Експерти рекомендували Міністерству охорони здоров'я починати щепити дітей від 12 років вакциною Pfizer

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 років.

Про це голова групи Федір Лапій повідомив в інтерв'ю, опублікованому пресслужбою МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ми проголосували, щоб рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину доступною для всіх від 12 років. Йдеться про вакцину Pfizer", - підкреслив він.

Лапій зазначив, що це рішення набере сили, коли буде розглянуто на засіданні штабу МОЗ в найближчу п'ятницю. За його словами, про те, щоб невакцинованих дітей не пускати в школу, не йдеться.

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Також він додав, що ще має бути затверджений алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення від коронавірусу, оскільки на сьогодні перед вакцинацією дитину повинен оглянути сімейний лікар або педіатр.

Зазначимо, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) - постійний незалежний дорадчий орган, який має на вимогу надати Міністерству охорони здоров'я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.

Група здійснює свою діяльність на громадських засадах.