Руки чешутся.....
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28.09.2021 22:57 Відповісти
Осінь.. діти пішли в школи, студенти в ВУЗи... Вітаємо депутатів шута горохового з успішним переведенням їх на другий курс трускавецького університету. Без "відповідної освіти", в верховній раді, баранам "працювати" важко.
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28.09.2021 23:07 Відповісти
Про зебілів, що все одно за Зе-зе-зе... Є в тюрмах один різновид нижчої касти - так звані "водолази".

"Водолаз (газоопущенный, газонюх) - это опущенный, функция которого заключается в том, чтобы удалять из камеры пердёж уважаемых арестантов. Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Босяк к пердежу готов", водолаз должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу блатного и всосать в себя исторгнутые этим авторитетным бродягой кишечные газы. После этого он быстро бежит к открытой форточке и выдыхает туда пердёж. Если же газоопущенный выполняет свою работу некачественно и в хате ощущается удушливый запах, то он может быть жестоко избит и даже забит насмерть. Живут эти персонажи под шконкой, им дают собачьи клички (в отличие от петухов, обычно носящих женские имена)".

Це я власне до чого? Я про те, що робота зе-ботів, що у будь-який, навіть найтупіший спосіб відмазують "шлюх урода" на чолі з Ослобородьком, по суті подібна до функції газопринижених. Більш-менш обладнаній моском людині все очевидно, але вони щоразу, як Бубочка чи підбубочник навуньив, посоромно кидаються до дупи - виносити запашний метан у вікно. Зуйово виходить: все одно якщо зелень скабзувала люхт, то дихтіти ніц чим (як оно Безвугла). Тіко їм ганебина і встид до скону.

Цікаво, їм хоч платять за таке, чи вони добровільно? Якщо друге, то ай-яй-яй.
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28.09.2021 23:16 Відповісти
А поезд тихо ехал на Бердичев
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28.09.2021 23:17 Відповісти
Депутатська ж програма 20,30,50-в дії
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29.09.2021 00:14 Відповісти
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29.09.2021 06:49 Відповісти
Свежо предание да верится с трудом. Чтобы эти шаровики да свои средства?!! Ни в жисть не поверю!!!
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29.09.2021 07:06 Відповісти
Схоже що вірус паталогічної брехні заразив всю зелену фракцію і ніяка вакцина не допоможе.
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29.09.2021 07:06 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко надіслав до партійного чату характеристику на п'ятьох однопартійців.

Про це https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6406610169379225 повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Зі слів журналіста, поява списку може бути "сигналом, що Офіс президента збирається провести кадрові призначення і перемістити п'ятьох депутатів на інші посади. Можливо, на міністерські чи на голів облдержадміністрацій".

"Фракція "слуг" обговорює службову характеристику, яку 26 вересня виклав, а потім без пояснень вилучив Корнієнко. Багато "слуг" встигли зберегти скрин", - повідомив Бутусов.
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29.09.2021 08:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

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29.09.2021 08:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27327720.html Слухняні слуги

У списку прізвища. Навпроти зазначено "хто, від кого".

Сергій Кострійчук - "Наша 100% людина, у штаб привів Ілля".

Олександр Божков - "Продюсер із Кварталу".

Артем Михайлюк - "Мій колишній партнер, один із двох, кого я привів у список", "Координував "П'ять запитань" торік, 100% наша людина".

Олександр Васюк - "Теоретично буде слухняний".

Дмитро Єрмоленко - "Не знаю про людину. У мене записано, що "наша", тобто це Квартал або близько".

"Цікаво, які пріоритети вказані. Відразу зрозуміло, які якості важливі для кандидата насамперед", - пише Бутусов.
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29.09.2021 08:26 Відповісти
 
 