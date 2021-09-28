Експерти рекомендували Міністерству охорони здоров'я починати щепити дітей від 12 років вакциною Pfizer
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 років.
Про це голова групи Федір Лапій повідомив в інтерв'ю, опублікованому пресслужбою МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ми проголосували, щоб рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину доступною для всіх від 12 років. Йдеться про вакцину Pfizer", - підкреслив він.
Лапій зазначив, що це рішення набере сили, коли буде розглянуто на засіданні штабу МОЗ в найближчу п'ятницю. За його словами, про те, щоб невакцинованих дітей не пускати в школу, не йдеться.
Також він додав, що ще має бути затверджений алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення від коронавірусу, оскільки на сьогодні перед вакцинацією дитину повинен оглянути сімейний лікар або педіатр.
Зазначимо, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) - постійний незалежний дорадчий орган, який має на вимогу надати Міністерству охорони здоров'я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.
Група здійснює свою діяльність на громадських засадах.
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А 5-летний ребёнок может и не осознать, что с ним сделали, разницу увидят только родители и никому ничего никогда не докажут.
При СССР прививки талантливым гойским детям делались тоже.
Чтобы славянские аборигены не сильно умничали.
Вы там проверили всех детей ?
И точно знаете чем именно вакцинировали,
(если вакцинировали вообще) ?
Или вы такой наивный, что верите во всё, что пишут в новостях ?
https://www.youtube.com/watch?v=yTbBRxYsivQ&ab_channel=BRITTNEYLEESAUNDERS
Прививок делают довольно много, но это же не волшебный эликсир: 100% гарантии на медицинские препараты никто и никогда не давал.
Стоит ли надеятся, что организму этот вирус не страшнее насморка?
И стоит ли верить в теорию заговора, считая что некая группа, просто хочет освободить Землю от "излишков" людей?
Про теорію змови я навіть не заїкалася. Чому Ви мені відмовляєте у праві ставити запитаня і сумніватися у експериментальній субстанції, масові клінічні випробування якої, власне, зараз і відбуваються на людях. Про дослідження на тваринах не чула. Довгострокові побічні ефекти - ніхто не знає. Колють без розбору. Я нікого абсолютно не відмовляю і відмовляти не збираюся. Кожен вирішує за себе і несе відповідальність. Вкололися ? Заспокойтеся. Але не треба нав'язувати своє рішення іншим. Тим більше, обзивати, обмежувати в правах і принижувати.
Переїжджайте у село, лягайте спати із заходом сонця, пересувайтесь на коняці і через 5 років відчуєте покращення. А щодо вакцинації - вас ніхто не примушував. Ви дорослі люди. Самі винні... "
Какие отдаленные последствия через 10 лет, если через год-полтора вы ничем не отличите привитого от непривитого?
с помощью которого вирус внедряется в клетку для размножения . Спайк протеин разрушает сердечную мышцу , нарушает мозговые нейронные связи , поражает легочную ткань , печень и почки . Сам вирус менее опасен чем его щупальца . Так вот прививка заставляет клетки вашего организма вырабатывать этот спайк протеин . Выработанный протеин под действием прививки разноситься кровью по всему организму и может причинить больше вреда чем пользы .
а не тільки про гешефт.
Це часом не ви вигадали? Бо я б не здивувалась, знаючи вашу любов до кошенят.
але я й сам залюбувався )))) дійсно, персональні гойдалки чи гамаки))) по розміру якраз ))))
https://vidio.blog/watch/ev23ZSFahNSlMIS
Только оччень тиххо.
Все оттого, что лыжами санки зимние не запрягают, хоть с какой строны к кролико-калясочнику не подпрыгни. Безмозглость его существования ( кролика-колясочника) тем крепче, чем сильнее инвалидное кресло умственной кастрации его завистливую голову без мозгов яркими образами громыхающих чужих профессиональных побед нагнетает.
Бачу все до того йде.