Кожен депутат "Слуги народу" оплачує поїздку до Трускавця самостійно, - заступниця голови фракції Кравчук

Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" самостійно оплачуватимуть витрати, здійснені під час великого виїзного засідання політичної сили у Трускавці.

Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен депутат сплачує самостійно за свою логістику. Хтось на автівці добирається, хтось потягом. У нас є бронь на нічний потяг "Київ — Трускавець", але кожен сам платить за свій квиток... Також кожен сплачує за своє проживання самостійно, звичайно, так, як це і вимагає антикорупційне законодавство, бо партія не може платити за народних депутатів", - сказала Кравчук, підкресливши, що зарплата українського парламентарія дозволяє заплатити "за дві ночі в готелі та проїзд".

Вона також зазначила, що депутати житимуть у різних готелях, адже велика кількість учасників засідання фракції не дозволяє розмістити всіх в одному місці.

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Нагадаємо, парламентська фракція партії "Слуга народу" проведе виїзне засідання фракції у Трускавці 1-2 жовтня. Захід проходитиме у готелі Rixos-Prykarpattya. На території працюватиме медіацентр, де проводитимуться брифінги керівництва, представників партії, фракції, а також запрошених гостей.

Раніше голова партії, перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що парламентарії на виїзному засіданні разом із президентом, членами уряду і керівниками силових відомств обговорять стратегічні питання розвитку країни.

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